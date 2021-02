Birgit Hilbert – hier an ihrem Einsatzort in Eisenberg – ist eine der langjährigen Mitarbeiterinnen des Unternehmens.

Als vor einem halben Jahrhundert die Eltern von Klaus Fritsche im altmärkischen Osterburg der Meinung waren, dass der Junge was Ordentliches lernen soll und auch so ein Internat in der Ferne nicht die schlechteste Entlastung für die Reifungsaufgabe ihres aufmüpfigen Sprösslings sein könnte, stellte sich eine Weiche im Leben jenes Mannes, der viel lieber weiter fotografiert hätte: eine Feinwerkmechanikerlehre zu beginnen, sogar mit Abitur. Und das bei Carl Zeiss in Jena.