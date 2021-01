Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 17. bis 20. Januar 2021

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 17. bis 20. Januar 2021 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

20. Januar

20.27 Uhr: Blutspenden helfen Corona-Patienten im Südharz-Klinikum

Am Südharz-Klinikum stellt der Blutspendedienst seit wenigen Wochen Antikörperpräparate her, mit denen Covid-19-Patienten geholfen werden kann, das Virus zu besiegen. Einem ersten Aufruf zur Blutspende folgten am Mittwoch die ersten vier Personen, gehofft wird nun auf weitere Freiwillige.

18.51 Uhr: 1,1 Millionen Masken für Hainich-Region

Wie im ersten Lockdown will der Landkreis der Unstrut-Hainich-Region Masken kostenfrei verteilen. Das kündigte die Kreisverwaltung an. Für jeden Einwohner und jede Einwohnerin sollen zehn medizinische Masken zur Verfügung stehen.

18.12 Uhr: Wirren um Impfzentrum in Eisenberg

Die Kassenärztliche Vereinigung hat versichert, dass die Impfstelle im alten Bettenhaus an den Waldkliniken Eisenberg am 3. Februar den Betrieb aufnehmen wird. Ob und wo Sie einen Impftermin vereinbaren können, lesen Sie hier.

17.53 Uhr: Langsames Impftempo in Erfurt

In Erfurt werden aktuell nur rund 1000 Impfdosen pro Woche verteilt. Grund ist ein Mangel an Impfdosen. Dabei seien die Impfstellen gut vorbereitet auf ein höheres Impftempo, so Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung.

17.10 Uhr: 42 neue Coronafälle im Kyffhäuserkreis gemeldet

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Mittwoch 42 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus. Zudem sein ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Bislang sind 48 Menschen an oder mit Corona gestorben. Innerhalb von 24 Stunden wurden 29 Personen als genesen in der Statistik erfasst. Somit betreut das Gesundheitsamt aktuell 391 positiv auf Sars-CoV-2-getestete Personen – 249 im Altkreis Sondershausen, 142 im Altkreis Artern. Zudem befinden sich 454 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird durch das Gesundheitsministerium mit 261,4 angegeben.

16.52 Uhr: 100 Corona-Tote in Wartburgregion

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen ist in den vergangenen 24 Stunden erneut deutlich angestiegen und liegt nun bei 100. Nach Angaben des Gesundheitsamtes liegt die Zahl dieser Todesfälle in der Stadt Eisenach bei 27 und im Wartburgkreis auf 73. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis liegt bei 433, in der Stadt Eisenach sind es 96. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum gehen die Belegungs-Zahlen mit Covid-Patienten runter, so dass dort zunächst eine der drei Covid-Stationen geschlossen wird. Derzeit werden 36 Covid-19-Patienten auf den Isolierstationen betreut, einer Behandlung auf der Intensivstation bedarf derzeit kein Covid-Patient. Insgesamt sind von den 33 planbaren Intensivbetten im Klinikum 29 belegt

15.49 Uhr: Erfurter Krankenhäuser wegen Corona an Kapazitätsgrenze

Die zeitliche Verzögerung im Corona-Krankheitsverlauf hat die Erfurter Krankenhäuser trotz rückläufiger Infektionszahlen an ihre Kapazitätsgrenzen geführt. Sowohl das Helios-Klinikum als auch das Katholische Krankenhaus (KKH) berichteten am Mittwoch von kritischen Situationen.

15.31 Uhr: Sechs Todesfälle im Altenburger Land

Das Altenburger Land kommt nicht zur Ruhe. Erneut sind sechs weitere Senioren, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, innerhalb eines Tages gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwoch mit. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich damit auf 87. Auch steigt die Kurve der Neuansteckungen wieder steil nach oben. Waren es am Dienstag nur 15, so sind es am Mittwoch 63 Menschen, die sich neu mit Covid-19 angesteckt haben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 427,3 pro 100.000 Einwohner.

15.23 Uhr: Gegner der Corona-Maßnahmen melden Kundgebung in Erfurt an

Gegner der Corona-Maßnahmen wollen am Samstag erneut auf dem Erfurter Domplatz demonstrieren. Eine von der Initiative „Thüringen steht zusammen“ angemeldete Kundgebung werde die Stadt genehmigen müssen, sagte am Mittwoch Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Er rechnet mit 500 Teilnehmern und kündigte die denkbar härtesten Auflagen an.

15.15 Uhr: Bürgermeister verfasst Protestnote an den Ministerpräsidenten

Jüngste Äußerungen von Ministerpräsident Ramelow (Linke) bringen Hörselberg-Hainichs Bürgermeister Christian Blum (pl.) auf die Palme. Ramelow macht eine „gewisse Sorglosigkeit“ der Menschen im ländlichen Raum verantwortlich, dass die Inzidenzwerte so hoch seien. Da nach Ansicht von Ramelow „auf dem Land … das ganze Jahr so gut wie nichts los ist, kehrten viele zu alten Umgangsformen zurück“. Die Worte veranlassen Blum, eine offene Protestnote an den Landeschef zu richten.

15.05 Uhr: 21 Neuinfektionen im Ilm-Kreis, Inzidenz über 200

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 441 bestätigten, aktiven Fällen: 21 Neuinfektionen sind seit Montag hinzugekommen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 18 bestätigte Fälle und 21 Verdachtsfälle, vier davon auf der Kinderstation, isoliert behandelt. Die Zahl der verstorbenen Personen mit einer Coronavirus-Infektion ist um eine Personen auf 88 gestiegen. Das Land gibt für den Ilm-Kreis derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 207,1 Fällen an. Im Kinderheim Neustadt wurden ein weiteres Kind und eine angehörige Person einer Personalkraft, die schon als Kontaktperson Kategorie eins ermittelt wurde, positiv getestet. In der Pflegeeinrichtung Hüttenholz ist eine Personalkraft positiv getestet worden.

14.58 Uhr: Landesärztekammer unterstützt Lockdown-Verlängerung

Die Landesärztekammer Thüringen unterstützt die von Bund und Ländern beschlossene Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Angesichts vieler Neuinfektionen sei die Entscheidung alternativlos, sagt Präsidentin Ellen Lundershausen. „Mit Blick auf die hohe Belastung in Kliniken, Praxen und Gesundheitsämtern ist es wichtig, dass jeder seinen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemiefür sich und andere leistet. Nach wie vor sind neben der Reduzierung von Kontakten Abstandhalten, Hygieneregeln beachten, Masken richtig tragen und regelmäßiges Lüften maßgebliche Instrumente, die es einzuhalten gilt, um wieder die Kontrolle über das Krankheitsgeschehen zu ermöglichen“, appelliert die Landesärztekammerpräsidentin.

14.44 Uhr: Weimarer Land mit 36 Corona-Neuinfektionen

Mit 36 Neuinfizierten steigt die Zahl der Aktivkranken im Weimarer Land am Mittwoch auf 529 Personen an. Laut Landratsamt in Apolda verteilen sich die Fälle derzeit auf 70 Ortschaften des Landkreises. Der der 7-Tage-Inzidenzwert liegt nun bei 220,7.

14.37 Uhr: Inzidenz von 312 im Kreis Gotha

Weitere 75 Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt Gotha am Mittwoch. Momentan gibt es nachweislich 690 aktive Corona-Fälle im Landkreis. Zwar ist diese Zahl seit Dienstag um 50 zurückgegangen und weitere 141 Menschen sind genesen. Jedoch wurden weitere vier Personen mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert. Somit werden aktuell 95 Infizierte stationär behandelt. Vier weitere Menschen, die sich zuvor mit Covid-19 angesteckt hatten, sind gestorben. Nachweislich gab es bisher 113 tödliche Verläufe der Lungenkrankheit im Kreis Gotha. In den vergangenen sieben Tagen wurden pro 100.000 Einwohner 312 Ansteckungen nachgewiesen.

