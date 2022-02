Liegt im Thüringer Wald Schnee? Die Schneehöhen für Pisten und Loipen in Thüringen

Die aktuellen Schneehöhen und welche Loipen, Pisten und Lifte im Thüringer Wald genutzt werden können.

Der Thüringer Wald lädt zum Rodeln, Langlauf und Alpinski ein. Hier erfahren Sie, ob und wie hoch der Schnee liegt und welche Pisten, Loipen und Lifte geöffnet sind:

Der aktuelle Wintersportbericht vom 15.02.2022

Aktuelle Schneehöhen: bis 79 cm

Präparierte Langlaufstrecken: ca. 797 km

Präparierte Rodelhänge: 24 Rodelhänge

Präparierte Winterwanderwege: 39 Strecken

Geöffnete Liftanlagen: 10 Lifte

Geöffnete Snow-Tubing Anlagen: 2 Anlagen

Corona-Bestimmungen beim Skilaufen und Rodeln

Familien und Amateursportler sollten beim Skifahren und Rodeln auch an der frischen Luft Rücksicht aufeinander nehmen und die geltenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln einhalten. An Liften, in Räumen und Warteschlangen müssen Masken, am besten FFP2-Masken, getragen werden. Es gilt 3G, das heißt, nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit aktuellem negativen Test haben Zugang zu den Liftanlagen. Ausnahme sind Kinder bis einschließlich sechs Jahren.

Bei der Anreise sollten Gäste im Thüringer Wald ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze nutzen. Vor allem an den Wochenenden sollten populäre Ausgangspunkte für Wintersport, wie Oberhof, Schneekopf/Schmücke sowie Masserberg, nach Möglichkeit gemieden werden. Weitere Infos gibt es am Schneetelefon unter 0800 - 72 36 488.

