Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 19. bis 30. Juni finden Sie hier

Hier lesen Sie alle Nachrichten zum Coronavirus und seinen Folgen für Thüringen im Zeitraum vom 19. bis 30. Juni 2021.

30. Juni

16.04 Uhr: Lehrerin wird wegen ihres Wohnortes in Quarantäne geschickt – Kollegen und Schülerin dagegen nicht

Eine Französisch-Lehrerin am Beruflichen Gymnasium in Eisenach fühlt sich diskriminiert. Eine Woche nachdem eine Schülerin ein positives Corona-Testergebnis erhalten hat, zieht das Gesundheitsamt von Stadt und Kreis die Pädagogin für zwei Wochen aus dem Verkehr. Doch mehrere Kollegen und eine Mitschülerin können weiter arbeiten bzw. zur Schule gehen. Die Gesundheitsämter verschiedener Landkreise haben ganz unterschiedliche Entscheidungen zum selben Corona-Fall getroffen. Lesen Sie hier, warum eine Lehrerin aus Eisenach die Welt nicht mehr versteht.

15.27 Uhr: Infektionsfälle im Unstrut-Hainich-Kreis sinken weiter

Den vierten Tag hintereinander lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis am Mittwoch bei 4,9 und damit zwar über dem Landeswert (3,5), aber knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die Zahl der aktuell mit Corona Infizierten ging weiter zurück auf nunmehr 33. Vier Patienten müssen noch stationär behandelt werden, drei weniger als am Vortag. Gestiegen sind die Fälle vorsorglicher häuslicher Quarantäne von 57 auf 67.

15 Uhr: Noch 19 Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis

Keine Neuinfektion mit dem Coronavirus und nur noch 19 aktive Infektionen meldet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Mittwoch. Zudem betreit das Gesundheitsamt noch 21 Kontaktpersonen in Quarantäne. Aktuell müsse zudem kein Patient mit einer schweren Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden. Die Siebentageinzidenz für den Landkreis wird vom Robert-Koch-Institut weiterhin mit 1,3 angegeben.

14.10 Uhr: 1000 Impftermine im Mon Ami Weimar am Wochenende

In Weimar finden die nächsten Sonderimpftage im Mon Ami statt. Sie werden schon für den 3. und 4. Juli angeboten. Da sind zum einen Impftage für Studierende und zudem freie Impftermine für jedermann. Insgesamt tausend Impfungen könnten so am Wochenende in Weimar durchgeführt werden. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson. So kommen Sie an einen Impftermin.

13.44 Uhr: Inzidenzwert im Saale-Holzland bleibt bei 1,2

Auch am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie im März 2020 liegt im Kreis weiter bei 4745, der Inzidenzwert bei 1,2. Das Robert-Koch-Institut weist von gestern einen Fall mehr aus, dies resultiert aus der noch andauernden Bereinigung der Programme Sormas und Survnet. Der letzte positive Fall im Kreis wurde am 23. Juni gemeldet.

13.38 Uhr: Eine Neuinfektion in Gera

Am Mittwoch liegt die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera bei 5,4. Es wurde eine Neuinfektion innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilte das Gesundheitsamt mit. Aktuell gibt es acht aktiv Infizierte in Gera. 18 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5704 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5494 (+2) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 202 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

12.57 Uhr: Filmstarts Schlag auf Schlag: So starten die Kinos in Thüringen nach dem Lockdown wieder durch

"Nach gefühlten eineinhalb Jahren Stillstand können wir es kaum erwarten, endlich wieder loszulegen und uns und unseren Gästen ein Stück Normalität zurückzugeben." Das meint Jürgen Deisting, Theaterleiter der Filmpaläste in Nordhausen und Mühlhausen. Am Donnerstag öffnet in Thüringen wie im Rest von Deutschland die Mehrzahl der Kinos wieder. Zu den Höhenpunkten der ersten Woche zählen diese Filmstreifen.

12.30 Uhr: Testzentren im Kreis Gotha kürzen Öffnungszeiten

Mit den Fallzahlen auf niedrigem Niveau wechseln die Teststellen im Landkreis in die Grundversorgung und kürzen ihre Öffnungszeiten ab 1. Juli. An diesen Standorten wird noch getestet.