14.13 Uhr: In Jenaer Pflegeheimen wird auf die Impfung gewartet

Die Impfaktion an Jenaer Pflegeheimen hat bereits vor 14 Tagen begonnen. Doch noch längst nicht alle Pflegeheime wurden von den mobilen Impfteams bisher besucht. Wir stellten zu diesem Thema drei Fragen an Thomas Theisinger, den Leiter des Jenaer Altenzentrums "Luisenhaus".

13.41 Uhr: Amtsgericht hält Kontaktverbot vom Frühjahr für verfassungswidrig

Die damalige Anordnung eines Kontaktverbotes in Thüringen sei "in mehrfacher Hinsicht verfassungswidrig" gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts in Weimar vom Mittwoch. Es sei damit "nichtig" gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob die Stadt Weimar Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegen wird, ist derzeit noch unklar.

13.19 Uhr: 31 Neuinfektionen und zwei neue Todesfälle im Landkreis Sömmerda

Das Gesundheitsamt hat binnen 24 Stunden 31 Corona-Neuinfektionen registriert, informierte das Landratsamt. Leider sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Aktuell gibt es im Landkreis 290 aktive Covid-19-Fälle. 1339 Covid-19-Patienten sind genesen. 25 Erkrankte werden stationär behandelt. Der Inzidenzwert sank laut Robert-Koch-Institut im Landkreis Sömmerda auf 221,8.

12.58 Uhr: Thüringer Lehrerverband enttäuscht vom Bund-Länder-Gespräch

Die Enttäuschung beim Thüringer Lehrerverband (tlv) über die Ergebnisse der letzten Bund-Länder-Schalte ist groß. «Es herrscht Land unter. Wir brauchen mehr denn je eine klare Regelung», sagte tlv-Vorsitzender Rolf Busch.

12.35 Uhr: Drei weitere Menschen sterben in Weimar

Drei weitere Todesfälle und 15 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 registrierte das Weimarer Gesundheitsamt am Mittwoch binnen 24 Stunden. Damit sind seit Beginn der Pandemie 58 Patienten an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz sank auf 203,9 pro 100.000 Einwohner.

11.20 Uhr: 43 Neuinfektionen im Eichsfeld

In den vergangenen 24 Stunden sind im Eichsfeld 43 Neuinfektionen bekannt geworden. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 308, wie das Gesundheitsamt mitteilte. Davon werden 34 stationär behandelt. Das Klinikpersonal muss sich dabei um acht schwere Krankheitsverläufe kümmern. Zudem seien von Montag bis zum Mittwoch vier weitere Todesopfer zu beklagen. An oder mit Corona sind im Eichsfeld bisher insgesamt 106 Menschen verstorben. Die Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten beträgt momentan 784.

11.15 Uhr: Thüringen bleibt Corona-Schwerpunkt

Das Bundesland ist trotz eines leichten Rückgangs bei den Ansteckungszahlen weiterhin der Corona-Schwerpunkt innerhalb Deutschlands. Laut Landesregierung sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche auf nun 237.

10.37 Uhr: Weiter sehr angespannte Lage in der Zentralklinik Bad Berka

Die Zahl der Betten auf Intensivstationen ist im Weimarer Land fast ausgeschöpft, das sagt zumindest eine Übersicht im Internet. Die Zentralklinik bestätigt auf Anfrage: Situation ist weiter sehr angespannt und hat sich auch aufgrund des Infektionsgeschehens in Pflegeheimen zugespitzt. Außerdem werden insbesondere Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf aus den umliegenden Kliniken nach Bad Berka verlegt. Hier erfahren Sie mehr.

10.24 Uhr: 35 Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena wurden am Dienstag bis 24 Uhr insgesamt 35 neue Corona-Fälle gemeldet. Da die Angaben von Montag um einen aktiven Fall nach unten korrigiert worden seien, kämen in der Summe nur 34 Fälle hinzu. Bei 465 aktiven Fällen liege die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei 193, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Zudem seien in folgenden Kitas Quarantäne für einzelne Gruppen angeordnet worden: Anne Frank, Kunterbunt, Schatzinsel, Pusteblume. Auch im Berufsbildenden Schulzentrum von Jena-Göschwitz sei eine Teil-Quarantäne veranlasst worden.

10.09 Uhr: Barmer-Modell zeigt Vorteile von Datennutzung fürs Impfen

Die Nutzung von Krankenkassendaten kann zu einer Verringerung der Kranken- und Todesfälle in der Corona-Pandemie führen. Das geht aus einer Barmer-Modellrechnung hervor.

9.39 Uhr: 57 Neuinfektionen in Wartburgregion

Insgesamt 57 Neuinfektionen wurden in der Wartburgregion innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum sind 28 der planbaren 33 Intensivbetten belegt, eines davon mit einem Covid-Patienten, der invasiv beatmet werden muss. In den Isolierstationen werden aktuell 36 Covid-Patienten betreut.

9.24 Uhr: Zahl der Toten steigt im Unstrut-Hainich-Kreis auf 129

Weitere neun Tote mit dem Corona-Virus weist die am Mittwochmorgen veröffentlichte Statistik des Unstrut-Hainich-Kreises auf. Die Zahl der Covid-Infizierten im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt dagegen – auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang.

9.03 Uhr: Inzidenz in Gera weiter gesunken

Am Mittwoch sind in Gera 248 (-34) Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 2586 (+15). Insgesamt 2237 Menschen und damit 46 weitere gelten als genesen. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit COVID-19 hat sich um drei Personen auf 101 erhöht. Die Inzidenz in Gera ist im Vergleich zum Dienstag (153,6) erneut leicht gesunken und liegt aktuell bei 141,7, teilt der Krisenstab der Stadt mit.

8.54 Uhr: Beamtenbund kritisiert Landesregierung

Der Thüringer Beamtenbund kritisiert die rot-rot-grüne Regierung dafür, dass sie es bis heute versäumt habe, Technik für die Arbeit im Homeoffice zur Verfügung zu stellen.

8.40 Uhr: 82 Neuinfektionen in Erfurt

In Erfurt wurden am Mittwoch insgesamt 3962 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um 82 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 164,0, am Vortag hatte das Robert-Koch-Institut 162,6 registriert. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 37 auf 3016 gestiegen. Wie am Dienstag sind 108 Personen sind verstorben notiert. Damit gibt es in Erfurt 838 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

8.19 Uhr: Originelle Masken für Geraer Erstis

Rund 600 originelle Alltagsmasken hält die Duale Hochschule Gera Eisenach (DHGE) jetzt für ihre Erstsemester in Gera und Eisenach bereit. Aus Bio-Baumwolle gefertigt, werben die Masken mit einem pfiffigen Spruch für: „Mit Abstand die beste Hochschule“.

7.50 Uhr: Ramelow: Thüringen muss noch mit "zwölf harten Wochen rechnen"

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Mittwochmorgen im Interview mit dem Radiosender MDR Thüringen, dass sich die Menschen im Freistaat noch auf "zwölf harte Wochen" einstellen sollen. Man tue dies aus Furcht vor den neuen Virus-Mutationen und vor allem als Schutz für das Gesundheitssystem, so Ramelow weiter. Zudem bat er nachdrücklich noch einmal die Lehrerinnen und Lehrer im Freistaat, PCR-Tests an sich durchführen zu lassen. Er selbst habe bereits "sieben dieser Tests" über sich ergehen lassen und schließlich seien sie ja auch vom Land extra für die Lehrerinnen und Lehrer gekauft worden. In dem Gespräch betonte der Ministerpräsident auch, wie sehr er sich selbst wieder "Normalität" wünsche.

7.48 Uhr: Jenaer sollen Geduld bei der Vereinbarung von Impfterminen haben

Die Vereinbarung von Impfterminen gegen Covid-19 funktioniert in Jena kaum. Dies führt zu immer mehr Beschwerden, weil weder die Hotline erreichbar ist, noch Termine über das Internet vereinbart werden können.

