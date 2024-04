Königsee. Regionale Sportnachrichten rund um Saalfeld und Rudolstadt

Am vorletzten Spieltag der Schach-Landesklasse hatte der Thuringia-Achter den Tabellenletzten Germania Hermsdorf zu Gast. Beim Team vom Autobahnkreuz ging es bei dieser Partie um alles. Denn eine Niederlage in der Rinnestadt würde für sie den fast sicheren Abstieg bedeuten. Aus diesem Grund sind die Gäste teilweise über sich hinausgewachsen und haben die Königseer letztendlich „niedergerungen“. Erst nach fünf Stunden und 15 Minuten war die letzte Partie entschieden, mit einem 3,5:4,5 gegen die Thuringia-Denksportler.

Arbeitseinsatz und Saisoneröffnung

Mit einem Arbeitseinsatz auf dem Bogensportplatz in Könitz begann für die Bogenschützen des SV Stahl Unterwellenborn die Freiluftsaison. Dabei wurde auch die Schießlinie gesäubert, denn die Abteilung wird Ende Juni mit den Landesmeisterschaften

den Höhepunkt des Thüringer Turnierkalenders ausrichten. Beim Saisoneröffnungsturnier in Jena erzielte Patrick Pfeifer mit 1151 Ringen als Sieger der Herrenklasse in der WA144-Runde das beste Resultat aus Könitzer Sicht. An diesem Samstag steht in Suhl die Saisoneröffnung mit einer WA720-Runde an (72 Pfeile), am 27. April folgt der traditionsreiche Thüringenpokal wiederum in Jena.

Landesmeisterschaft in Sportschule

Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die Judoka des SV 1883 Schwarza Wettkampf-Ausrichter. An diesem Samstag ab 9.45 Uhr finden unter der Ägide Schwarzas und des Thüringer Judoverbands (TJV) die Landeseinzelmeisterschaften der unter 11-Jährigen statt. Dazu geht es wie im letzten Jahr nicht in die angestammte Dreifelderhalle, sondern in die Landessportschule des Nachbarortes Bad Blankenburg. 78 Sportlerinnen und 150 Sportler aus 32 Thüringer Vereinen haben ihr Kommen angemeldet,

insgesamt sind das 228 junge Judoka.

Basketballer mit Final Four in Saalfeld

Am Samstag geht es im Final Four der Altersklasse U16 um die Thüringer Basketball-Meisterschaft. Der 1. SSV Saalfeld ist Ausrichter und das erste Halbfinale wird bereits zehn Uhr gespielt. Dabei trifft der Gastgeber auf den BC Erfurt. Um 17.30 Uhr steigt dann das Meisterschaftsfinale der Halbfinalsieger. Zwischendrin, ab 15 Uhr, absolvieren die Oberliga-Herren ebenfalls in der Dreifelderhalle „Grüne Mitte“ ihr letztes Saisonspiel gegen Culture City Weimar II. Die Truppe kann dabei befreit aufspielen, hat sie doch die Klasse sicher.

Vorletztes Heimspiel für die HSG

Ihren drittletzten Schritt in Richtung Meisterschaft wollen am Samstag die Handballer der HSG Saalfeld/Könitz in der Landesliga machen. Gegen den SV Petkus Wutha-Farnroda ist der Spitzenreiter haushoher Favorit, gewannen sie doch schon das Hinspiel deutlich mit 37:22. Anwurf für das vorletzte Heimspiel der Saison ist 17 Uhr in der Dreifelderhalle Gorndorf.