12.01 Uhr: Wirtschaft zieht an: Steigende Nachfrage sorgt für Neueinstellungen

Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im Juni gesunken. Bei den Agenturen und Jobcentern waren 62.084 Frauen und Männer ohne Job gemeldet, 2841 weniger als noch im Mai. Binnen eines Jahres verringerte sich die Zahl der Betroffenen um 8489. "Zwei Effekte treiben die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Thüringen. Zum einen die weiter anhaltende Frühjahrsbelebung und zum anderen die Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Krise", so der Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen der Bundesagentur für Arbeit Markus Behrens.

11.38 Uhr: Inzidenz in Thüringen leicht gestiegen

In Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz zu Corona-Neuinfektionen leicht gestiegen, bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Der Wert lag mit Stand vom Mittwoch bei 3,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Am Tag zuvor hatte die Inzidenz im Freistaat bei 3,2 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 15 neue Corona-Fälle hinzu gekommen.

11.37 Uhr: Johanniter in Erfurt testen ab sofort freitags

Das durch das Gesundheitsamt Erfurt beauftragte Testzentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. passt sein Angebot an. Ab sofort ist es im Testzentrum Schillerstraße möglich, sich freitags von 15 bis 18 Uhr testen zu lassen. Die Stadt reagiert damit auf mögliche Bedarfe an den Wochenenden, wenn aufgrund der Lockerungen wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, bei denen eine Teilnahme an die Testpflicht gebunden ist. Die bisherigen Testzeiten am Dienstag entfallen.

11.35 Uhr: Keine Neuinfektionen im Weimarer Land

Im Weimarer Land sind seit der letzten Meldung keine weiteren positiv getesteten Personen zu verzeichnen. Weiterhin bleibt es damit bei einem positiven Fall. In sieben Tagen wurde nur ein Neufall registriert, damit bleibt die Inzidenz bei 1,2. 16 Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung, zudem fünf Kontaktpersonen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis 4153 Fälle. 4069 Personen gelten als genesen. Insgesamt verstorben sind an oder mit Corona bislang 83 Menschen.

11.15 Uhr: "Ich halte das für einen riesigen Fehler": Siegesmund attackiert Holter wegen Wegfall der Testpflicht

Umweltminister Anja Siegesmund (Grüne) kritisiert Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wegen der Abschaffung der Testpflicht an Schulen in Thüringen. "Ich halte das für einen riesigen Fehler", sagte Siegesmund im Gespräch mit unserer Zeitung. "So solidarisch wie Kinder und Jugendliche in den vergangenen 14 Monaten waren, so solidarisch wünschte ich mir, dass wir bis zum Beginn der Sommerferien ganz klar blieben. Das Sicherste ist nun mal die Testpflicht", meinte Siegesmund.

10.42 Uhr: Keine neuen Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Heute wurden keine neuen Coronafälle vom Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bestätigt. In den Thüringen-Kliniken wird eine Person stationär behandelt, auf der Intensivstation sind derzeit keine Covid-Patientinnen. Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, insgesamt sind bisher 288 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der infizierten Personen seit Beginn der Pandemie liegt bei 6782. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt bei 1,0 Fällen pro 100.000 Einwohner.

10.40 Uhr: Inzidenz im Landkreis Gotha liegt bei 4

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet das Landratsamt Gotha am Mittwoch. Die Inzidenz sinkt somit auf rund 4 – so viele Personen wurden innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner positiv auf Corona getestet. Das Gesundheitsamt geht derzeit von 21 aktiven Infektionen im Landkreis aus. Zwei Erkrankte werden im Krankenhaus behandelt, keiner davon auf der Intensivstation. Fünf weitere sind genesen.

10.38 Uhr: Stimmung in der Thüringer Wirtschaft steigt an

Die Stimmung in der Thüringer Wirtschaft hat sich insgesamt im Zuge der gelockerten Corona-Regelungen deutlich verbessert. Annähernd zwei Drittel der Unternehmen beurteilen ihre wirtschaftliche Lage einer Umfrage zufolge als gut. Davon 46 Prozent als "eher gut", 19 Prozent sogar als "sehr gut". Im März lagen diese Werte bei 25 beziehungsweise 13 Prozent.