7.18 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt gibt Inzidenz-Spitzenplatz ab

Die Zahl der Corona-Toten ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt um fünf auf nun insgesamt 117 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch 78 Neuinfektionen.

6.55 Uhr: Friseur aus Jena: "Mancher Handwerker wird es nicht schaffen"

Homeoffice? Geht bei Friseuren nicht! Als angespannt bezeichnen somit Marion und Sven Heubel die Situation fürs Handwerk. Sie, die Mutter, ist Obermeisterin der Friseurinnung Jena und Saale-Holzland-Kreis; er, der Sohn, ist Mitglied im Vorstand der Landesinnung. "Die Folgen der Corona-Schließungen werden wir tatsächlich erst in der zweiten Jahreshälfte spüren. Und mancher Handwerker wird es nicht schaffen", prophezeit Sven Heubel.

6.10 Uhr: Gespaltene Gesellschaft – Streit um Privilegien für Geimpfte

Der Streit über mehr Rechte für Geimpfte geht quer durch alle politischen Lager. Die wissenschaftliche Basis ist bislang dünn. Auch in Thüringen ist man sich noch uneins darüber, wie man diesen Punkt zukünftig handhaben will.

6.08 Uhr: Ramelow fordert Unterstützung seiner Koalitionspartner

Nach der Bund-Länder-Schalte will Thüringens Ministerpräsident Ramelow die Ergebnisse in seinem Land umsetzen. Doch zunächst wird sein Kabinett noch darüber beraten. «Ich wäre froh, wenn ich breit von allen Koalitionspartnern unterstützt werden würde», sagte Ramelow am Dienstag.

19. Januar

22.30 Uhr: Bund und Länder einigen sich auf Verschärfung der Corona-Maßnahmen

Wie erwartet wird der aktuelle Corona-Lockdown vorerst bis Mitte Februar verlängert. Auch Schulen und Kindergärten bleiben weitgehend geschlossen. Zudem wird mehr getestet, zum Beispiel bei Einpendlern. Darauf verständigten sich Bund und Länder nach fast achtstündigen Verhandlungen am späten Dienstagabend. Die neuen Regeln finden Sie hier.

21 Uhr: Virus-Mutationen noch nicht in Thüringen nachgewiesen

Keine der derzeit bekannten Mutationen des Sars-CoV-2-Virus (Corona) konnte bisher in Thüringen nachgewiesen werden. Gesucht wird danach am Uniklinikum in Jena. „Wir haben 40 Sequenzen in Thüringen untersucht und konnten noch keine der Varianten entdecken. Da jedoch bisher alle großen europäischen Virus-Linien gefunden wurden, ist es wohl nur eine Frage der Zeit, zumal die Mutationen aus Großbritannien schon in Leipzig und Halle auftraten“, sagt Klinik-Infektiologe Mathias Pletz.

19.22 Uhr: CDU will „Corona-Pakt“ mit Rot-Rot-Grün

Die CDU-Fraktion will mit der rot-rot-grünen Minderheitskoaliton einen „Corona-Pakt“ bis zu einer vorgezogenen Landtagswahl abschließen. Das kündigte Fraktionschef Mario Voigt vor neuen Verhandlungen der vier Fraktionen am Mittwoch nach der Landtagssondersitzung in Erfurt an. Linke, SPD, Grüne und CDU wollen eine Übergangsvereinbarung abschließen, damit der Landtag bis zu seiner vorzeitigen Auflösung entscheidungsfähig bleibt. Rot-Rot-Grün fehlen vier Stimmen für einer eigene Mehrheit. Der „Corona-Pakt“ sollte unter anderem ein Umsteuern bei der Impfstrategie hin zu größeren Impfzentren bringen, sagte Voigt. Thüringen brauche zudem dringen Fortschritte beim digitalen Unterricht an den Schulen. Weitere Themen einer Vereinbarung seien der Haushalt für 2022 sowie eine Reform der Kommunalfinanzen. Der Landtag soll am 26. September - am Tag der Bundestagswahl - neu gewählt werden (dpa).

19.06 Uhr: 777 Personen sind im Eichsfeld infiziert

Einen weiteren Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Covid 19-Infektion meldet das Landratsamt am Dienstag. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 103. Allerdings gibt es diesmal nur zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Genesen sind zudem 29 Betroffene. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt demnach aktuell bei 777. Stationär im Krankenhaus behandelt werden 31 Personen, bei sieben handelt es sich um einen schweren Verlauf, heißt es.

18.30 Uhr: Fatale Folgen für Wirtschaft befürchtet

Die Ostthüringer IHK befürchtet harte Folgen durch den Lockdown. Laut einer Blitzumfrage unter 1.000 Unternehmen in Ostthüringen würde jede dritte Firma so in die Insolvenz getrieben, heißt es. Demnach erwarten 80 Prozent erhebliche Umsatzeinbußen, wenn ihre Betriebe in einem erneuten härteren Lockdown geschlossen werden. Zwei Drittel der befragten Industrie-, Dienstleistungs- und Verkehrsunternehmen rechnen damit, dass ihre Geschäftsbeziehungen leiden. 58 Prozent gehen davon aus, dauerhaft Kunden zu verlieren.

18.01 Uhr: Künstler demonstrieren in Weimar

„Solidarität für Kulturschaffende“ forderte am Dienstag wieder eine Mahnwache vor dem DNT. Trotz Schneeregens und nur wenigen Passanten weisen der freischaffende Opernsänger Uwe Stickert als Initiator der Mahnwache und Künstlerkollegen auf dem Theaterplatz seit November allwöchentlich auf ihre Situation und die Bedeutung von Kunst und Kultur hin. „Ohne uns wird‘s still. Kultur erhalten“, mahnte Stickerts Transparent. „Kunst braucht Perspektiven“, appellierte die freiberufliche Opernsängerin Eleonore Maguerre an die Verantwortlichen.

17.23 Uhr: Corona in Erfurt: Wenn die seelische Gesundheit in der Krise steckt - Erste Folgeimpfungen

Unsicherheiten und Ängste - Das städtische Gesundheitsamt möchte unter dem Eindruck des Pandemiegeschehens zum Thema seelische Gesundheit sensibilisieren. Das Erfurter DRK-Seniorenheim in der Warschauer Straße war bereits beim Impfstart dabei und blieb bis heute frei von Corona.

17.05 Uhr: Notbetreuung: Kita in Eckolstädt geschlossen

In Eckolstädt ist die kommunale Kita der Landgemeinde Bad Sulza wegen mehrerer Corona-Positiv-Befunde bei Erzieherinnen und Kindern am Dienstagnachmittag geschlossen worden - inklusive der fünf Gruppen für Notbetreuung. Im Rathaus der Landgemeinde in Bad Sulza ist eine Mitarbeiterin ebenfalls positiv getestet worden. 21 Schnelltests der Kernverwaltung am Dienstag waren negativ.

16.49 Uhr: Erneut zwei Todesfälle im Kyffhäuserkreis

Nur fünf Neu-Infektionen meldet das Gesundheitsamt bis Dienstag 8 Uhr. Allerdings seien auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen zu beklagen gewesen, erklärte der Sprecher des Landratsamtes. Damit sind seit Anfang November 47 Menschen an oder mit Corona gestorben im Landkreis. In Krankenhäusern müssen aktuell 44 Menschen behandelt wegen einer schweren Covid-19- Erkrankung behandelt werden. Vier Menschen gelten neu als genesen.

15.30 Uhr: Unbekannter spendet für Weimarer Klinik

Über ein großzügiges Geldgeschenk konnte sich das Team der Intensivstation des Sophien- und Hufeland-Klinikums Weimar freuen: Ein anonymer Spender ließ ihm in einem Umschlag 300 Euro zukommen. Was auf der dazugehörigen Karte stand.

