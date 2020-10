Mit dem 2:1-Sieg gegen den Chemnitzer FC hat der FC Carl Zeiss Jena den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga Nordost gesichert – dank eines Traumtores von Kevin Wolf. Ein Stück des Erfolgsgeheimnisses liegt im Spielball – und daran hat Bundesligist Werder Bremen seinen Anteil.

Der FC Carl Zeiss ist mit einem neuen Ausrüster, dem italienischen Unternehmen Macron, in die neue Spielzeit gegangen. Anders als in der dritten Liga entscheiden in der Regionalliga die Vereine selbst, mit welchem Ball sie spielen. Zunächst verwendeten die Jenaer die Macron-Bälle und lobten deren Qualität. Nur die Ergebnisse in den ersten Heimspielen mit zwei Unentschieden stimmten nicht.

Vorm Spiel im DFB-Pokal stand die Frage, welche Bälle in der Partie zum Einsatz kommen, weil für diesen Wettbewerb auch keine feste Partnerschaft besteht. Gegner Werder Bremen wünschte sich den Bundesliga-Spielball, um sich nicht auf ein ungewohntes Spielgerät einstellen zu müssen. Die Norddeutschen stellten den Jenaern ein Geschenk aus deren Freikontingent in Aussicht, sollten sie sich für diese Variante entscheiden.

Der FC Carl Zeiss stimmte zu und bekam 20 Derbystar-Spielbälle im Wert von 2000 Euro für die Vorbereitung spendiert. Im Training, aber auch bei der Partie stellten die Spieler fest, dass sie mit diesen Bällen derzeit besser zurechtkommen, und baten um den Wechsel. „Sie fühlen sich aktuell wohler damit“, sagt Cheftrainer Dirk Kunert.

Der Verein besorgte noch entsprechende Trainingsbälle für die erste Mannschaft und nutzt die von Bremen überlassenen Bundesliga-Bälle nun auch bei den Punktspielen im heimischen Stadion. Gegen den FSV Luckenwalde brachten sie einen Heimerfolg, genauso gegen Chemnitz.

Die ersten drei Ligen haben die Rechte am Spielball vermarktet. In der ersten und zweiten Bundesliga stellt Derbystar den Ball. In der dritten Liga rollt ein Adidas-Ball – das Unternehmen hatte bei der letzten Ausschreibung den erneuten Zuschlag für die Bundesligen verpasst.