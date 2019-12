Unternehmen in Ostthüringen: Lack-Art in Gera

Der blaue Lack glänzt, und auch sonst ist alles tadellos bei dem Fahrzeug auf der Hebebühne. Neuwagen? Fehlanzeige. Baujahr 2002, hat der T4 zig Kilometer auf dem Tacho – und gerade eine komplette „Restauration“ hinter sich. Die Geraer Werkstatt Lack-Art nahm das Sammlerstück auseinander und baute es neu auf. Im täglichen Unfallgeschäft bedeutete dies für Unternehmensinhaber Sascha Uhlig und sein 13-köpfiges Team einen Kraftakt. Zumindest terminlich. Denn die Auftragsbücher des Unternehmens sind bestens gefüllt. „Zwischen zwei und vier Wochen haben wir Vorlauf. Dabei planen wir gut voraus, um benötigte Ersatzteile schnell geliefert zu bekommen und damit die Reparaturzeit so gering wie möglich halten zu können. Das schafft schnell wieder Kapazitäten“, erklärt Sascha Uhlig.

2006, gerade mal 20 Jahre alt, gründete der gelernte Lackierer seine Firma. Anfangs arbeitete er vorwiegend für Autohäuser und Werkstätten. Der junge Mann erwarb den Meisterbrief, erweiterte peu à peu. Bereits nach einem Jahr stellte er den ersten Mitarbeiter ein. Bald platzte das Unternehmen in Großebersdorf aus allen Nähten. So zog Sascha Uhlig 2011 nach Gera-Untermhaus. Komfortable 1000 Quadratmeter stehen hier für Werkstatt und Büro zur Verfügung.

„2013 habe ich mich entschieden, den Karosseriebau dazu zu nehmen. Damit bieten wir nun das komplette Spektrum an Karosserie- und Lackierarbeiten an. Das beginnt bei Dellen, Beulen, reicht über richtbare Wild- und Grabenschäden und geht bis zum Interieur“, so der heute 33-Jährige. Der Wunsch des Teams nach mehr Privatkundennähe hat sich erfüllt. Aktuell erledigt die Werkstatt ein Drittel ihrer Aufträge für private Kundschaft, arbeitet je ein weiteres Drittel für Autohaus- und Werkstatt-Kundschaft sowie für Versicherungen.

„Die größte Herausforderung ist, mit der Fahrzeugtechnik der Zukunft Schritt zu halten. Bereits in den vergangenen Jahren hat sie sich rasant entwickelt und wird sich noch schneller entwickeln. Stichwort autonomes Fahren. Kameras und Sensoren steuern hier Abstände, Fahrgeschwindigkeiten und Fahrzyklen. Diese Fahrzeuge reparieren zu können, speziell die Sensoren und Kameras wieder anzulernen, zu codieren und zu justieren, ist sehr anspruchsvoll. Es erfordert zudem extrem hohe Investitionen in Hilfsmittel und Geräte“, schätzt Sascha Uhlig ein.

Bereits jetzt investierte Lack-Art jährlich 50.000 Euro allein in Werkzeuge, Maschinen und Hilfsmittel wie Hebebühnen und Radheber, um die aktuellen Fahrzeuge reparieren zu können, so Uhlig. Für die Bestimmung der exakten Lackfarbe beispielsweise hantieren die Mitarbeiter mit einem Hightech-Messgerät, welches Farbsättigung und -intensität des Farbtons misst. Anschließend wird die Messung am Computer ausgewertet und schließlich die optimale Formel für die Farbmischkomponente ausgewählt. „Trotzdem müssen mitunter angrenzende Teile des Fahrzeugs zusätzlich einlackiert werden, damit der Farbübergang verschwindet. Perlmuttlacke zum Beispiel schimmern durch die Lichtbrechung stets anders, ältere Lacke sind durch Sonnenlicht ausgeblichen“, erklärt der Chef.

Viel Kraft investiert das Team jedoch auch in die Kundenpflege. „Für uns als freie Werkstatt wird es immer schwieriger, direkten Zugang zum Kunden aufzunehmen“, weiß Sascha Uhlig. Fahrzeughersteller würden mehr und mehr dazu übergehen, Schadensregulierungen als Komplettpaket anzubieten und so die reparaturbedürftigen Fahrzeuge in die eigenen Werkstätten zu lenken.

Drei Karosseriebauer, sechs Lackierer, ein Auszubildender sowie drei Büromitarbeiter kümmern sich bei Lack-Art ums tägliche Geschäft. „Wir sind ein junges, dynamisches Team mit vielen gemeinsamen Interessen, in dem es Spaß macht zu arbeiten“, versichert der Chef, der nach wie vor versucht, selbst den Blaumann überzustreifen, „um den Zugang nicht zu verlieren“. Das sei für die Kalkulation und Mitarbeitereinteilung wichtig. Allerdings fordere die Büroarbeit immer mehr ihr Recht, bedauert der junge Inhaber. Erst vor Kurzem aber hat er einen ganzen Tag lang lackiert, stand selbst in der hochmodernen Kabine, in der für die perfekte Oberfläche nachbereitet wird: Feinste Staubeinschlüsse werden hier weggeschliffen und auspoliert.

Die Begeisterung für den Beruf ist bei Sascha Uhlig, der schon mit elf Jahren davon träumte, Lackierer oder Karosseriebauer zu werden, geblieben. „Wenn ein Fahrzeug völlig verunfallt zu uns kommt, sind die Kunden verschreckt und können sich kaum vorstellen, dass wir dies wieder hinbekommen. Wenn sie dann wieder mit vollster Zufriedenheit unsere Werkstatt verlassen, gibt das stets ein tolles Gefühl.“