15.15 Uhr: Corona-Schnelltests für Firmen in Südthüringen

Unternehmen in Südthüringen sollen direkten Zugang zu Schnelltests erhalten. Das haben die Industrie- und Handelskammer (IHK) und Handwerkskammer (HWK) Südthüringen mit dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen vereinbart. Damit sollen im Verdachtsfall infizierte Personen frühzeitig erkannt und Infektionsketten rechtzeitig unterbrochen werden, hieß es. Perspektivisch sollen den Angaben zufolge zusätzliche Testkapazitäten für Unternehmen entstehen. Heimische Apotheken unterstützten das Vorhaben: Künftig sollen sie demnach Schnelltests direkt an Unternehmen herausgeben und Kurzschulungen zu deren Anwendung durchführen.

14.45 Uhr: Ärger um Schnelltests an Schulen

Die Mitteilung kam am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr. Im internen Mitteilungsmodul der Thüringer Schulen stand, dass ab Montag die Schulen für ihre Absolventenklassen Schnelltest durchführen können und sollen, um den Präsenzunterricht stattfinden lassen zu können. Für Petra Stubenitzky, Direktorin der Staatlichen Berufsbildenden Schulen in Leinefelde ein Unding.

14.40 Uhr: Vier weitere Todesfälle im Kreis Gotha

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt Gotha am Dienstag. Damit steigt die Zahl der mit der Infektion Verstorbenen auf 109. Bei der Inzidenz liegt Gotha deutschlandweit auf Platz 13.

14.30 Uhr: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Sömmerda

Zwar hat das Gesundheitsamt Sömmerda am 18. Januar nur vier Corona-Neuinfektionen registriert, doch leider sind zwei weitere Todesfälle zu beklagen.

14.15 Uhr: Pflegeheim bei Weimar erneut stark betroffen

Im Alten- und Pflegeheim Ettersburg sind 15 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Tests einiger Mitarbeiter stehen noch aus. Unterdessen weitet Weimar

13.59 Uhr Großes Hupkonzert bei Autokorso in Jena für Rettung der Gastronomie

Mit einem Autokorso haben am Dienstag Gastronomen und Gewerbetreibende aus Jena und Thüringen auf ihre Not hingewiesen. 47 Fahrzeuge bildeten den Konvoi und etwa 100 Teilnehmer saßen in den Autos, die vom Stadion in Jena bis an die „Neue Mitte“ polizeilich eskortiert wurden. Wie die Stimmung vor Ort war, lesen Sie hier.

Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena bei 193. Damit wird der kritische Wert 200 unterschritten.

13.37 Uhr: 81 Corona-Todesfälle seit Pandemiebeginn im Altenburger Land

Erneut ist eine mit dem Coronavirus infizierte Seniorin im Altenburger Land verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn auf 81, teilt das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstag mit. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Altenburger Land aktuell bei 431,8. Innerhalb von 24 Stunden meldet die Behörde 15 Neuinfektionen mit Covid-19.

13.18 Uhr: Thüringen muss seinen Impfplan anpassen

Der bislang für Thüringen in Aussicht gestellte Plan für die Impfungen gegen das Coronavirus muss angepasst werden. Grund sei die Mitteilung des Lieferanten Biontech, in den kommenden Wochen nur die Hälfte des ursprünglich angekündigten Impfstoffs liefern zu können, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit.

12.30 Uhr: Corona-Infektionszahlen im Südharz rückläufig

Angesichts von nur acht gemeldeten Corona-Neuinfektionen in den vergangenen 48 Stunden ist die Inzidenz im Südharz bis Dienstagmorgen auf 149,9 gesunken. Sowohl die Lungenklinik in Neustadt als auch das Südharz-Klinikum in Nordhausen behandeln auch Patienten aus anderen Regionen Thüringens.

12.10 Uhr: Zahl der Verstorbenen in Weimar steigt auf 55

Elf neue Infektionen mit dem Corona-Virus meldet das Gesundheitsamt am Dienstag. Auch wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion bestätigt. Mehr zu den Ansteckungsursachen.

11.24 Uhr: In Schmölln und Landkreis seit November 95 Verstöße gemeldet

Eine Anfrage beim Altenburger Landratsamt ergibt, dass allein im Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Dezember 2020 bei der Zentralen Bußgeldstelle des Landkreises insgesamt 95 Anzeigen wegen Verstoßes des Infektionsschutzgesetzes eingegangen seien. Bisher wären von diesen 26 Bußgeldbescheide erlassen worden. In weiteren 15 Fällen sei das Verfahren eingestellt worden. Dennoch befänden sich 54 Verfahren derzeit noch im Anhörungsverfahren bzw. in laufender Bearbeitung.

11.06 Uhr: Erster Lockdown ließ Krebsbehandlungen deutlich zurückgehen

Der erste Lockdown hat die Zahl der Krebsbehandlungen erheblich reduziert. Das geht aus einer Studie des Helios-Konzerns hervor. Insgesamt wurden rund 69.000 Fälle analysiert und ein signifikanter Rückgang der Behandlungen um durchschnittlich zehn bis 20 Prozent festgestellt. Größere Kliniken und Kliniken in Bundesländern mit höheren Covid-19-Fallzahlen verzeichneten einen stärkeren Rückgang der Behandlungen, als kleinere Kliniken und Häuser in geringer belasteten Bundesländern.

10.07 Uhr: 18 Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden 18 neue SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 82 Personen sind inzwischen wieder genesen. Derzeit gelten noch 450 Menschen als aktiv infiziert. Insgesamt vier schwere Krankheitsverläufe werden stationär behandelt. Von den bisher 2338 Infizierten starben 31 mit oder an einer Corona-Infektion.

9.36 Uhr: 79 Neuinfektionen und zwei Corona-Tote in Saalfeld-Rudolstadt

Für Saalfeld-Rudolstadt meldete das Gesundheitsamt nach 70 Neuinfektionen am Wochenende nunmehr 79 neue Covid-19-Fälle ans RKI, womit sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 3529 erhöht. Zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus lassen deren Zahl auf 112 steigen.

9.07 Uhr: 40 Neuinfektionen in Erfurt

40 weitere Neuinfektionen, aber keine neuen Todesfälle meldet die Stadt Erfurt am Dienstag. Damit wurden in der Thüringer Landeshauptstadt bisher 3880 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 162,6 und ist damit etwas niedriger als noch am Montag (170,1). Die Zahl der als genesen Geltenden ist um zwei auf 2979 gestiegen. 108 Personen sind verstorben.

9.02 Uhr: Weniger Neuinfektionen in Gera

Am Dienstag sind in Gera 283 (-29) Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt bei 2572 (+22). Insgesamt 2191 Menschen und damit 50 weitere gelten als genesen. Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit COVID-19 hat sich um eine Person auf 98 erhöht. Die Inzidenz in Gera liegt bei 153,6, teilt der Krisenstab der Stadt mit.

9 Uhr: Corona-Zahlen im Unstrut-Hainich-Kreis sinken

Im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt die Zahl der Covid-Infizierten – auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang. Die 7-Tages-Inzidenz der Neuinfektionen, bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aber immer noch bei 364. .

Harald Zanker unternimmt im Interview einen Rück- und Ausblick.

8.45 Uhr: Weimarer Kaufland-Team tanzt zur Jerusalema-Challenge

Die Transportbänder an den Kassen funktionieren noch. Ärger gibt es auch keinen, denn der Chef hat mitgetanzt: Nun hat auch das Team vom Kaufland in Weimar sein Video zur Jerusalema-Challenge. Damit zeigen die Mitarbeiter Zusammenhalt und Freude in Zeiten von Corona.