10.27 Uhr: Wirtschaftsbarometer: Thüringer merken finanziell kaum etwas von Corona-Lockerungen

Die inzwischen eingesetzten Lockerungen im Zuge der Corona-Krise haben auf den Großteil der Thüringer offenbar keinen Einfluss. Wie schon im ersten Quartal gibt die absolute Mehrheit (68 Prozent) weiter an, dass ihre finanzielle Haushaltslage in den vergangenen drei Monaten gleich geblieben ist.

10 Uhr: Sieben Neuinfektionen im Landkreis Eichsfeld

Den zweiten Tag in Folge meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld wieder Neuinfektionen. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Institutes am Mittwochmorgen hervor. Gingen am Dienstag drei Menschen in die Statistik ein bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurden, sind es am Mittwoch sieben Neuinfektionen. Somit steigt die vom Robert-Koch-Institut ermittelte Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch auf 9. Am Vortag lag diese bei 2.

9.41 Uhr: Vorerst kein Impfen ohne Termin in Thüringen

Anders als in Sachsen wird in Thüringen vorerst in den Impfstellen und -zentren kein Impfen ohne Termin angeboten. Das hat das Thüringer Gesundheitsministerium auf Anfrage bestätigt. Denkbar seien solche spontanen Impfaktionen auch nur für den Einmalimpfstoff von Johnson & Johnson. "Für alle anderen Impfstoffe halten wir an unserem System der Erst- und Zweitterminvergabe 'im Paket' fest", sagt eine Ministeriumssprecherin.

9.34 Uhr: Inzidenz im Kreis Sömmerda bei Null

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 0. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.164 Menschen an Corona erkrankt. Bislang sind 132 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

9 Uhr: Eine Neuinfektion mit Corona in Erfurt gemeldet

Einen neuen Coronafall hat das städtische Gesundheitsamt am Mittwochmorgen zu verzeichnen. Aktuell sind vier Fälle mit aktivem Coronavirus gemeldet. Ein weiterer Mensch gilt als gesund. Am 7-Tage-Inzidenzwert von 0,5 ändert dies laut Robert-Koch-Institut nichts. In Thüringens Landeshauptstadt wurden bislang 8620 Personen positiv getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt wie am Vortag bei 8343. Unverändert: 273 Personen sind verstorben.

8.14 Uhr: "Ein bisschen die Luft raus": Impftermine gehen in Thüringen schleppender weg

Nach dem monatelangen Ansturm auf Corona-Impfungen wird es für die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen jetzt zunehmend schwierig, angebotene Termine auch zu vergeben. "Zur Zeit ist gerade ein bisschen die Luft raus", sagte der Leiter des KV-Pandemiestabs, Jörg Mertz. "Impftermine gehen nicht mehr so leicht weg - und zwar unabhängig vom Impfstoff." Das habe vor allem damit zu tun, dass der größte Teil der Altersgruppe 60plus inzwischen zumindest einmal geimpft sei.

7.50 Uhr: Lolli-Tests kommen für alle Thüringer Schulen aus Erfurt

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes wird ab Juli aus der Testpflicht an Schulen ein Testangebot. Für das Bildungsministerium bedeute dies aber kein Lockerlassen bei der Organisation des Testsystems für die Schulen und Kindergärten in Thüringen. Jetzt wird Kassensturz gemacht: „Wie viele Corona-Test liegen noch an den Schulen? Und wie viel Geld ist noch da?“ Für den Beginn des kommenden Schuljahres gehe man im Bildungsministerium davon aus, dass in den ersten beiden Wochen auf jeden Fall getestet werde. Was danach kommt, darüber gebe allein der Pandemie-Verlauf Auskunft, den wiederum niemand vorhersagen könne.

7.14 Uhr: Feiern, Maskenpflicht,Testpflicht: Das sind die neuen Corona-Regeln in Thüringen

Nur noch 68 Neuinfektionen mit Corona wurden in der vergangenen Woche in Thüringen registriert. Damit sank die Inzidenz am Dienstag im Landesdurchschnitt auf 3,2. In den Städten Suhl und Weimar sowie in den Kreisen Greiz, Sömmerda und Ilm-Kreis lag sie bei Null. Mit der neue Corona-Verordnung des Landes dürfen ab Donnerstag in Thüringen endgültig alle Einrichtungen wieder öffnen. Vor allem in geschlossenen Räumen bleibt es aber oft bei Auflagen wie der Masken- oder Testpflicht. Auch größere Privatfeiern wie Hochzeiten oder Abibälle sind wieder erlaubt, sie müssen aber ab einer bestimmten Teilnehmerzahl angemeldet werden. Großveranstaltungen sind vorher von den Gesundheitsbehörden zu genehmigen. Hier die wichtigsten bisher bekannten Lockerungen im Überblick.

