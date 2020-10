Die Handwerkskammern in den ostdeutschen Bundesländern warnen vor massiven Einbrüchen im Handwerk durch die Corona-Krise. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Mit einem dringenden Appell haben sich die Präsidenten der ostdeutschen Handwerkskammern an die Politik gerichtet. Um ein Ausbluten des Handwerks zu verhindern müsse schnell gegengesteuert werden, heißt es in ihrer Resolution nach einem Treffen in Rudolstadt.