8.37 Uhr: Wieder über 30 Neuinfektionen im Wartburgkreis

Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) gab es in den 24 Stunden zuvor 39 Corona-Neuinfektionen in der Wartburgregion. Drei davon in der Stadt Eisenach und 36 im Wartburgkreis. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum sind 29 der planbaren 33 Intensivbetten belegt, eines davon mit einem Covid-Patienten, der invasiv beatmet werden muss. In den Isolierstationen werden rund 35 Covid-Patienten betreut.

8.30 Uhr: Mann beleidigt in Schleiz mehrfach Polizisten – Beamte werden von "Corona-Spaziergängern" bepöbelt

Ein Mann wurde in Schleiz von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen. Der 38-jährige soll zuvor die Besatzung einer Funkstreife beleidigt und bei der Identitätsfeststellung Widerstand geleistet haben. Nach Informationen unserer Redaktion sollen am Montagabend wieder "Corona-Spaziergänger" in der Kreisstadt unterwegs gewesen sein, zu denen der Mann ersten Erkenntnissen zufolge nicht gehört hatte. Allerdings mischten sich einige der "Spaziergänger" in die Amtshandlung ein, forderten die Beamten dazu auf, "den Mann in Ruhe zu lassen", und stimmten den Sprechchor "Schämt euch" gegen die Polizisten an.

8.22 Uhr: Babyboom fällt wohl aus – Impfpriorität für Hebammen gefordert

Thüringer Geburtshelferinnen erwarten eher keinen Babyboom bedingt durch die Corona-Pandemie. Verbände fordern unterdessen zum Schutz von Schwangeren, einen früheren Impfanspruch für Hebammen.

8 Uhr: Alle Corona-Nachrichten des Tages kostenlos im Newsletter

Finden Sie am Abend die aktuellen Entwicklungen des Tages in Ihrem Corona-Newsletter. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung:

OTZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an

7.45 Uhr: Wie ein Thüringer die Pandemie im Land sichtbar macht

Neben Lockdown, Krankheit und Leid produziert die Pandemie viele Zahlen. Wie entwickeln sich Infektionen, wie viele Menschen kommen in Kliniken, wie viele werden beatmet oder sterben? Und was passiert in der eigenen Region? Der Jenaer Michael Böhme wertet die Entwicklungen rund um Corona in Thüringen aus.

18. Januar

20.48 Uhr: Jenaer Clubs distanzieren sich von Autokorso-Aktion

Nachdem ein Bündnis Jenaer Bürgerinnen und BÜrger zu einem Autokorso und der Übergabe einer Petition an die Stadt Jena aufgerufen hat, haben sich nun viele Jenaer Autoclubs von dieser Aktion distanziert. Grund sei eine Unterwanderung der Aktion von Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern. Die Jenaer Clubszene zeigte sich besorgt.

19.52 Uhr: Nordhäuser CDU kritisiert Impfsituation

Es sei ein Skandal, dass im Kreis Nordhausen so spät mit dem Impfen angefangen werde, so Nordhäuser Kreistagsmitglied Egon Primas (CDU). Gerade ältere Menschen würden sich im Stich gelassen fühlen.

19.41 Uhr: Homeschooling in Sömmerda ist "Chaos"

Tausende Schülerinnen und Schüler lernen momentan von zu Hause aus. Dafür gibt es die Internetplatfform Thüringer Schulcloud. Wie klappt das digitale Homeschooling in Sömmerda? Vier Schulleiter berichten über ihre Erfahrungen der letzten Wochen: "Und dann ging das Chaos los."

19.09 Uhr: Falschbehauptung zur Aufnahme von Notfallpatienten

Mehrere Krankenhäuser in Ostthüringen würden die Aufnahme von Notfall-Patienten aus dem Saale-Orla-Kreis verweigern. Diese Behauptung stellt eine Facebook-Nutzerin im Internet auf. Unsere Nachfragen ergaben allerdings, dass es sich offenbar lediglich um Stimmungsmache handelt. Bei der Rettungsleitstelle sind keinerlei Hinweise bekannt, wonach Patienten in Saalfeld, Pößneck, Jena und Gera nicht aufgenommen würden.

18.50 Uhr: Landrätin ist für zwei Impfzentren im Landkreis Greiz

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) hat sich gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) für zwei Impfzentren, sowohl in Zeulenroda-Triebes als auch in Greiz ausgesprochen. Auf diese Weise könne abgesichert werden, dass auch hochbetagte Bürger zum Beispiel aus dem Oberland auf relativ kurzem Wege mit dem öffentlichen Personennahverkehr eine der beiden Impfstellen erreichen.

18.30 Uhr: Kassenärztliche Vereinigung widerlegt Vorwürfe zum Gothaer Impfzentrum

Zur Wahl des Standortes für das Gothaer Impfzentrum in der Kastanienallee 8 und den jüngsten Berichten darüber erklärt KV-Sprecher Veit Malolepsy: „Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hat zu keinem Zeitpunkt, weder direkt noch öffentlich, im Zusammenhang mit der Auswahl des Standortes für die Gothaer Impfstelle einen Vorwurf gegenüber dem Landratsamt Gotha erhoben.“ Er betont: „Entsprechende Darstellungen sind sachlich falsch.“

17.40 Uhr: Bisher über 23.000 Menschen geimpft

Mobile Impfteams haben bis zum Montag (Stand 15 Uhr) in den Thüringer Altenheimen 8700 Menschen geimpft. In zwei Pflegeheimen im Weimarer Land begannen bereits die Folgeimpfungen. In den aktuell 14 Thüringer Impfstellen wurden 4000 Impfungen vorgenommen, seit 14 Uhr laufen die Impfungen für weitere 1000 Personen. Auch für die nächsten Tage dieser Woche sind je ca. 1000 Impfungen geplant. Thüringenweit wurden bislang 43.500 individuelle Erst- und Folgetermine für die Impfstellen vereinbart. Einschließlich Klinikpersonal wurden laut Thüringer Gesundheitsministerium zu gestern insgesamt 23.413 Thüringer gegen das Corona-Virus geimpft, das sind 11 Impfungen pro 1000 Einwohner.

15.43 Uhr: Ramelow fordert regelmäßige Tests in Unternehmen

Um das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz zu kontrollieren, fordert Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) regelmäßige Corona-Tests für Mitarbeitende. Dafür seien mittlerweile ausreichend Tests verfügbar, allerdings müssten die Abgabebeschränkungen für Antigen-Schnelltests an Unternehmen gelockert werden, so Ramelow.

15.11 Uhr: Inzidenz von fast 500 im Altenburger Land

Nach wie vor nimmt der Landkreis Altenburger Land beim Infektionsgeschehen einen Spitzenplatz sein. Am Montagvormittag meldete das Gesundheitsamt 135 Neuinfektionen über das Wochenende. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit auf 492,2. In der Kontaktpersonennachverfolgung werde deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der neuen Infektionen aus dem häuslichen Umfeld resultiere. Offenbar werde sich in vielen Fällen nicht an die verordneten Kontaktbeschränkungen gehalten, schätzt das Gesundheitsamt ein. Als aktiv Infizierte gelten derzeit 1199 Personen. 71 Erkrankte bedürfen stationärer Behandlung, davon 8 auf der Intensivstation. Verstorben infolge einer Coronainfektion sind im Kreis bislang 80 Menschen.

15.08 Uhr: Todesfälle in der Wartburgregion auf 67 gestiegen

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen ist in der Wartburgregion auf 67 angestiegen. Mit Stand 18. Januar, 13 Uhr, registrierte das Gesundheitsamt 22 Todesfälle in der Stadt Eisenach und 45 im Wartburgkreis. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum sinken die Belegungszahlen in den Covid-Stationen leicht. Auf den Isolierstationen werden derzeit 36 Corona-Patienten betreut, auf der Intensivstation wird ein Corona-Patient mit schweren Symptomen invasiv beatmet. Insgesamt sind von der 33 planbaren Intensivbetten im Klinikum 29 belegt. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis ist auf 377 gefallen, in der Stadt Eisenach wieder unter 100 auf 96. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 3842 mit dem Corona-Virus infiziert, davon gelten mittlerweile 3775 nach überstandener Infektion als genesen.

