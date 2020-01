Saalfeld. Die OTZ stellt wöchentlich Betriebe und Dienstleister aus Ostthüringen vor. Heute: Die Sacos Soft- und Hardware GmbH in Saalfeld bietet Firewalls für Unternehmen an.

Unternehmen in Ostthüringen: Sacos Soft- und Hardware GmbH in Saalfeld

Sie sind hoch spezialisiert in einem Teilbereich der digitalen Welt, von dem „keiner wissen will, wie es geht“. Der das lächelnd sagt, ist Stephan Scheil, Inhaber und Geschäftsführer der Sacos Soft- und Hardware GmbH in Saalfeld. Sie machen in Firewalls, Firmen mit eintausend Beschäftigten gehören zu den Kunden der 15 Sacos-Beschäftigten. Momentan boomt das Geschäft in Osteuropa, gerade ist der Chef aus Bulgarien zurück. „Die können dort besser Englisch, als wir träumen können“, sagt Scheil anerkennend.

„Wir haben fast jedes historische Gebäude im Umkreis aufgemessen“ Begonnen hat die Sacos-Geschichte im Jahr 1992. Da gründete Scheils Vater Dietrich Scheil mit dem Geschäftspartner Hans-Jürgen Richter das Unternehmen. 2009 übernahm Scheil Junior die Firma und Richter wurde ausbezahlt. Scheil selbst hat Elektrotechnik an der Fachhochschule Jena studiert. In den ersten Jahren lebte Sacos fast ausschließlich von CAD, also vom Computer-Aided-Design, zu Deutsch: rechnerunterstütztes Konstruieren. Die Sacos GmbH hatte ein Patent zum fotografischen Aufmessen von Gebäuden. Stephan Scheil betreibt auf dem Dach seines Unternehmens eine Photovoltaikanlage. Foto: Guido Berg / OTZ „Wir haben fast jedes historische Gebäude im Umkreis aufgemessen“, sagt Scheil, der mit seinen Mitarbeitern seit dem Jahr 2000 in einem modernen Gebäude im Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach arbeitet. In Saalfeld haben sie das historische Rathaus aufgemessen, aber auch den Hohen Schwarm. Häufig waren sie aber auch in Leipzig und Weimar. „Das ging viele Jahre einwandfrei“, erinnert sich Scheil. Heute ist der CAD-Bereich „bei Null“. Die nach 1990 einsetzende Sanierung der historischen Bausubstanz ist abgeschlossen. Doch parallel zu CAD hatte Scheil den IT-Bereich (Informationstechnik) aufgebaut. Davon leben sie heute. Sie sorgen für Sicherheit; sie „härten“ Betriebssysteme und machen es Hackern schwer, Zugang zu internetangebundenen Computern zu finden. Insbesondere die Angreifbarkeit von Windows-Rechnern sorge für Kundschaft: „Ohne Microsoft hätten wir keinen Job mehr“, sagt Scheil. Das Problem ist die Vielfalt einer Software. „Mit der Vielfalt holt man sich das Sicherheitsproblem rein.“ Die Software der von Sacos vertriebenen Firewall-Hardware basiert auf Unix- oder Linux-Eigenentwicklungen, die „nahezu unangreifbar“ sind. Doch Scheil weiß, dass es eine 100-prozentige Sicherheit nicht gibt. „Es ist ein Wettrüsten zwischen der schwarzen und der weißen Seite“, sagt der 48-Jährige. Den Durchbruch schafften sie mit dem Auftrag zur Sicherung der 15 deutschen Standorte einer Eon-Tochter. Seitdem ist Sacos weiter gewachsen, Scheil lobt insbesondere den hohen Wissensstand seiner Mitarbeiter. Insbesondere nutzt Sacos die Hardware der Firma Watchguard. Scheil ist stolz darauf, der älteste Watchguard-Partner in Deutschland zu sein. Die Geräte in knallroter Farbe werden von Sacos konfiguriert und auf den jeweiligen Kunden angepasst. Dabei gilt: „Vertrauen hat die oberste Priorität.“ Schließlich: „Die Firma muss dir alles erzählen“, sagt Scheil, „man kennt das gesamte Wissen der Firma“. Da ist es nahezu selbstverständlich, das Sacos die höchsten Sicherheitszertifizierungen vorweisen kann. Die Kundenakquise erfolgt ausschließlich über Empfehlungen. Einige Kunden sind schon seit 20 Jahren bei Sacos. „Das müssten die nicht machen, wenn sie nicht zufrieden wären“, sagt Scheil. Vieles sei freilich auch eine Frage „der persönlichen Betreuung“. Das ist ein heikles Feld, schließlich „ist der größte Unsicherheitsfaktor der Mensch“. Und mehr noch: „Die Chefs sind das größte Risiko!“. Die sitzen im Flugzeug, sind online und haben nicht selten einen für Hacker sehr interessanten Mix aus geschäftlichen und privaten Daten auf dem Laptop. Schnell ist daraus eine E-Mail mit gefährlichem Anhang an die Sekretärin gebastelt, die diese für authentisch hält. Öffnet sie den Anhang, ist der Hacker drin. Darum sagt Scheil: „Die Firewall muss die Unzulänglichkeit des Menschen ausgleichen“. Etwa, in dem sie die eine E-Mail erkennt, die aus einer Richtung kam, aus der noch nie eine E-Mail an die fragliche Firma abgesendet wurde. Das Unternehmen in Ostthüringen: Name: Sacos Soft- und Hardware GmbH

Geschäftsführer: Stephan Scheil

Unternehmenssitz: Am Cröstener Weg 7, 07318 Saalfeld

Gründungsjahr: 1992

Zahl der Mitarbeiter: 15 Mitarbeiter

Auszubildende: Vier Studenten im Dualen Studium

Jahresumsatz: circa 1,5 Millionen Euro

