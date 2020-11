Unternehmen in Ostthüringen: Betonwelten aus Rudolstadt

Es ist das letzte verbliebene Betonfertigteilwerk in Rudolstadt – und doch eine Menge mehr. Die OBB Beton- und Bau GmbH setzt auf mehrere Standbeine, die von Standardprodukten für Bahnstrecken und Flughäfen über Spezialfundamente etwa für Fotovoltaikanlagen in flachen Seen bis zu Möbeln aus Beton reichen. Das hat auch und vor allem mit dem Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens zu tun. Gregor Uhlmann, 1976 in Weimar geboren, ist der kreative Designer in Sachen Umsetzung von Sonderwünschen.

Gegründet wurde die OBB, die Abkürzung steht für Ostthüringer Beton- und Bau GmbH, Anfang der 1990er-Jahre durch drei Gesellschafter. In den 2000er-Jahren suchte der langjährige Geschäftsführer Günter Duphorn einen Nachfolger und bat die IHK um Hilfe. So kam Gregor Uhlmann ins Haus, der nach einem Bautechnikstudium an der Fachhochschule in Gotha bis dahin als Ingenieur im Autobahnbrückenbau, Sanierer und Bauleiter in Dresden und Projektleiter für schlüsselfertigen Wohnungsbau Erfahrungen gesammelt hatte.

Die berufliche und private Perspektive passten in Rudolstadt. Nach fünf Jahren im Unternehmen übernahm Uhlmann 2011 die GmbH als alleiniger Gesellschafter. Seit 2016 ist seine Frau Silvia als Prokuristin für das Controlling zuständig. Mit dem Inhaberwechsel änderte sich ein Teil des Profils der OBB GmbH. Erstes und wichtigstes Standbein sind nach wie vor Fertigteile, die der Deutschen Bahn AG als Kabelschutz dienen. Es ist das „Graubrot“, wie Gregor Uhlmann sagt, das dem Unternehmen seit mehr als 25 Jahren einen sicheren Umsatz bietet.

Jedes Jahr wird ein neues Projekt in Angriff genommen

Auf der Grundlage dieser Erfahrung hat man Sonderbauteile entwickelt, zum Beispiel spezielle Lösungen für Fundamente, auf denen heute die Mautkontrollstellen von TollCollect stehen, Gründungsbauteile für Start- und Landepisten von Nato-Flugplätzen oder der Betonschuh aus Thüringen, eine mobile LKW-Barriere als Anti-Terror-Sperre mit einer hochwirksamen Aufhaltewirkung aus Stahlbeton. Das sind die „doppelten Brötchen“ für das Wochenende.

„Wir nehmen jedes Jahr an mindestens einem Projekt teil“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. Dabei geht es um Eigenprodukte, Strahlenschutzbeton beispielsweise oder frostsicheren Beton, an dem man in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt im nächsten Jahr forschen will. „Immer über den Tellerrand gucken, immer weiter gehen“, formuliert Uhlmann den Anspruch. Als er die Materie Beton verstanden habe, sei ihm klar geworden, dass man damit auch schöne Sachen machen kann.

Vier von 26 Mitarbeitern arbeiten an Möbeln aus der Betonmanufaktur

Womit wir bei den „Croissants“ zum Sonntagsfrühstück sind: stilvolle Möbel aus Beton unter der Marke CO33. Dieser Geschäftsbereich, in dem aktuell vier der 26 Mitarbeiter beschäftigt sind, sei eigentlich wie ein Start-up nebenbei, sagt Gregor Uhlmann. Dort lebt der Sohn eines Architekten und einer Goldschmiedin seine kreative Ader aus.

Beton sei – ebenso wie Holz – ein natürlicher Baustoff, der „atme“ und sich verändere, gleichzeitig aber das Gefühl von Stabilität und Ruhe vermittle. Zur Produktpalette der Betonmanufaktur gehören inzwischen Design-Tische, Parkbänke, Wohn-Accessoires, Tisch-Aufsteller für die Gastronomie, Schränke, Pflanzkübel oder Standaschenbecher. Renner ist im Moment ein Loungetisch mit Stahlrahmen, Betonplatte und eingelassenem Ethanolkamin. Seit einem Jahr kann man die Möbel aus Beton nicht nur auf den anspruchsvoll gestalteten Internetseiten CO33, sondern auch in einem Ladengeschäft in Weimar bestaunen, gut 50 Meter entfernt vom Bauhaus-Museum.

Uhlmann legt dabei Wert auf die Zusammenarbeit mit Firmen aus der Region. „Nahezu sämtliche Zulieferer kommen aus Weimar, Königsee, Saalfeld, auch Beschichtung und Gravur erfolgen hier“, so der Geschäftsführer, der mit seinem Unternehmen nicht nur am Firmensitz im Industriegebiet Rudolstadt-Schwarza, sondern auch im öffentlichen Raum sichtbar sein möchte, was zunehmend gelingt. Den im Oktober 2020 eröffneten Friedwald im Rudolstädter Hain hat die OBB GmbH mit anthrazitfarbenen Bänken ausgestattet. Auch der Heinepark soll mit Betonmöbeln aus Schwarza nach und nach einen einheitlichen Look bekommen.

Gregor Uhlmann, der in sein zehntes Jahr als Unternehmer geht, sieht sich dabei nicht am Ende, sondern am Anfang eines Weges: „Ich fühle mich als Pionier und Aufklärer in Sachen Beton“, sagt der 44-Jährige. Das klingt nach weiteren spannenden Geschichten.

Das Unternehmen: