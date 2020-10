Linda Teuteberg, damals noch Generalsekretärin der Bundespartei, gehörte zu den Wahlkämpfern, die die Thüringer FDP und Thomas Kemmerich im vergangenen Jahr unterstützten. Jetzt haben sie und 14 weitere Landesvorsitzende ein Schreiben an Kemmerich gesendet, in dem sie ihn zum Verzicht auf die Spitzenkandidatur bei der nächsten Landtagswahl auffordern.