15.05 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt begrenzt Teilnehmerzahl bei Versammlungen weiter

Mit Stand Montag, 18. Januar, wurden 70 neue Corona-Infektionen vom Gesundheitsamt bestätigt. In den Thüringen-Kliniken werden 77 Personen stationär behandelt, zehn weitere auf der Intensivstation. Es wurden acht weitere Todesfälle gemeldet, insgesamt sind bisher 110 Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 3450 Personen positiv auf das Virus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz des RKI beträgt 495,2 Fälle pro 100.000 Einwohner. Da die 7-Tage-Inzidenz des RKI an 5 Tagen den Inzidenzwert von 300 überschritten hat, wird die Teilnehmerzahl bei Versammlungen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sowohl unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen auf 25 Personen begrenzt.

15.01 Uhr: Leichter Infektionsanstieg in Gotha

Einen vergleichsweise leichten Anstieg der Fallzahlen vermeldet das Landratsamt Gotha am Montag. Demnach wurden im Landkreis seit Sonntag acht neue Infektionen nachgewiesen. Bei 812 Frauen und Männern aus dem Landkreis ist das Virus derzeit aktiv. 94 weitere Personen haben die Infektion überstanden. Mit einem schweren Verlauf kämpfen momentan immer noch 86 Erkrankte, die in Krankenhäusern behandelt werden, fünf mehr als noch am Sonntag. Neue Todesfälle wurden am Montag nicht gemeldet.

13.40 Uhr: Party beendet: Polizei löst in Erfurter Wohnung Feier auf

Wegen einer Ruhestörung kam die Erfurter Polizei am Samstagabend am Roten Berg zum Einsatz. In einer Wohnung hatten fünf Personen eine Party gefeiert. Ein 22-Jähriger zeigte sich wenig erfreut über den Besuch der Ordnungshüter. Er schlug einem Freund, der ihn beruhigen wollte, ins Gesicht und leistete Widerstand. Der Unruhestifter wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem erhielten alle Beteiligten eine Anzeige wegen des Infektionsschutzgesetzes.

13.37 Uhr: Kinderkrankengeld auch ohne Bescheinigung

Versicherte der Barmer in Thüringen können bis auf Weiteres auch ohne Kindergarten- oder Schulbescheinigung Corona-bedingtes Kinderkrankengeld erhalten. Wenn sie ihr Kind aufgrund der Pandemie zu Hause betreuen müssen, reicht ein einfacher Antrag zur Auszahlung aus. Dieser stehe zum Download bereit. Der Nachweis der Kita oder Schule zur pandemiebedingten Schließung ist nicht erforderlich, da es der Gesetzgeber derzeit nicht explizit vorsieht. Der Antrag zum Kinderkrankengeld sei bewusst schlank gestaltet und enthalte nur die gesetzlich erforderlichen Angaben, so Barmer-Landeschefin Birgit Dziuk weiter. Daraus müsse unter anderem der Grund für die Auszahlung des Kinderkrankengeldes hervorgehen, etwa die „pandemiebedingte Schließung“ der Kita oder Schule.

13.24 Uhr: Weniger Infektionskrankheiten in Thüringen

Im 2020 sind in Thüringen deutlich weniger andere Infektionskrankheiten gemeldet worden als noch ein Jahr zuvor. Einen Rückgang der Fallzahlen habe es etwa bei Magen-Darm-Erkrankungen, Grippe und Keuchhusten gegeben, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Montag unter Berufung auf Daten des Robert Koch-Instituts mit. Wurden 2019 noch knapp 6000 Norovirus-Infektionen gemeldet, waren es 2020 nur noch rund 1700. Bei der Influenza sank die Zahl der gemeldeten Fälle in diesem Zeitraum von 15.700 auf 9400 ab. Keuchhusten trat demnach im vergangenen Jahr mit 256 Meldungen etwa dreimal seltener auf als noch 2019 mit 863 Meldungen. Zu dem Rückgang hätten sicher auch die Corona-Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen beigetragen, erklärte der Leiter der TK-Landesvertretung, Guido Dressel.

Nur bei der von Zecken übertragenen Hirnhautentzündung FSME gab es im vergangenen Jahr eine Zunahme der Fälle um 9 auf 17. Mangels Alternativen aufgrund der Pandemie hätten sich Menschen im vergangenen Jahr häufiger in der freien Natur bewegt, sagte Dressel.

13 Uhr: Lehrerverband für Maskenpflicht im Unterricht

Der Thüringer Philologenverband hat die Landesregierung dazu aufgefordert, Lehrern FFP2-Masken mit hoher Schutzwirkung zur Verfügung zu stellen. Der Philologenverband ist eine Gewerkschaft, die die Interessen von Gymnasiallehrern vertritt. Zudem forderte der Verband eine Maskenpflicht im Unterricht für alle Schüler, die in den Schulen unterrichtet werden. Seit Montag können Schulen Corona-Tests für Schüler organisieren, die Präsenzunterricht bekommen. Das betrifft vor allem Klassen, die kurz vor dem Schulabschluss stehen.

12.50 Uhr: Jenas OB nimmt Petition nicht persönlich entgegen

An der Übergabe einer Petition wird OB Thomas Nitzsche (FDP) am Dienstag nicht teilnehmen. Nach Angaben des Rathauses wird die Aktion von Corona-Leugnern- und Querdenkern unterwandert. Ein Bündnis Jenaer Bürgerinnen und Bürger hatte zu einem Autokorso und der Übergabe einer Petition an die Stadt Jena aufgerufen. Darin soll auf die dramatische Situation von gastronomischen Einrichtungen und Gewerbetreibenden hingewiesen werden.

12.40 Uhr: Vier weitere Todesfälle im Landkreis Sömmerda

Im Landkreis Sömmerda sind über das Wochenende vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bekannt geworden. Am Wochenende hatte das Gesundheitsamt Sömmerda insgesamt 41 Corona-Neuinfektionen registriert, so das Landratsamt. Aktuell gibt es im Landkreis 282 aktive Covid-19-Fälle. 1316 Covid-19-Patienten sind genesen. 32 Erkrankte werden stationär behandelt. Den Inzidenzwert gibt das Robert-Koch-Institut aktuell mit 256,4 an.

12.12 Uhr: Ein weiterer Todesfall in Weimar

Acht neue Infektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind dem Weimarer Gesundheitsamt mit Stand Montag, 10 Uhr, in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Jeweils zwei neue Infektionen mit SARS-CoV-2 gehen auf das familiäre Umfeld beziehungsweise den Arbeitsplatz zurück, .

11.48 Uhr: 359 Menschen in Quarantäne

Im Weimarer Land sind seit der letzten Meldung 13 Neuerkrankungen zu verzeichnen. Damit gibt es insgesamt 1664 Krankheitsfälle, wovon 1094 genesen sind. Von 550 Aktivkranken werden 16 Personen stationär behandelt. 20 Menschen sind verstorben. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 202. Insgesamt 60 Reiserückkehrer sind in häuslicher Quarantäne, alle zusammen sind es momentan 359 Menschen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

11.40 Uhr: 45 schwer erkrankte Personen im Kyffhäuserkreis

Das Gesundheitsamt meldet am Montag 11 weitere Corona-Infektionen. Somit werden im Kyffhäuserkreis aktuell 380 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen - 253 aus dem Altkreis Sondershausen und 127 aus dem Altkreis Artern - betreut. Ein weiterer Mensch ist an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Im Krankenhaus müssen aktuell 45 Personen mit einer schweren Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Durch das Gesundheitsamt werden 483 Kontaktpersonen betreut (328 aus dem Altkreis Sondershausen und 155 aus dem Altkreis Artern).

