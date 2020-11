Blue Volleys Gotha: Klarer Sieg mit Anlaufschwierigkeiten

Starkes Comeback: Die Blue Volleys besannen sich nach dem Rückstand ihrer Stärken und dominierten in der Folge deutlich.

Gotha. Der Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha holt beim 3:1 gegen Dresden den dritten Erfolg in Serie.

Nun, es mutete etwas skurril an, als sich die Blue Volleys nach ihrem 3:1 (-19, 20, 13, 11) über Dresden in Richtung Tribüne begaben und klatschten. Eigentlich hätte es von dieser großen Applaus für die bis auf den ersten Satz souveräne Vorstellung gegeben. Doch in Zeiten von Corona sind die Gothaer froh, überhaupt ihrer Leidenschaft nachzugehen – selbst wenn sie ohne Zuschauer stattfindet.