Bad Blankenburg. Die Handballer aus der Mitteldeutschen Oberliga führen bereits mit fünf Toren. Doch dann kommen die Gäste in Schwung.

Die Handballer des HSV Bad Blankenburg verloren das Heimspiel am Sonntagnachmittag in der Mitteldeutschen Oberliga gegen Elbflorenz Dresden II mit 31:33.

In den ersten fünf Minuten fielen erstmal keine Tore, dafür gab es aber für beide Teams jeweils früh eine Zeitstrafe. Bis zur 16. Minute war die Partie ausgeglichen, ehe sich die Hausherren vor allem vor der Pause leichte Vorteile erspielten und mit 18:14 führten. Auch noch in der 39. Minute lag man vermeintlich sicher mit 23:18 in Front, doch die Sachsen gaben nicht auf, glichen später zum 25:25 aus (46.), ehe sie in den Schlussminuten die Nerven behielten und leichte HSV-Fehler zum Sieg nutzten.