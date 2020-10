Ebersdorf. So lief der siebte Spieltag in der Fußball-Kreisliga, Staffel B

Tabellenführer Hirschberg geht in Pößneck unter

SV 1990 Ebersdorf – FC Chemie Triptis 1:4 (0:1)

Der FC Chemie konnte durch einen glanzlosen, aber verdienten Sieg die Hürde in Ebersdorf überspringen. Nach einem Sieler-Freistoß an den Innenpfosten, staubte Stöckel ab. Die Platzherren blieben in der Offensive harmlos. Auch den Gästen fehlte nach vorn oft der Finalpass. Nur Weiß prüfte Torwart Langer ernsthaft, der außerdem bei einem Lattentreffer (52.) Glück hatte. Mehr Durchschlagskraft zeigte die Staps-Elf, die durch Treffer des allein auf das Tor laufenden Linke, ein Eigentor und Müller von der Strafraumgrenze alles klarmachte. Die Heimelf kam durch Ludewig zum Ehrentreffer.

SG Elstertal Silbitz/Crossen II – LSV 49 Oettersdorf 2:0 (2:0)

Nach dem Sieg gegen Ebersdorf reisten die Gäste mit Selbstvertrauen zur SG Elstertal. Aber die Schuldes-Elf hatte in dieser Partie kein Glück, traf viermal nur Alu. Dazu haderte der LSV oft mit dem Schiedsrichter, der „merkwürdige Entscheidungen traf“, wie Trainer Alexander Schuldes sagte. Effektiver waren die Gastgeber, die vor der Pause durch Tore von Himmstädt und Angermann den Grundstein für den Sieg legten.

VfB 09 Pößneck II – FSV Hirschberg 5:0 (1:0)

Die sich im Aufwind befindenden Pößnecker brachten dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage bei. Der VfB schoss die Saalestädter förmlich vom Platz. Mann des Tages war Trunk, der mit einem Viererpack den FSV im Alleingang besiegte. Ebenfalls traf Müller zum 4:0. VfB-Trainer Marco Lucanus sprach von einer guten Mannschaftsleistung. „Hirschberg hielt vor der Pause dagegen, aber wir waren torgefährlicher, vor allem über die Außen.“ Den VfB-Sieg erkannte auch FSV-Trainer Christian Feig an: „Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, zeigten kaum Biss. Pößneck siegte verdient.“

FSV Schleiz II – FSV 1999 Remptendorf 9:0 (4:0)

Die Rennstädter haben die Niederlage in Neustadt gut verdaut und fanden mit einem Kantersieg in die Erfolgsspur zurück. Trainer Rene Woitzik war mehr als zufrieden. Den Torreigen eröffnete und beendete Kunte. Dazwischen trafen Schmidt und Lailach (je 2), Beyer, Schubert und Nukovic. Dagegen wird die Situation der Gäste immer prekärer, die nach wie vor auf den ersten Punkt warten. Sie mühten sich zwar redlich, waren aber über die gesamte Spielzeit chancenlos. Durch diesen Dreier konnte sich Schleiz auf den dritten Tabellenplatz verbessern.

Alle anderen Spiele der Kreisliga, das Spiel des FSV Orlatal in der Kreisoberliga und die Begegnung der Frauen SG Tanna sind ausgefallen.