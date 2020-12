ThSV Eisenach beschenkt sich mit Heimsieg selbst zum Fest

Eisenach. Defensiv von Beginn an bärenstark mit einem überragenden Keeper Blaz Voncina im Rücken glückte dem ThSV Eisenach ein 28:24 (13:10) gegen TuS Ferndorf. Bester Akteur und Schütze der Thüringer war Martin Potisk mit acht Treffern. Damit festigte der ThSV seinen Mittelfeldplatz.

In der Weihnachtswoche hatte der Verein auf seine Personalnot durch die Verletzungen der Stammspieler Beciri, Mürköster und Ulshöfer reagiert. Mit Jannis Schneibel (20) und Daniel Hideg (24) saßen zwei junge deutsche Spieler bereits gegen Ferndorf auf der Bank. Schneibel kam von den Rhein-Neckar Löwen. Hideg gehörte in der Vorsaison zum Erstliga-Kader der Eulen Ludwigshafen und war seit einem Kreuzbandriss vereinslos. Die Akteure, die im Probetraining überzeugten, sollen mit 1,90 Meter (Scheibel) und 1,93 m (Hideg) den geschwächten Eisenacher Rückraum verstärken. Beide Akteure hatte der ThSV schon länger im Blick.

Das Match begann mit zwei bärenstarken Abwehrreihen. Vor allem die Eisenacher provozierten zahllose Fehler der Gäste, die aus dem Kreuztal nahe Gummersbach anreisten. Vorn herrschte lange weihnachtliche Geschenklaune nah an der Verzweiflung. Eisenach brauchte sechs Minuten bis zum ersten Tor per Siebenmeter durch Wöhler (1:2). Die nächsten drei Chancen vom Punkt wurden vom ThSV verworfen. Bezeichnend für die Offensivschwäche. Mehr als eine Handvoll Hochkaräter entschärfte der starke Durica im Ferndorfer Tor. Auf der Gegenseite knüpfte Voncina an seine Topleistungen in den letzten beiden Partien an. Nach einer Viertelstunde stand es gerade mal 5:4.

Danach hätte Eisenach weiter als nur auf vier Tore davonziehen können, denn Ferndorf traf satte neun Minuten gar nicht mehr. Doch weil weiter Ladehemmung herrschte und Neuankömmling Schneibel schließlich ein Stürmerfoul produzierte, ging es mit 13:10 Pause. Entschieden war noch gar nichts.

Eisenach wollte einfach nicht weg. Snajder versiebte beim Stand von 17:14 einen Strafwurf (38.). Erst ein Tempogegenstoß von „Sprinter“ Dicker brachte mit 21:17 (43.) wieder die Vier-Tore-Führung. Glückerweise nagelte Voncina seinen Kasten­ weiter zu und stoppte sogar seinen dritten und vierten Siebenmeter-Ball, die Hälfte aller Ferndorfer Strafwürfe. Doch seine Vorderleute wollten es offenbar unbedingt spannend halten. Der Fünf-Tore-Vorsprung, die Ferndorfs Hoffnungen zerstört hätten, hoben sich die Thüringer bis zum Ende auf (28:23). Am Ende durften sie trotz Zittereinlagen, drei von sieben Siebenmetern wurden vergeben, mit 28:24 Fröhliche Weihnachten feiern.

Bereits am kommenden Samstag (17 Uhr) muss der ThSV im Weihnachtsspiel gegen den HSV aus Hamburg zu Hause wieder ran.