Gießerei Silbitz Guss: Von Silbitz auf Kreuzfahrt um die Welt

Silbitz. Die OTZ stellt wöchentlich Betriebe und Dienstleister aus Ostthüringen vor. Heute: Die Gießerei Silbitz Guß.

Die Schmelzöfen glühen in der Gießerei in Silbitz. Aus der über 1400 Grad Celsius heißen Schmelze entstehen Gussteile aus Eisen oder Stahl zwischen 20 Kilogramm und elf Tonnen schwer für den Maschinenbau, für Antriebstechnik von Bahnen, Schiffen, Windrädern beispielsweise. Im Einsatz sind die Gussteile von Silbitz Guss weltweit. Bei der Herstellung von Großkolben und Zylinderköpfen für die Kreuzfahrt-Industrie hat sich das Traditionsunternehmen die Marktführerschaft erobert. Der Pandemie geschuldet läuft die Produktion derzeit jedoch gebremst, und der Umsatzverlust ist groß.

„Wenn die Kreuzfahrtschiffe weltweit vor Anker liegen müssen, dann benötigen sie auch keinen Ersatz für die Verschleißteile, die bei uns gegossen werden“, schildert Geschäftsführer Torsten Tiefel die aktuelle Situation. Werden üblicherweise im Jahr bis zu 25.000 Tonnen Eisen und Stahl gegossen, so sind es jetzt 18.000 Tonnen. Als die Gießerei am Beginn der DDR-Zeit den Betrieb aufnahm, waren es gerade einmal zwischen 4500 und 5000 Tonnen jährlich.

Torsten Tiefel ist Geschäftsführer der Silbitz Group mit Stammsitz in Silbitz. Foto: Angelika Munteanu

Doch die Geschichte des Unternehmens ist weit älter. In diesem Jahr kann der Traditionsbetrieb im Tal der Weißen Elster am östlichen Rand des Saale-Holzland-Kreises auf 125 Jahre zurückblicken. Der Ursprung liegt in Zeitz, in der Zuckerindustrie. Der Formermeister Oswald Kunsch errichtete in Rasberg/Zeitz einen Maschinenbau für die Herstellung von Rübenzucker. Zur Eigenfertigung wurde vor Ort eine Gießerei eingerichtet. Mit der Ausweitung der Produktion als Vorbote des Zweiten Weltkrieges wurde der Standort nach Silbitz ans Wasser verlegt, wegen der Kühlung. „So weit wir recherchieren konnten, ist der Standort damals nicht in Betrieb gegangen“, sagt der heutige Unternehmenschef.

Das Jubiläumsfest für die gesamte Belegschaft kann in diesem Jahr jedoch nicht gefeiert werden, wegen der Pandemie, bedauert Tiefel. Die bewegte Geschichte aber bleibt. In der DDR war der Betrieb in Silbitz eine der „Leit-Gießereien“. Die größte Herausforderung brachte die Nachwende-Zeit mit sich. Fast 90 Prozent der Gießereiindustrie im deutschen Osten wurden abgebaut. Die Absatzmärkte in Osteuropa brachen weg, weil die Westprodukte für den ehemaligen Ostblock zu teuer wurden. Die Mitarbeiterzahl in Silbitz wurde in den 1990er-Jahren von 1500 auf 300 abgebaut.

Dann das Sterben der Gießereien in Europa, eine eigenverschuldete Krise im Jahr 2010 und drei Jahre später das Hochwasser, das das Firmengelände überschwemmte und den Betrieb für Wochen lahmgelegt hatte. Noch heute erinnert sich Tiefel mit Gänsehaut an den Moment, als Totenstille über dem Betrieb lag, weil nichts mehr lief. Durch den Einsatz der Mitarbeiter, der Hilfe von Feuerwehr, Außenstehenden und der Behörden konnten nach vier Wochen erste Teilbereiche den Betrieb wieder aufnehmen. Der Schlamm und die Reparaturen beschäftigten jedoch über Monate.

Trotz vieler Einschnitte geht der Blick des größten Unternehmens im Saale-Holzland-Kreis, das eng verbunden ist mit der Region und ihren Menschen, weiter nach vorn. „Es ist besser zu agieren, als zu reagieren“, sagt Tiefel. Mit neuen Werkstoffen und Technologien, der Ausbildung von Fachkräften in der betriebseigenen Lehrwerkstatt und der engen Verzahnung mit dem Maschinenbau sichert sich Silbitz Guss das Fortbestehen.

Das bisher größte Gussteil wurde aus 20 Tonnen Flüssigstahl gegossen für einen Maschinenbauer, der für eine Kunststoff-Flüssiggussmaschine nach einer Gießerei gesucht hatte. Mit dem Auftraggeber wurde das Gussteil gemeinsam konstruiert und entwickelt. Thomas Hilbig, stellvertretender Leiter des Schmelzbetriebs, kann sich gut an das „große Teil“ erinnern. Vier Schmelzöfen seien im vorigen Herbst dafür eingesetzt und nach genauem Zeitplan abgestochen worden, um das Teil wie aus einem Guss zu fertigen.

Ein großes Thema ist der Klimaschutz, zu dem die Silbitz Group mit Werken in Zeitz, Stassfurt, Kosice und dem Stammsitz Silbitz aktiv beiträgt. Kreislaufwirtschaft gibt es längst. Zu 90 Prozent wird recyceltes Material, Schrott und Bruchstücke, eingeschmolzen. Der Strom kommt zu 70 Prozent aus erneuerbaren Energien. Intern arbeitet das energieintensive Unternehmen an der Optimierung des Verbrauchs. Fast 40 Prozent des Umsatzes werden mit Gussteilen für die Windenergie-Gewinnung erwirtschaftet. Auch in den neuen wasserstoffgetriebenen Zügen von Alstom rotieren Gussteile aus Silbitz.