29. Juni

20.10 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten knapp unter 300

Die Zahl der aktiven Corona-Infizierten ist in Thüringen seit Oktober das erste Mal wieder unter 300 gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten 298 aktive Fälle. Das sind 860 Fälle weniger als noch vor zwei Wochen. Weitere fünf Thüringer seien im Zusammenhang mit Corona verstorben. Derzeit lägen noch 17 Patienten thüringenweit coronabedingt auf Intensivstation.

17.46 Uhr Kurzfristig Impftermine in Pößneck

Die Impfstelle in Pößneck bietet für das erste Juliwochenende Impfungen gegen Covid-19 mit dem Vakzin von Johnson&Johnson an. Außerdem wird die Arbeitsweise vor Ort angepasst.

17.12 Uhr: Noch 39 Menschen im Unstrut-Hainich infiziert

Die Corona-Lage im Landkreis scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag den dritten Tag hintereinander bei 4,9. Ebenso unverändert sind aktuell 39 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Betroffenen in stationärer Behandlung bleib mit sieben auch auf gleichem Niveau wie am Sonntag und Montag. In häuslicher Quarantäne sind derzeit noch 57 Menschen – zwölf weniger als an den beiden Vortagen.

17 Uhr: Inzidenzwert weiter knapp über 10

Auch am heutigen Dienstag meldet das Gesundheitsamt nur eine Neuinfektion im Altenburger Land.

STATISTIK:

Infizierte insgesamt: 6886 (+1)

Fälle 7 Tage: 11

Inzidenz: 12,3

Stationär: 0

Verstorben: 291

16.21 Uhr: Kulturverantwortliche aus ganz Thüringen treffen sich in Kannawurf – Sorgen um die Zukunft

Zur 5. Thüringer Konferenz der Kulturamtsleiter und Kulturamtsleiterinnen trafen sich die in Kommunen und Landkreisen für Kultur Zuständigen im Schloss Kannawurf, um sich zu aktuellen kulturpolitischen Fragen der Kulturverwaltung auszutauschen. Der diesjährige Fachtag stand unter dem nahe liegenden Thema „Corona und das liebe Geld. Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf öffentliche Kultur-Haushalte“. Hier erfahren Sie mehr.

12.59 Uhr: Inzidenzwert im Kreis Gotha knapp über 5

Die Gesamtzahl der Einwohner aus dem Landkreis Gotha, die seit der Pandemie-Feststellung einen positiven PCR-Test auf Sars-Cov-2 hatten, ist am 29. Juni um eins auf 9213 gestiegen, meldet das Landratsamt. Das entspricht der Zählweise des Robert-Koch-Institutes. 8939 Personen gelten als genesen. Seit 18. Juni bleibt es bei 250 Verstorbenen. Zwei anstatt am Vortag drei Patienten liegen stationär, davon wie am Vortag niemand auf der Intensivstation. 5,2 beträgt die Inzidenz.

12.56 Uhr: Keine neuen Coronafälle im Saale-Holzland-Kreis

Auch der Montag verlief ohne neu gemeldete Corona-Fälle im Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie im März 2020 liegt weiter bei 4.745, der Wert der 7-Tage-Inzidenz bei 1,2.Vorerst nur noch bis zum 30. Juni bieten das Testzentrum Hermsdorf (Apotheke im Globus) und die Laurentius-Apotheke in Camburg laut Kreisverwaltung kostenlose Corona-Tests an.

12.07 Uhr: Zwei Neuinfektionen in Gera

Am Dienstag liegt die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera bei 6,4. Es wurden zwei Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilte das Gesundheitsamt mit. Damit gibt es aktuell neun aktiv Infizierte in Gera. 18 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5703 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5492 (+0) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 202 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

10.58 Uhr: Ein neuer Corona-Fall im Weimarer Land

Stabil bei 1,2 bleibt die Inzidenz im Weimarer Land auch mit Stand vom 29. Juni. Innerhalb von sieben Tagen gab es einen neuen Positivfall. Aktuell gibt es nur noch zwei Fälle im gesamten Kreisgebiet. Stationär behandelt wird niemand. An oder mit Corona verstorben sind 83 Personen. Acht Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land 4153 Fälle registriert. 4068 Personen gelten als genesen.

