Die Soforthilfe für in wirtschaftliche Not geratene Kleinunternehmen stößt in Thüringen auf große Nachfrage. Innerhalb von knapp einem Tag seien bereits rund 500 Anträge bei der Thüringer Aufbaubank eingegangen, hunderte weitere bei den Kammern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag in Erfurt.

Allein die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt sprach von rund 1000 Anträgen, die sie erhalten habe und an die Aufbaubank weiterreiche, die IHK Südthüringen von rund 600. An den Zahlen zeige sich, dass vielen Unternehmen das Wasser bis zum Hals stehe, so Tiefensee. Noch vor dem Bundesprogramm, das in dieser Woche beschlossen werden soll, habe Thüringen deshalb ein Landesprogramm aufgelegt, das zu Wochenbeginn startete.

Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen bis 50 Beschäftigte, die durch die Coronakrise in finanzielle Schieflage geraten, können seit Wochenbeginn Soforthilfen vom Land beantragen. Tiefensee appellierte an die Solidarität der Unternehmen. Förderung sollten nur die beantragen, die tatsächlich durch die Folgen der Coronakrise in Not gerieten.

Die Unternehmen müssten das durch eine eidesstattliche Erklärung bekannt geben. „Stellen Sie keine Anträge, die nicht unbedingt nötig sind“, sagte Tiefensee. Er rechnet damit, dass für das Hilfsprogramm etwa 80 Millionen bis zu 110 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden müssten. Je nach Mitarbeiterzahl können Unternehmen einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 30 000 Euro erhalten, Solo-Selbstständige und Kleinbetriebe bis fünf Beschäftigte bis zu 5000 Euro.

Bei der Soforthilfe handelt es sich nach Angaben von Tiefensee um einen Teil eines geplanten „Schutzschirms“ für die Wirtschaft in der Krise. Angeboten würden auch zinsverbilligte Darlehen. Dafür sei ein zusätzlicher Fonds „Corona Spezial“ aufgelegt worden, der langfristige zinslose Darlehen bis zu 50 000 Euro ermögliche.

Tiefensee rechnet mit einer deutlichen Talfahrt der Wirtschaft durch die Coronakrise ähnlich wie in der Finanzkrise 2008/2009. Damals war das Bruttoinlandsprodukt um mehr als fünf Prozent gesunken.

Der Minister forderte auch deshalb weitere Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, das allein in der vergangenen Woche 3000 Mal in Thüringen beantragt worden sei. Tiefensee sprach sich dafür aus, das Kurzarbeitergeld von 60 bis 67 Prozent des Nettoarbeitslohns auf mindestens 80 Prozent - zumindest für niedrige Einkommensgruppen - anzuheben. Sonst würden gerade in Ostdeutschland viele Arbeitnehmer in die Grundsicherung fallen. Zudem sollte für Auszubildende Kurzarbeitergeld nicht erst nach sechs Wochen sondern direkt gezahlt werden. Damit würden mögliche Kündigungen verhindert.