10.55 Uhr: Studenten fordern Verlängerung der Regelstudienzeit in Thüringen

Das die Regelstudienzeit aufgrund der Corona-Pandemie verlängert werden muss, fordert die Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS). Demnach seien unter anderem viele wichtige Studienmodule ausgefallen.

10.08 Uhr: Nur wenige Neuinfektionen im Eichsfeld

Am vergangenen Wochenende wurden im Eichsfeld nur wenige Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt mittlerweile bei 3040. Verstorben sind mit oder am Virus insgesamt 102 Menschen. Die Sieben-Tages-Inzidenz hat momentan einen Wert von 274.

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

9.31 Uhr: Mehrere Infektionen in Jenaer Sozial-Einrichtungen

Laut dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden am Wochenende vielfältige Infektionen in sozialen Einrichtungen gemeldet. Die Verfolgung der Kontaktpersonen wird nun Aufgabe der kommenden Stunden sein. Derzeit gelten in der Stadt 514 Menschen als aktiv infiziert. Vier schwere Verläufe werden im Krankenhaus behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt aktuell bei 196,7. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 2320 Menschen mit dem Virus infiziert.

9.18 Uhr: Infektionszahlen in Wartburgregion sinken weiter

Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) mit Stand 18. Januar, 0 Uhr, sind die Corona-Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen binnen Tagen auf 100.000 Einwohner) sowohl in der Stadt Eisenach als auch im Wartburgkreis weiter im Sinkflug. In den 24 Stunden zuvor wurde danach keine Neuinfektion in der Region registriert. In der Stadt Eisenach gab es in den vergangenen sieben Tagen 54 Neuinfektionen, damit liegt der Inzidenzwert bei 127,8, und im Wartburgkreis kamen 186 Fälle hinzu, .

9 Uhr: 182 Senioren in Pflegeheimen des Unstrut-Hainich-Kreises mit Corona infiziert

Die Zahl der infizierten Bewohner in den Pflegeheimen im Landkreis steigt weiter. Nach der am Montag von der Kreisverwaltung veröffentlichten Statistik sind derzeit 182 Senioren Corona-positiv, ebenso 53 Mitarbeiter der Einrichtungen. Noch am Sonntag war die Zahl der infizierten Bewohner mit 164 angegeben worden. Insgesamt sind derzeit 740 Menschen mit Sars-Cov 2 infiziert. Das sind drei mehr als am Sonntag gemeldet. 73 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden. Einen schweren Verlauf nimmt die Krankheit weiter bei einem von ihnen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1461 Menschen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis, rund 50 mehr als am Sonntag vermeldet. Seit Pandemiebeginn sind 120 Menschen an und mit dem Virus gestorben; 23 von ihnen in den vergangenen sieben Tagen.

8.15 Uhr: Drei Neuinfektionen in Erfurt

Stand Montag, 18. Januar, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 3840 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb der letzten 24 Stunden um dreigestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 170,1. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 56 auf 2977 gestiegen. 108 Personen sind verstorben.

8.10 Uhr: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt weiter mit höchstem Inzidenzwert

Auch nach einem Wochenende mit weniger gemeldeten Neuinfektionen bleibt Saalfeld-Rudolstadt der Landkreis mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz in ganz Deutschland. 511 Fälle, die in der vergangenen Woche vom Gesundheitsamt gemeldet wurden, ergeben einen Wert von 495,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

7.34 Uhr: Pflegepersonal überlastet – Freiwillige Helfer dringend gesucht

Das Personal in den Thüringer Pflegeheimen und Krankenhäusern arbeitet wegen Corona seit Monaten am Anschlag. Da ist die Unterstützung von Freiwilligen hochwillkommen.

6.31 Uhr: Thüringer Lift-Betreiber rechnen mit Totalausfall

Trotz traumhafter Wintersportbedingungen sind wegen des derzeitigen Corona-Lockdowns alle Lift-Anlagen in Thüringen geschlossen. Die Betreiber kritisieren die Politik und fordern Hilfe.

17. Januar

19.30 Uhr: 31 neue Corona-Fälle im Kreis Schmalkalden-Meiningen

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen binnen 24 Stunden um vier auf 130 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liiert bei 346,6, die der am Sonntag gemeldeten Neuinfektionen bei 31. Derzeit gibt es nach Angaben des Landratsamtes 653 Aktivkranke.

18 Uhr: Corona-Inzidenz im Kreis Greiz bei 245,5

Im Landkreis Greiz gibt es Stand Sonntagnachmittag 868 aktive Corona-Fälle. Damit liegt die Gesamtzahl an Infektionen im Kreis bei 2987. In den Fallzahlen enthalten sind sowohl die bislang als genesen festgestellten 2016 Personen sowie die 103 verstorbenen Patienten. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner) liegt im Landkreis Greiz bei 245,5. Die meisten aktive Fälle gibt es in Greiz (173), Zeulenroda-Triebes (116), Münchenbernsdorf (95), Ronneburg (52), Weida (45) und Kraftsdorf (44).

17.30 Uhr: Corona-Ausbrüche in zwei Einrichtungen in Südeichsfeld

20 Bewohner und zehn Mitarbeiter einer besonderen Wohnform für Menschen mit Behinderung in der Landgemeinde Südeichfeld im Unstrut-Hainich-Kreis wurden in der vergangenen Woche auf das Coronavirus getestet – mehr als die Hälfte positiv. Einen zweiten Ausbruch gibt es in einem Pflegeheim der Gemeinde. Hier wurden 172 Bewohner und Mitarbeiter einem PCR-Test unterzogen. Bisher gebe es 30 Positivbefunde.

16.20 Lehrerverband kritisiert Ramelow

Der Thüringer Lehrerverband (TLV) kritisiert Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) scharf und wirft ihm vor, falsche Aussagen über die Situation in den Schulen in Thüringen zu verbreiten. Ramelow hatte in einem Interview mit dieser Zeitung gesagt, dass die Schulen im Land quasi gegen Null gefahren seien und man „gerade die nächste Unvernunft“ erlebe. „Obwohl wir die Testung für die Abschlussklassen dringend anempfohlen haben, haben einzelne Schulleiter für sich entschieden, ohne Test Präsenzunterricht zuzulassen“. Das ist faktisch falsch“, kritisiert Rolf Busch, Landesvorsitzender des Lehrerverbandes.

16.10 Uhr: 18 Neuinfektionen im Kreis Sömmerda

Im Landkreis Sömmerda wurden insgesamt 1634 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 28 gestiegen. Ein weiterer Todesfall wurde in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Damit liegt die Gesamtzahl der Todesfälle bei 51. Die 7-Tage-Inzidenz für Sömmerda liegt bei 240,5. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, ist damit leicht gesunken. Am Freitag lag er noch bei 256,4.

16 Uhr: Inzidenzwert sinkt im Altenburger Land leicht

Der Inzidenzwert für das Altenburger Land ist auf 454,2 je 100.000 Einwohner gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden von Samstag auf Sonntag 67 neue Infektionen bekannt, weitere Todesfälle wurden keine gemeldet. Damit bleibt das Altenburger Land hinter Saalfeld-Rudolstadt mit einer Inzidenz von 500 auf Platz zwei der am stärksten betroffenen Landkreise in Deutschland.

14.30 Uhr: Familiengipfel soll Situationen von Eltern verbessern

Die Thüringer SPD-Landtagsfraktion macht sich für die Einberufung eines Familien-Gipfels stark. Die Forderung ergibt sich aus der prekären Situation, in der sich Familien wegen der Corona-Pandemie befinden. "Weil wir als Parlament wegen der Verschiebung der Landtagswahl nun länger in der Verantwortung stehen, müssen wir das jetzt unbedingt noch einmal größer auf die politische Agenda heben", sagt Diana Lehmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion. Sie wisse um die Zerreißprobe, der viele Eltern seit Wochen erneut ausgesetzt sind - und um die zermürbende Ungewissheit, wie es nach dem 31. Januar weitergehen wird.

