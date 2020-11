Unternehmen in Ostthüringen: Conventus in Jena ist auch unter Druck innovativ

Der Wandel kam radikal, schnell und coronabedingt nicht ganz freiwillig: Statt Kongresszentren und Hotelzimmer zu buchen, programmieren die Mitarbeiter jetzt digitale Kongressplattformen mit Livestream, Chatfunktionen und anderes mehr. „Ohne den Druck hätten wir vielleicht drei Jahre für die Umstellung gebraucht, die jetzt in wenigen Monaten erfolgte”, sagt Michaela Görls. Gemeinsam mit Sohn Rajko Görls führt sie die Geschäfte der Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH.

Besucher können sich schon verlaufen: 2000 Quadratmeter zählt die Etage in der Loftfabrik, in der das Unternehmen seinen Sitz hat: Gänge, Flure, kleine und große Büros, hohe Decken, ein typischer Industriebau, als Zahnradfabrik entworfen und 1934 gebaut, heute in Jena bekannt als B34. Seit 2011 hat die Firma hier ihren Sitz, die Anfänge sind bescheidener. Ein, zwei Räume im Hotel Esplanade, später der Umzug an den Markt, heute zweckdienliche Räume in der Loftfabrik samt Lager im Erdgeschoss.

Als Familienunternehmen gegründet, hat Conventus genau 20 Jahre später mehr als 150 Mitarbeiter. Darunter die komplette Familie Görls: Firmengründerin Michaela Görls sowie alle drei Kinder nebst Ehepartnern. Nur Michaela Görls Ehemann arbeitet an der Universität. „Ich war Marketing- und Verkaufsleiterin im Hotel. Und damals gehörte auch die Organisation von Kongressen dazu.” Görls gefällt die Branche, wagt den Schritt in die Selbstständigkeit, den sie angesichts eines BWL-Studiums auch sicher meistert. Sie organisiert den Opernball, das Flugplatzfest, Visitenkartenpartys und 2001 den ersten Medizinkongress für die Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie.

Heute gehören fast ausschließlich medizinische und wissenschaftliche Kongresse zum Geschäft von Conventus. 2001 richtet die GmbH zwei Kongresse aus, 2010 sind es bereits 72 – bis 2019 dann im Durchschnitt 150 Kongresse im Jahr, und das weltweit. Seit der Unternehmensgründung plant und realisiert Conventus bereits mehr als 1600 nationale und internationale Kongresse, Symposien, Workshops und ausgewählte Events.

Die gute Arbeit in Jenaspricht sich herum

Michael Görls schafft es, einen Fuß in die Tür zu bekommen: Zunächst bei den deutschen Fachgesellschaften, dann gibt es einen europäischen Dachverband, schließlich landet die Nachricht von der guten Arbeit in Jena bei dem Weltverband. In guten Jahren setzt Conventus 20 Millionen Euro um. Dann kommt Corona. Heute kalkuliert Görls mit einem Viertel der Summe. Immerhin, denn ohne den Schritt, virtuelle Kongresse anzubieten, sähe es gänzlich mau aus.

Wie ein Regieraum: Live-Kongresse in der virtuellen Welt müssen natürlich von den IT-Experten betreut werden. Foto: Thomas Hauss / Conventus

Natürlich, den Geschäftsführern geht es darum, auch in der Pandemie den Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. „Aber gleichzeitig muss es in der Wissenschaft vorangehen. Es geht um Vermittlung, es geht darum, Kollegen auf den gleichen Erkenntnisstand zu bringen. Schon deshalb lautet unsere Mission, Forschung und Lehre voranzutreiben”, sagt die Firmengründerin. Besonders für die Kunden im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich sei der Wissenstransfer im Rahmen von Fachkongressen enorm wichtig. Als Folge des ersten Lockdowns habe man im April begonnen, den Firmenkurs zu verändern: Die eigene IT-Abteilung beschäftigt sich plötzlich mit Programmierung, plötzlich verlagert sich das reale Kongressleben in die digitale Welt: Livestream, Upload-Center für Vorträge, On-Demand Bereich (Mediathek), Registrierungssysteme, Regie und digitale Hörsaalbetreuung, virtuelle Industrieausstellung, Besuchertracking und anderes mehr.

Im Juni folgt die Premiere: Ein Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie mit 1000 Teilnehmern. Der Anspruch ist, soweit wie möglich den Ablauf eines Kongresses virtuell abzubilden. „Das heißt, Veranstaltungen im Plenum ebenso zu ermöglichen wie diverse Workshops und weitere Angebote”, sagt Rajko Görls. So gleicht das Tableau einem Fernsehprogramm mit diversen Sendern, Wissenschaftler können ihre Vorträge hochladen, in Preview-Meetings werden vorab die Details besprochen. Und zu beachten sind plötzlich Nebensächlichkeiten, die bei einem Präsenzkongress keine Rolle spielen: Zum Beispiel die Frage nach dem Zeitpunkt angesichts von Teilnehmern, die in unterschiedlichen Zeitzonen leben.

Am Ende ist Conventus in der Lage, mehrtägige Kongresse mit bis zu 5000 Teilnehmern rund um den Globus online und live zu realisieren. „Die Hälfte unser Mitarbeitern hat einen neuen Job erlernt”, sagt Michaela Görls.

Conventus sollte im März die Jahrestagung der Gesellschaft für Virologie organisieren – mit dem mittlerweile deutschlandweit bekannten Virologen Christian Drosten als Tagungspräsident. „Der Termin musste abgesagt werden. Der Kongress findet jetzt im März 2021 als digitaler Kongress statt”, sagt sie. Im Pandemiejahr 2020 hätte die Conventus GmbH die Gelegenheit gehabt, auf 20 Jahre zurückzuschauen. Bilanz und Fest werden verschoben. Eine virtuelle Geburtstagsfeier ist zumindest bei diesem Thema keine Alternative. Sicher sind sich die Görls in einem Punkt: Virtuelle und auch hybride Kongresse werden nach dem Ende der Pandemie weitaus deutlicher zum Portfolio von Veranstaltern gehören.

Über die Firma

Name: Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH

Adresse: Carl-Pulfrich-Straße 1, 07745 Jena

Geschäftsführer: Michaela Görls, Rajko Görls

Leistungen: Organisation von primär medizinisch-wissenschaftlichen Kongressen

Mitarbeiter: 150

Umsatz: 20 Millionen Euro (vor Corona)

Die Firma im Internet: www. conventus.de

