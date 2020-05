Video-Rettungsaktion in Gera: Entenfamilie in Freiheit entlassen

Eins, zwei, fünf, sieben, neun – wenn wir richtig gezählt haben, dann erblickten in den vergangenen Tagen genau neun kleine Enten-Küken das Licht der Welt auf dem Dach der Gera Arcaden. Und das nicht zum ersten Mal. Erna heißt die Enten-Mama, die für den Kindersegen auf dem Einkaufscenter der Dix-Stadt sorgte und damit die Internet-Gemeinschaft zum Schmunzeln bringt.

Ente Erna von Gera-Arcaden geholt

„Wir hatten die Ente Erna mehrere Wochen jetzt auf unserem Dach und heute Morgen kam der Anruf von unserem Sicherheitsdienst: Die Küken sind geschlüpft“, erklärt Center-Manager Rolf Wernicke in dem Video, das die „Übersiedlungsaktion“ der jungen Familie zur Weißen Elster zeigt. Im Pappkarton startete die Reise gen Freiheit. In dem putzigen Filmchen ist zu sehen, wie die Mitarbeiter der Gera Arcaden die alleinerziehende Enten-Mutter samt Nachwuchs einfangen zum Fluss bugsieren und in die Natur verabschieden.

Zögerlich sind die ersten Schritte in das neue Zuhause. Schnatternd gibt Ente Erna die Vorhut im hohen Gras der Uferböschung. Nachdem alles abgecheckt wurde, geht es auf mit dem Nachwuchs zum ersten Bad in der Weißen Elster – und die Facebook-Gemeinschaft freut es. In kürzester Zeit wurde das Video über 150-mal geliked und Dutzende Male geteilt. Die Smiley-Explosion in den Kommentaren kennt kein – Achtung! Witz – „Ente“.

„Das habt ihr echt toll gemacht“ und „Es tut richtig gut, die schönen Bilder anzuschauen. So niedlich unsere Erna mit ihrem Nachwuchs“, überschlagen sich Fans. Bereits im vergangenen Jahr sorgte ein ähnliches Video der Gera Arcaden für Furore. Damals wurde auch erklärt, warum die ganze Aktion sein muss, denn ohne die Rettungsaktion würden die kleinen Küken nicht vom Dach kommen.