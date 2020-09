Preis für Software-Firma in Königsee

OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch (links) hat am Donnerstag am Stammsitz der Software-Firma Berghof Group in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) den Jury-Preis für den Quartalssieger im Wettbewerb „Unternehmen in Ostthüringen“ überbracht. Er traf dafür die beiden Gesellschafter Sabina und Steffen Berghof und überbrachte die herzlichen Glückwünsche der Jury und die Information, dass das Unternehmen sich für die Teilnahme am Wettbewerb um den Jahressieger qualifiziert hat. Bis dahin wird die Jury das Unternehmen auch noch einmal besuchen. Steffen Berghof erklärte im Gespräch, dass der dauerhafte Erfolg der Firma letztlich auch mit einer engagierte Präsenz in den regionalen Medien stehe und falle.