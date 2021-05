Walsh geht in neunte Eispiraten-Saison

Crimmitschau. Eishockey-Zweitbundesligist Crimmitschau bastelt am neuen Kader

Die Eispiraten Crimmitschau können erste Kadernews für die anstehende Spielzeit 2021/22 verkünden. Die Westsachsen haben ihre Zusammenarbeit mit Dominic Walsh verlängert. Der 31-jährige Stürmer, der ebenso die Position des Verteidigers bekleiden kann, geht somit bald in seine neunte Saison mit den Crimmitschauern.

„Die Entscheidung hier zu verlängern fiel mir nicht schwer. Crimmitschau ist meine neue Heimat geworden“, sagt der 31-jährige Allrounder, der mittlerweile seit 2013 im Aufgebot der Eispiraten steht und sich für seine neunte Serie im Sahnpark viel vorgenommen hat: „Wir wollen nächstes Jahr ganz klar die Playoffs erreichen. Zugleich hoffe ich, dass ich selbst wieder mehr Tore schießen und dem Team bestmöglich helfen kann“.

Der gebürtige Brite absolvierte in der Vorsaison 47 DEL2-Spiele und erzielte dabei drei Tore und elf Assists. Walsh bewies zudem einmal mehr, dass er durchaus polyvalent einsetzbar ist. Aufgrund von vielen Verletzungssorgen, bestritt der schnelle Offensivmann eine Vielzahl seiner Einsätze als Verteidiger. „Die Verlängerung von Dominic Walsh war für mich vom Grunde her nur eine Formsache. Er ist flexibel einsetzbar und deshalb sehr wichtig für das Team. Er muss nicht nur nach geschossenen Toren bewertet werden“, findet Teammanager Ronny Bauer und ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf ein weiteres Jahr mit Walshi in unserem Team.“