14 Uhr: Fahndung nach Coronavirus-Mutationen auch in Thüringen

Auch in Thüringen fahnden Wissenschaftler nach Erbgutveränderungen im Coronavirus. Am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums seien in den vergangenen Wochen bei etwa 40 Abstrichen der komplette genetische Code des Virus bestimmt worden, sagte Institutsleiter Mathias Pletz auf Anfrage. "Die britische Variante haben wir noch nicht gefunden." Allerdings könne nicht jeder einzelne Abstrich auf Erbgutveränderungen untersucht werden. "Das ist sehr aufwendig und kostspielig." Hier lesen Sie mehr.

13.30 Uhr: Thüringen weiterhin Corona-Brennpunkt - Impfungen gehen voran

Auch am Wochenende sind in Thüringen mehr als 1000 Impfungen gegen das Coronavirus erfasst worden. Die Gesamtzahl stieg von Samstag auf Sonntag laut Gesundheitsministerium um 1209 auf 23.218. Die Impfquote pro 1000 Einwohner lag damit bei 10,9. In Thüringen leben etwa 2,1 Millionen Menschen. Auch am Sonntag blieb der Freistaat dem Robert Koch-Institut zufolge das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland. Rund 274 Neuinfektionen wurden demnach innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100 000 Einwohner registriert. Am Samstag lag der Wert bei 268. Besonders hoch war die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag demnach auch in den Nachbarbundesländern Sachsen (253) und Sachsen-Anhalt (226). Von Samstag auf Sonntag wurden in Thüringen 717 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus erfasst. Die Zahl der mit dem Virus nachweislich infizierten Gestorbenen stieg im Vergleich zum Vortag um 22 auf 1633 (dpa).

13.01 Uhr: Inzidenz in Gera jetzt bei 162

In Gera ist die Inzidenz am Sonntag weiter gesunken. Sie erreicht mit Stand 10 Uhr einen Wert von 162,1. Aktuell sind 356 Geraer und damit 20 mehr als noch am Sonnabend infiziert. Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt keine Todesfälle. Deren Gesamtzahl lag am Freitag bei 97.

12.25 Uhr: Zwei weitere Verstorbene und 39 Neuinfektionen

Eine traurige Nachricht musste das Gesundheitsamt am Sonntag melden: Zwei weitere Bewohner aus der Pflegeheim Azurit-Weimarblick sind an den Folgen der Covid-19 Erkrankung verstorben.

12.01 Uhr: 24 Neuinfektionen in Jena

Jena ist weiter nahe am kritischen Grenzwert von 200 Corona-Neuinfektionen je Woche und pro 100.000 Einwohnrn. Der Wert liegt jetzt bei 215. Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Mitternacht Uhr 24 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Zwölf Personen sind genesen.

Anzahl aktiver Fälle: 513

davon in den letzten 24 Stunden: 24

stationäre Fälle: 20

davon schwere Verläufe: 4

Infizierungen der letzten sieben Tage: 215

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 198,5

Infizierte insgesamt seit Beginn: 2.312

Gestorbene insgesamt: 31

Genesene insgesamt: 1.768, davon in den letzten 24 Stunden: 12

Quarantänefälle bis Freitag: 1.081

11.56 Uhr: 46 Neuinfektionen im Eichsfeld

Auch am Sonntag gibt es im Eichsfeld wieder viele Neuinfektionen. Wie das Landratsamt mitteilt, sind es 46 an der Zahl. Damit sind aktuell (Stand Sonntag, 17. Januar, 8 Uhr) 879 Menschen im Eichsfeld nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 30 Personen werden momentan im Eichsfeld Klinikum behandelt. Bei sieben von ihnen wird von einem schweren Verlauf gesprochen. Leider ist auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Virusinfektion zu beklagen.

11.11 Uhr: 18 Todesfälle im Zusammenhang mit Virus im Unstrut-Hainich-Kreis

18 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus rmeldet das Landratsamt Unstrut-Hainich über das Wochenende. damit stieg die Zahl von 102 am Freitag über 113 am Samstag auf 120 am Sonntag. Aktuell infiziert sind derzeit 737 Menschen. Das sind rund 30 mehr als am Freitag gemeldet. 217 Mitarbeiter und Bewohner aus den Pflegeheimen gehören zu den Infizierten; 28 mehr als es die Statistik vor dem Wochenende ausgewiesen hat.

11.10 Uhr: Konstante Lage in der Wartburgregion

Laut Robert-Koch-Institutes sind die Corona-Inzidenzwerte in Eisenach als auch im Wartburgkreis nahezu konstant geblieben. In den 24 Stunden zuvor wurde danach keine Neuinfektion in der Region registriert. In der Stadt Eisenach gab es in den vergangenen sieben Tagen 72 Neuinfektionen, damit liegt der Inzidenzwert bei 170,4, und im Wartburgkreis kamen 205 Fälle hinzu, das ergibt einen Wert von 172,3.

10.59 Uhr: Corona-Inzidenzwert im Weimarer Land steigt wieder

Am Sonntag hat das Landratsamt in Apolda 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das leichte Ansteigen des 7-Tage-Inzidenzwerts setzte sich auch diesmal fort.

10.48 Uhr: Auch Pandemie bremst Bau des ostdeutschen Abhörzentrums

Zu Bekämpfung schwerer Verbrechen wollen fünf ostdeutsche Bundesländer ein Abhörzentrum in Leipzig betreiben. Für die Thüringer CDU-Fraktion ist über mehrere Jahre zu wenig passiert. Die Corona-Pandemie habe Arbeitsabläufe „nicht unerheblich beeinträchtigt“, erklärte dazu der Chef des Zentrums, Ulf Lehrmann.

10.45 Uhr: Fünf weitere Todesfälle in Erfurt

In Erfurt wurden bis Sonntag früh insgesamt 3837 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 29 gestiegen. Fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 168,7. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 87 auf 2921 gestiegen. 108 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.

10.15 Uhr: Acht Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Von Sonnabend bis Sonntag früh meldete das Landratsamt des Kyffhäuserkreises acht Neuinfektionen. Die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung bzw. mit schweren Krankheitsverläufen liegt bei 44.

9.25 Uhr: 35 Infizierte starben seit März im Südharz

14 an Covid-19-Erkrankte müssen aktuell in Nordhausen und Neustadt sogar intensivmedizinisch behandelt werden, die Hälfte von ihnen wird invasiv beatmet. Allein in den vergangenen sieben Tagen verloren neun Südharzer ihr Leben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Die Pandemie forderte damit seit März im Landkreis Nordhausen 35 Todesopfer.

9.20 Uhr: 100 Neuinfektionen seit Freitag im Kreis Gotha

Der Landkreis Gotha vermeldet am Samstagabend keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen, aber 100 Neuinfektionen seit Freitag. Aktuell gelten 879 Menschen als erkrankt. Davon werden 81 stationär behandelt, 15 von ihnen befinden sich auf Intensivstation. 30 Menschen sind innerhalb eines Tages genesen, seit Ausbruch der Pandemie 2190. Die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Kreis Gotha beträgt jetzt 3173. An oder mit Corona sind bisher 104 Menschen verstorben.

8.56 Uhr: Moderne Software Sormas nur in jedem dritten Gesundheitsamt

Bund und Länder sind mit ihrem Vorhaben, die Gesundheitsämter in Deutschland bis Januar 2021 mit moderner Software auszurüsten, gescheitert: Bis zum Jahreswechsel sollten 90 Prozent der rund 380 Gesundheitsämter die Software Sormas einsetzen, die das Nachverfolgen von Corona-Infizierten deutlich vereinfacht. Laut Gesundheitsministerium zum bis 31. Dezember erst 111 Gesundheitsämtern betriebsbereit.