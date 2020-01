Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahl der Grundbesitzer in Thüringen deutlich gestiegen

Erfurt. Die neue SPD-Führung will Bodenbesitz künftig höher besteuern – betroffen sein könnten davon auch viele Thüringer. Die Zahl der Haus- und Grundbesitzer ist im letzten Jahrzehnt deutlich angestiegen. Von den rund 1,1 Millionen Haushalten im Jahr 2018 gaben 572.000 an, dass sie über entsprechendes Eigentum verfügen. Das sind 50.000 Haushalte mehr als 2003. Mit über 50 Prozent Haus- und Grundbesitzern ist Thüringen Spitze in Ostdeutschland, in Sachsen sind es nur 40 Prozent. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 47 Prozent.

Als Haus- und Grundbesitz gelten Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, sonstige Gebäude oder unbebaute Grundstücke. Der Anteil Letzterer liegt bei fünf Prozent. Getrennte Angaben zu Bodenbesitz liegen nicht vor, der Wert schwankt je Region deutlich. Nach den Erhebungen des Thüringer Landesamtes für Statistik ist aber auch beim Verkehrswert des Haus- und Grundbesitzes in Thüringen eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. So schätzten 2018 knapp 60.000 Haushalte den Wert ihres Grundbesitzes auf 250.000 bis 375.000 Euro. Gut die Hälfte rangiert wertmäßig zwischen 50.000 und 150.000 Euro. Verkehrswerte jenseits der 500.000-Euro-Grenze werden in der Statistik für Thüringen nicht aufgeführt. Nach der letzten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen Bundesamtes kommt der Westen in diesem Bereich im Vergleich zum Osten auf 20-mal mehr Haushalte mit großem Immobilienvermögen. Im Bundesdurchschnitt verzeichnen deutsche Immobilien einen Verkehrswert von 300.000 Euro. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung bei den Immobilienschulden. Offenbar nehmen viele Thüringer für den Besitz höhere Verbindlichkeiten in Kauf. Zwar sank die Zahl der Schuldner insgesamt. Bei den Passiva zwischen 100.000 und 250.000 Euro war seit 2013 allerdings wieder eine Zunahme auf knapp 8 Prozent aller Haushalte mit Angaben zur Restschuld zu verzeichnen. Deutschlandweit liegt der Restschulden-Schnitt bei 122.000 Euro. Und immer noch werden in Thüringen neue Grundbesitzer gesucht. Eine von der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft geführte Liste weist derzeit über ganz Thüringen verteilt knapp 30 Baugebiete aus (siehe www.leg-thueringen.de/immobilien/bauen/liste-aller-baugebiete/). Interessenten sollten sich gut überlegen, wo sie zuschlagen. Während man in Schönbrunn (Hildburghausen) mit 14 Euro pro Quadratmeter dabei ist, sind am Wiesenrain in Arnstadt (Ilm-Kreis) 105 Euro pro Quadratmeter zu berappen. Zu Städten wie Weimar oder Erfurt macht die LEG-Liste keine Angaben. Immobilienportale veranschlagten 2019 für die Landeshauptstadt Grundstückpreise bis zu 400 Euro/m², in Weimar lagen die Forderungen bei 300 Euro. Wie wertvoll Grundbesitz ist, zeigt die Entwicklung bei den Verkaufserlösen für Bauland. Die stiegen in Thüringen seit 2008 um gut 20 Prozent auf 270 Millionen Euro.