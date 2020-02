Unternehmen in Ostthüringen: Die Eigenheim-Spezialisten aus Gera fern ab von Typenbauten

In Gera, Eisenberg, Weida, Wünschendorf, Großenstein und Nauendorf sind die aktuellen Baustellen. Vor allem auf den Neubau von Eigenheimen hat sich die Rascher-Haus GmbH aus Gera spezialisiert, die 1994 gegründet wurde.

Dabei ist jedes Haus anders. Auf die Frage, was ein Haus kostet, kann und will Inhaber Stefan Rascher – er ist gebürtiger Geraer – so verkürzt nicht antworten. Mehr als 250 Häuser und Wohnungen habe sein Unternehmen in den reichlich 25 Jahren gebaut. „Es gibt keine Typenprojekte im Einfamilienhausbau und keine Typenstatik“, sagt der 64-Jährige. In seiner Antwort wird deutlich, was für ihn wichtig ist: die technische Machbarkeit.

Geologie und Bauphysik nennt er als Stichworte und vergleicht: „Niemand kauft ein Auto ohne Kfz-Brief, aber manche ein Grundstück ohne das Wissen über die Baugrundbeschaffenheit.“ Gemeinsam mit den Privatkunden entwickelt sein kleines Team ein Haus entweder auf deren Grundstück oder auf einem des Unternehmens.

„Wir bearbeiten es so, als wäre es unser Haus“, erzählt Stefan Rascher. Er ist immer der Bauleiter. „Das verhindert Informationsverlust“, meint er. Wer ihn kennt, weiß um seine behutsame Beratung. „So lange Leute was wollen, das technisch in Ordnung ist, stelle ich mich nicht quer“, sagt er. Um diese Fragen zu durchdringen, hat der studierte Bauingenieur zusätzlich ein postgraduales Studium an der TU Dresden als Sachverständiger für Bauschäden absolviert und darf als Gutachter wirken. „Ich wollte mich nicht nur auf die Berufserfahrungen von Großbaustellen verlassen, sondern auf den aktuellen Stand kommen“, sagt er. Außerdem ist er seit 1994 am Landgericht Gera als Handelsrichter öffentlich bestellt.

Ein von der Rascher-Haus GmbH in der Geraer Liebestraße in den Jahren 2019/2020 erbautes Haus für zwei Familien. Es grenzt an ein Gebäude aus der Gründerzeit. Foto: Sylvia Eigenrauch / OTZ

„Wir bauen massiv – mit welchem Material, können die Kunden bestimmen, so weit das technisch zulässig ist“, meint er. Die Entwurfsplanung und die Klärung der baurechtlichen Fragen bis zur Baugenehmigung liegen in der Hand von Diplom-Bauingenieurin Birgit Koch. Sie hat mitunter die schwierige Aufgabe, Bauherrenwünsche und technische Parameter zu vereinen. Zugleich ist sie es, die die ästhetischen Akzente setzt. Dazu gehören zum Beispiel die quer liegenden Fenster im fast vollendeten Eckhaus in der Geraer Liebestraße. „Auf das moderne Haus in der Baulücke neben der Gründerzeitbebauung sind wir sehr stolz“, sagt der Firmenchef und deutet an, dass er für die sanierungsrechtliche Genehmigung einen „langen Kampf“ ausgefochten hat.

Seine Tochter Luise Düsing, studierte Betriebswirtschaftlerin, ist mit der Firma groß geworden, wie sie sagt. Seit einem Jahr arbeitet die 36-Jährige an der Seite ihres Vaters, mit der Option, das Unternehmen irgendwann zu übernehmen. Fasziniert sei sie davon, dass „im Kern“ die gleichen, meist Geraer, Firmen und Handwerksbetriebe wie vor 25 Jahren die Häuser bauen. „Sie sind eingespielt, harmonieren miteinander und wissen wie das andere Gewerk funktioniert“, hat sie beobachtet. „Wir haben eben Handwerker ausgesucht, mit denen wir gern zusammenarbeiten“, so der Chef.

Damit auch die Chemie zwischen Bauherren und Handwerkern stimmt, lädt Stefan Rascher zum Richtfest alle ausführenden Gewerke ein. Auf diesen Kontakt legt er Wert. Denn wenn der Rohbau steht, falle es Bauherren leichter, sich weitere Bauphasen vorzustellen, als würde alles am Aufriss festgelegt.

Die Firma pflegt einen Grundsatz, sagt ihr Inhaber: „Mit dem Vertrag wird ein Festpreis vereinbart. Er ändert sich nur, wenn Kunden kostenentscheidende Leistungsänderungen wünschen.“ Eines hat sich seit der Gründung des Unternehmens nicht geändert: „Die Bauzeit ist immer kürzer als die Vorbereitung“, sagt Stefan Rascher.

Das Unternehmen in Ostthüringen

Name: Rascher-Haus GmbH

Sitz: Ernst-Toller-Straße 14,07545 Gera

Geschäftsführer: Diplom-Ingenieur Stefan Rascher

Leistungen: schlüsselfertiges Bauen vor allem von Eigenheimen, Projektentwicklung für eigene Eigenheimstandorte und Altbausanierung

Mitarbeiter: 4

Umsatz: 2 Millionen Euro im Jahr

Internet: www.rascherhaus.de

