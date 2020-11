In 19 Gemeinden könnte in Gebäuden der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter überschritten werden. (Symbolbild)

Erfurt. Durch das radioaktive Gas Radon im Boden könnte in 19 Thüringer Gemeinden der Referenzwert überschritten werden. Das sind die betroffenen Orte.

19 Gemeinden in Thüringen besonders durch Radioaktivität belastet

In Thüringen werden 19 Gemeinden als sogenannte Radon-Vorsorgegebiete ausgewiesen. In diesen Kommunen ist die Konzentration des radioaktiven Gases im Boden derart hoch, dass in Gebäuden der Referenzwert von 300 Becquerel pro Kubikmeter überschritten werden könnte. Die Liste der Orte liegt dieser Zeitung vor. Etwa 84.000 Menschen sind betroffen.