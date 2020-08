Beim Landespokal der Sportschützen in Saalfeld durfte nur jede zweite Bahn genutzt werden.

Saalfeld. Saalfelder mit vielen zweiten Plätzen. Thüringer Sportschützen ermitteln Landespokalsieger in den Luftgewehrdisziplinen und KK-Gewehr

Thüringer Sportschützen ermitteln Pokalsieger

Nach knapp fünfmonatiger Zwangspause konnte am Samstag mit dem Landespokal Luftgewehr Auflage und KK-Gewehr Auflage der erste Thüringer Landeswettkampf in Corona-Zeiten ausgetragen werden. Bei rund 33 Grad Celsius waren die Wettbewerbe für die 38 Sportler mit insgesamt 77 Starts eine besondere Herausforderung.

Aufgrund der Abstandsregeln durfte nur jede zweite Bahn belegt werden. Dementsprechend lang war der Wettkampftag. Trotzdem konnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Bei den Senioren II bis V hätten die Siegergebnisse von Birgitt Richter (Südthüringer SVgg.), Ulrich Trier (SV Linden), Rolf Meusinger (SG Ilmenau), Gerald Rockmann (SK 1836 Windischholzhausen) und Wolfgang Schuhknecht (SV Lucka) in der Disziplin Luftgewehr Auflage im letzten Jahr zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften ausgereicht, für Ulrich Trier und Wolfgang Schuhknecht auch in der Disziplin KK-Gewehr Auflage.

Für die Saalfelder Schützen verlief der Heimwettkampf ebenfalls nicht schlecht. Der zweite Platz erschien so gut wie gepachtet. Den zweiten Platz in der Disziplin Luftgewehr Auflage belegten Karola Perwo, Christian Harring, Ralf Keßler und André Prüfer jeweils in ihrer Klasse. Lars Schwanengel wurde Dritter, Klaus Lange Siebenter. Für Ralf Erfurt war es ein rabenschwarzer Tag. Er fand sich auf Platz sieben wieder.

Ein ähnliches Bild ergab sich auch bei der Disziplin KK-Gewehr Auflage. Platz zwei ging jeweils an Karola Perwo, Lars Schwanengen, Ralf Keßler und Klaus Lange. André Prüfer wurde in seiner Klasse Dritter und Ralf Erfurt kam über einen sechsten Platz nicht hinaus..