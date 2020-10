Verletzte sich in Schwabach: Lilly Feistkorn.

Sehr durchwachsen – mit diesen Worten charakterisiert Thomas Fritsche die Auswärtspartie seiner USV Baskets am Sonnabend in der Regionalliga. Doch zuerst das Positive: mit 65:47 konnten die Basketballerinnen am vergangenen Spieltag gegen TV 48 Schwabach gewinnen.