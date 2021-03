Alle wollen campen – aber die Plätze sind zu

Wie schon im vergangenen Jahr könnten die Corona-Pandemie und steigende Inzidenzen den Start in die Campingsaison 2021 verzögern. Ob es Ostern losgehen kann ist derzeit unklar. André Müller auf seinem Verkaufsplatz für gebrauchte Wohnwagen in Ichtershausen. Die Nachfrage nach mobilen Unterkünften ist so groß wie nie.