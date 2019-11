Indusol weihte dieses Jahr am Stammsitz in Schmölln seinen Anbau ein.

Jena. Die Gesundheit der Mitarbeiter rückt in Zeiten des Fachkräftemangels immer stärker ins Blickfeld der Unternehmer.

Andere Belastungen durch Digitalisierung von Firmen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt führt zu einer Verschiebung der Belastung für die Arbeitnehmer. Zu diesem Schluss kommen Thomas Engel von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Maximilian Brettschneider von der Technischen Universität Dresden in einer aktuellen Untersuchung.

Für ihr gemeinsames Projekt „Gap-Gesunde Arbeit in Pionierbranchen“ haben die Wissenschaftler sich unter anderem Unternehmen in mehreren Branchen näher angesehen. Darunter waren unter anderem die Optik- und die Halbleiterindustrie, die Windkraftbranche und der Versandhandel.

„Mit der fortschreitenden Digitalisierung nimmt die körperliche Arbeit für die Beschäftigten ab und die psychische Belastung zu“, sagte Thomas Engel in Jena. Er nannte die Arbeitszeitverdichtung und die Vermischung von Arbeits- und Freizeit, etwa durch die Arbeit daheim, als Beispiele.

„Die Gefährdungsbeurteilung in den einzelnen Unternehmen gewinnt hierdurch maßgeblich an Bedeutung“, sagte Engel. Man habe bei der Untersuchung zahlreiche Vorteile der Digitalisierung für die Firmen und die Beschäftigten gesehen, aber auch Risiken. Dazu zählten die Mitarbeiter in erster Linie die Gefahr einer permanenten Kontrolle und Überwachung.

Mit neuen Partnern wollen die Wissenschaftler in den kommenden Jahren an ihrem Thema weiter arbeiten, darunter das Institut der Wirtschaft Thüringens und die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena.

Dort fand gestern erneut der Tag der gesunden Arbeit statt. Bereits zum siebten Mal, wie der Rektor der Einrichtung, Steffen Teichert, feststellte. „Hier trifft die Hochschule auf das Leben – auf Unternehmen und Verbände“, sagte Teichert. Das sei von Vorteil für alle Beteiligten. Er dankte den Organisatoren, in erster Linie ein Team von Frauen um Heike Kraußlach, für deren Engagement.

Die nutzen die Veranstaltung schon seit einigen Jahren auch für die Ehrung von Unternehmen der Region, die sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter besonders bemühen, kündigte Kraußlach die erneute Vergabe eines entsprechenden Siegels an. „Wir haben den Höhepunkt unseres Gesundheitstages gleich an den Auftakt gelegt“, sagte Kraußlach.

Eine ehrenamtliche Jury hat die zahlreichen Bewerbungen von Unternehmen gesichtet und ausgewertet. Das „Siegel für gesunde Arbeit“ wird in den drei Kategorien Gold, Silber und Bronze für die Dauer von drei Jahren an die Firmen verliehen, erläuterte Projektmitarbeiterin Steffi Burchert.

Beworben um das Siegel hatte sich auch die Firma Indusol aus Schmölln. Sie hatte bereits im Jahr 2016 das „Siegel für gesunde Arbeit“ errungen und stellte sich nun einer erneuten Zertifizierung. Mit Erfolg, wie die Bewertung durch die Jury ergab. Daher konnte sich der Vertreter des Unternehmens das Siegel in Silber abholen.

Das im im 2002 in Gera gegründete Technologieunternehmen beschäftigt 120 Mitarbeiter und hat ein umfangreiches Programm aufgelegt, um Beschäftigte fit und gesund zu halten.

Zu den großen Unternehmen gehört laut Steffi Burchert der Kommunalservice Jena mit 404 Beschäftigten. Hier hat man im zurückliegenden Jahr ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufgenommen. Der Lohn dafür war das Siegel in Bronze.

Zudem konnten die Vertreterinnen der Firma den Förderpreis für besonderes Engagement entgegennehmen, den die Merkur Bank vergibt.