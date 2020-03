Viel Familie, viel Netflix - Schiedsrichter Tarik El-Hallag in der Serie „Sport in Zeiten von Corona“

Wenn eine Sache nicht mehr da ist, spürt man mitunter erst, wie wichtig sie einem war. Tarik El-Hallag macht gerade diese Erfahrung. Dem Obmann für das Schiedsrichterwesen des KFA Jena-Saale-Orla fehlt sein angestammtes Betätigungsfeld ungemein. „Mir ist jetzt erst einmal bewusst geworden, wie sehr der Sport mein Leben bestimmt“, sagt El-Hallag, der auch darauf verweist, dass er seine Mitstreiter, ja das gesamte Drumherum des Ligaalltags vermissen würde. Ein Gefühl, das er nicht exklusiv habe. Seine Referee-Kollegen, die sonst an den Wochenenden in allen nur erdenklichen Ligen und auf Plätzen in Jena, dem Saale-Holzland-Kreis und Saale-Orla-Kreis unterwegs waren, würden auch so empfinden.

Doch das sei nur die eine Seite der Medaille, schließlich könne er derzeit auch keinen Sport konsumieren, da dieser ja in fast allen Sphären ruhe. Seltsam sei das, eine Situation, die man sich vor ein paar Wochen nicht im Entferntesten habe ausmalen können. Dagegen sei jede Sommerpause ein sportliches Highlight gewesen. Der Schiedsrichter, der u.a. in der Oberliga pfeift, ist auch ein ausgesprochener Basketball-Fan. Fast jede Nacht habe er sich vor dem allgemeinen Sport-Shutdown ein NBA-Spiel angeschaut. Dazu gesellte sich noch der Fußball der großen europäischen Ligen. Und jetzt: absolute Ebbe.

El-Hallag, dessen Vater aus Ägypten stammt, weiß gar nicht so richtig, wie er diese Leere in puncto Sport in Worte fassen soll. „Auf einmal habe ich am Wochenende sehr viel Zeit. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, was ich mit mir anstellen soll, doch es ist schlichtweg ungewohnt, denn bis dahin waren die Wochenenden fast immer ausgebucht“, berichtet der 23-jährige BWL-Student. Er verbringe jetzt sehr viel Zeit mit seiner Familie, mit den Eltern und seinen beiden jüngeren Geschwistern. Da sich auch der Semesterbeginn aufgrund der Pandemie verschoben hat, summiert sich seine unfreiwillige Freizeit derzeit sogar noch. Erst Anfang Mai will die Jenaer Universität ihre Türen für die Stundenten wieder öffnen.

Die körperliche Betätigung als Schiedsrichter und auch als Fußballer fehlen im naturgemäß ungemein. Montags frönte er immer dem Hallenfußball, tunnelte in schöner Regelmäßigkeit seine Gegenspieler. Doch El-Hallag ist ehrlich, macht keinen Hehl daraus, dass er keine Lust auf joggen hat. Dafür könne er sicheinfach nicht aufraffen. Gleiches gilt für Übungen in den eigenen vier Wänden. Wenn er davon redet, vernimmt man deutlich den Unmut. „Ich hoffe, dass es beizeiten vorbei ist“, sagt er fast schon trotzig.

Die Dürrephase versucht der Schiedsrichter indes mit Netflix zu überbrücken. Drei Serien hat er bereits in Gänze gesehen, doch letztlich sei der Streaming-Dienst nur eine Notlösung, eine Art von Lückenfüller für die sportfreie Zeit. „Ich freue mich nicht wirklich darüber, dass ich jetzt mehr Zeit habe. Ich sehne mich nach dem Normalzustand, sodass ich meinen üblichen Beschäftigungen wieder nachgehen kann.“

Nichtsdestotrotz, das Corona-Virus müsse man ernstnehmen, die Maßnahmen seien sinnvoll, auch wenn er sich selbst nicht bedroht fühle. Doch dass das Virus das gesellschaftliche Leben gefühlt gen Nullpunkt drückt, sei schon ein wenig beängstigend, betont El-Hallag.

Ach ja, seit Kindheitstagen ist der Jenenser ein Fan des FC Liverpool, der souverän an der Tabellenspitze der Premiere League thront. Nach nunmehr 30 Jahren könnten The Reds endlich wieder einmal Meister werden, doch derzeit ist noch nicht spruchreif, wie es im englischen Oberhaus – und nicht nur dort – weitergehen soll. „Das wäre bitter, wenn man mit so einem großen Vorsprung am Ende doch nicht Meister wird“, sagt El-Hallag, der damit auf eine mögliche Annullierung der Spielzeit 2019/20 in England verweist.

Über die Serie

Sport in Zeiten von Corona: In der Serie berichten wir über Menschen, die Bestandteil der Sportwelt sind. Hier erzählen Athleten, Trainer, Schiedsrichter, Vereinsvorsitzende oder Hallenwarte, wie sie die Ausnahmesituation erleben, in der Sport nur noch rudimentär ausgeübt werden kann und auch das Wettkampfgeschehen ruht.