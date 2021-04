Jena. Eines der größten Thüringer Investitionsprojekte schreitet voran: In Jena entsteht ein neuer Zeiss-Campus.

Auf dem ehemaligen Schott-Gelände in Jena stehen die letzten Abrissarbeiten für den neuen Zeiss-Campus bevor. Wie das Unternehmen auf unsere Anfrage mitteilte, sollen in den kommenden Wochen noch zwei ehemalige Wohnhäuser an der Otto-Schott-Straße abgerissen werden. So sind die genauen Pläne für dieses Jahr.