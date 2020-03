Unternehmen in Ostthüringen: Schlossertradition in vierter Generation

Gut 300 Einwohner hat der Hexengrundort Engerda im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Es gibt einen Kindergarten, ein nagelneues Feuerwehrgerätehaus, einen Saal. Gleich mehrere Vereine machen sich um das gesellschaftliche Leben verdient – von Fasching über Triathlon bis zum Seifenkistenrennen. Mitten im Ort steht ein Gehöft mit einem markanten Ausleger: ein mit Blattgold verzierter Schlüssel, einem Katzenkopf ähnlich – das alte Zunftzeichen der Schlosser. Es weist auf einen der wenigen Gewerbebetriebe in Engerda hin. Seit 1990 hat hier die Kunst- und Bauschlosserei Loth ihren Sitz.

Der kunstschmiedeiserne Ausleger am Haus, entstanden ohne jede Schweißnaht, ist das Meisterstück von Vicki Zoch. Die 32-Jährige, seit 2017 Metallbaumeisterin, führt den Familienbetrieb in vierter Generation. Vier Leute gehören derzeit zum Team, neben Vicki Zoch ihr Vater Jörg Loth, ihr Ehemann Benjamin Zoch und Onkel Holger Loth. Gemeinsam hat man die Firma durch die Stürme der Zeit gebracht, vor allem deshalb, weil sich die Schlosserei breit aufgestellt hat. Mit der Spezialisierung auf Windverbände und Zugstangen für Stahlhallen ist für einen kontinuierlichen Auftragsfluss gesorgt. Hier fungiert man als Zulieferer für Stahlbauer in Rudolstadt und Sachsen-Anhalt. Zugstangen aus dem Hexengrund finden sich deshalb unter anderem in China, Polen oder Russland.

Daneben „gönnt“ man sich anspruchsvolle Kunstschmiedearbeiten wie die Restaurierung historischer Barockschlösser. Gerade entstehen neue Türbeschläge für das Jagdschloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ in Wolfersdorf, eine der erfolgreichen Privatisierungen im Freistaat. „Beim Nachbau von Originalen trennt sich die Spreu vom Weizen“, sagt Jörg Loth, der stolz auf seine jüngste Tochter ist. „Wir haben es nie darauf angelegt, dass sie die Firma übernimmt. Aber jetzt sind wir natürlich froh, dass es so gekommen ist“, sagt der 55-Jährige.

Vicky Zoch, die das Unternehmen in vierter Generation führt, mit einem Türbeschlag für das Jagdschloss „Zur Fröhlichen Wiederkunft“ Wolfersdorf. Foto: Thomas Spanier

Tatsächlich nahm die junge Frau, die schon als Schülerin in Neusitz und später beim Fachabitur in Rudolstadt in der väterlichen Firma mit zufasste, ein paar Umwege bis zur Heimkehr. Sie arbeitete drei Jahre bei einem Restaurator in München, fertigte dort unter anderem Metallbeschläge für das Schloss in Graz an, begann anschließend ein Studium in der Fachrichtung Restaurierung/Konservierung. Schnell merkte Vicki Zoch, dass das nicht ihr Ding ist. So trat sie schließlich doch eine Lehre als Metallbauerin in der Fachrichtung Metallgestaltung an, als Exotin in einem Männerberuf. Als Jahrgangsbeste erwarb sie 2014 den Gesellenbrief. Die Meisterschule in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Rudolstadt schloss sich an. Zur Meisterfeier 2017 in Gera stand sie gemeinsam mit ihrem Großvater Karl-Heinz Loth auf der Bühne. Der 79-jährige Uhlstädter, der die ursprünglich in der Rudolstädter Schillerstraße ansässige Schlosserei 1968 von seinem Vater Walter Loth übernahm und bis 1990 am alten Standort fortführte, erhielt bei dieser Gelegenheit den Goldenen Meisterbrief zu seinem 50-jährigen Jubiläum als Schlossermeister.

Auch in diesem Jahr wird es wieder Grund zum Feiern geben. „Unser 30-jähriges Jubiläum in Engerda und die Firmenübergabe an Vicki müssen gewürdigt werden“, sagt Jörg Loth, dessen Meisterstück übrigens das Kirchentor in Engerda ist. Spuren seiner Handwerkskunst – und der seiner Mitarbeiter – finden sich aber auch an den Fenstergittern und über dem Eingangsportal des Landratsamtes in Rudolstadt, in der Turnhalle Neusitz, an einem Grabkreuz in Roßleben, in Form von Wendeltreppen und Balkonanlagen an denkmalgeschützten Objekten in Jena und Berlin oder als Beschläge von Wasserrädern in Irland. Auch Zäune und Tore fertigt die Schlosserei Loth.

„Manchmal fahre ich an Sachen vorbei und weiß genau: Die haben wir gemacht, aber nie Geld dafür gesehen“, sagt Jörg Loth ohne Bitternis. „Wir können es ja nicht wieder ausbauen“. Bei jeder Baupleite, von denen es in den 1990er-Jahren einige in der Gegend gab, blieb die Schlosserei auf Kosten sitzen. Aber auch diese Zeiten hat man überstanden. Heute, da sich die Zahl der Handwerksbetriebe immer weiter verringert, hat man ganz andere Sorgen. „Wir schaffen es fast gar nicht mehr, müssen Kunden vertrösten. Die Wartezeiten werden immer länger“, sagt Vicki Zoch, nebenbei eine der erfolgreichsten Kaninchenzüchterinnen des Landes. Aus den offenen Rechnungen von früher hat man gelernt. „Wir sichern uns stärker ab, schauen die Kunden genauer an. Es gibt Zahlungspläne“, sagt die junge Chefin, die sich vornehmlich um Kalkulation und Rechnungen kümmert. Mutter ist sie übrigens auch. Gut möglich also, dass zu den vier Meisterbriefen, die im Büro der Firma Loth in Engerda hängen, irgendwann ein fünfter kommt.

Das Unternehmen

Name: Kunst- und Bauschlosserei Loth

Standort: Engerda 42, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Inhaberin: Vicki Zoch

Mitarbeiter: 4

Umsatz: keine Angaben

Leistungen: herkömmliche Schlosserarbeiten, Herstellung von Ausbauelementen aus Metall, Kunstschmiedearbeiten

E-Mail: loth-engerda@web.de

