Wismut Geras Mihalovics: „Die Aufstiegssaison war meine beste“

Der heute 82-jährige damalige Linksverteidiger Hans Mihalovics erzählt von seinen Erlebnissen mit der Geraer Wismut-Elf in der Aufstiegssaison 1965/66.

Gera. Unvergessene Momente: Wismut-Spieler Hans Mihalovics erinnert sich an Liga-Meisterschaft 1966 und Trainer Manfred Kaiser

Der Start der Geraer Wismut-Elf in die Saison 1965/66 war alles andere als erfolgreich und zog schnell Konsequenzen nach sich. Der glücklose Trainer Heinz Ernst wurde bereits nach vier Spieltagen durch Manfred Kaiser ersetzt. „Er war aus Aue zurück, hat mit der Mannschaft abtrainiert und war uns so ohnehin schon sehr nahe. Da bot sich diese Variante förmlich an“, erinnert sich der heute 82-jährige Hans Mihalovics, der als Linksverteidiger damals seine beste Zeit in Gera hatte.