OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch überreicht der Inhaberin der Süßmostkelterei mit Getränkevertrieb F. W. Börner Nf. in Crossen, Mareike Dietzsch, die Urkunde zum Sieg.

Crossen. „Unternehmen in Ostthüringen“: Die Mosterei in Crossen hat den Leserpreis des dritten Quartals gewonnen.

Traditionsreiche Mosterei in Crossen gewürdigt

Die Süßmostkelterei mit Getränkevertrieb F. W. Börner Nf. in Crossen an der Elster (Saale-Holzland-Kreis) hat den Leserpreis des dritten Quartals 2020 beim Wettbewerb „Unternehmen in Ostthüringen“ dieser Zeitung gewonnen.

In Anerkennung dessen überreichte OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch am Montag der Inhaberin der Mosterei, Mareike Dietzsch, eine Urkunde. Mit dem Quartalssieg hat sich der Traditionsbetrieb automatisch für die Auswahl der Jahressieger qualifiziert, sagte Jörg Riebartsch.

Mareike Dietzsch freute sich über das Votum der Leser und berichtete, viele Kunden hätten sie auf den Unternehmen-in-Ostthüringen-Artikel angesprochen.