Für eine kurze Probefahrt sitzt Framo-Projektleiter Andreas Beer am Steuer des emissionsfreien Lastwagens.

Löbichau. Die OTZ stellt wöchentlich Betriebe und Dienstleister aus Ostthüringen vor. Heute: Die Framo GmbH produziert in Löbichau serienreife Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb.

Unternehmen in Ostthüringen: Emissionsfreie Nutzfahrzeuge von Framo aus Löbichau

Manchmal kommt die Zukunft in einem bereits bekannten Gewand daher. Das gilt gleich in mehrerlei Hinsicht für die Framo GmbH in Löbichau im Altenburger Land. Denn das Unternehmen produziert seit 2014 rein elektrisch angetriebene Lastwagen. Die sehen aber nicht unbedingt wie futuristische Konzeptstudien aus, sondern wie ganz normale Nutzfahrzeuge.