10.54 Uhr: Eingangsuntersuchungen für alle Schüler im Unstrut-Hainich-Kreis versprochen

Die Verunsicherung bei Eltern künftiger Erstklässler sei in den vergangenen Wochen deutlich spürbar. Das berichten einige Grundschulleiter aus dem Unstrut-Hainich-Kreis übereinstimmend. E-Mails, Telefonate, aber auch persönliche Gespräche hätten sich gehäuft. Eine konkrete Antwort auf die Frage der Eltern, warum ihr Kind bisher vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung noch nicht zu einer Schuleingangsuntersuchung geladen wurde, habe man den Eltern aber bisher nicht geben können. Noch sind ungefähr die Hälfte der rund 1000 Schulanfänger noch nicht untersucht worden.

9.41 Uhr: Corona-Testangebot im Saale-Orla-Kreis wird an sinkende Nachfrage angepasst

Im Saale-Orla-Kreis stellen mehrere Corona-Teststellen den Betrieb zum Monatsende ein. Darüber informiert das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in einer Pressemitteilung. Einige verändern allerdings auch nur die Öffnungszeiten.

9.36 Uhr: Regelung für Besuch in Saalfelder Thüringen-Klinik ist für Mutter aus Ranis „unzumutbar“

Seit zwei Wochen liegt der 14-jährige Sohn von Nicole Schnorr auf der Station für Kinder- und Jugendmedizin der Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Er ist an Borreliose erkrankt und wurde daher stationär aufgenommen. Gerne würde Nicole Schnorr ihr Kind täglich im Krankenhaus aufsuchen. Doch derzeit gelten coronabedingt noch immer eingeschränkte Besucherregelungen. Für die Mutter ist das nicht nachvollziehbar.

9.34 Uhr: Großes Interesse am digitalen Impfausweis im Kyffhäuserkreis

So wie in vielen Apotheken des Landkreises ist es seit wenigen Wochen auch in der Stadt-Apotheke in Sondershausen möglich, einen digitalen Impfnachweis zu bekommen. „Wir hatten schon viel Spaß und viele zufriedene Gesichter“, weiß die Inhaberin. Denn etwaige Störungen bei den Programmen auf dem Rechner oder Handy habe man hier mit viel Humor genommen.

9.18 Uhr: Warnung aus dem Eichsfelder Gesundheitsamt: "Pandemie ist noch nicht vorbei"

Es ist der zwölfte Tag in Folge, an dem es im Landkreis Eichsfeld keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gegeben hat. Der Inzidenzwert zeigt unverändert eine Null. „Die Lage ist derzeit entspannt, aber die Pandemie noch keineswegs vorbei“, sagt Gesundheitsamtsleiterin Judith Rahrig in der vorerst letzten Sitzung des Krisenstabes am Montag. Die Erleichterung ist bei allen zu spüren, blicken sie auf die Entwicklung der Infektionslage. Der Krisenstab geht vorerst wieder in den Ruhemodus.

9.12 Uhr: Nur noch drei nachgewiesene Coronafälle in Erfurt

Erneut verzeichnet das Gesundheitsamt Erfurt am Dienstagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Derzeit gibt es noch drei nachgewiesene Coronafälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 0,5.

8.55 Uhr: Landrat hält Corona-Landesverordnung für "bürokratisches Monster"

Nicht gerade erfreut ist Landrat Matthias Jendricke (SPD) über den neuen Entwurf des Landes zur Corona-Verordnung, die ab 1. Juli in Kraft treten soll. „Ich halte den Entwurf für übertrieben angesichts der niedrigen Inzidenz-Werte und spreche von einem bürokratischen Monster für die Ämter und Behörden“, kritisierte er. Das ärgert ihn am meisten.

8.18 Uhr: Landkreis Sömmerda mit Inzidenz 0

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 0. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4164 Menschen an Corona erkrankt. Bislang sind 132 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

7-Tage-Inzidenz: 0,0

Gemeldete Neuinfektionen: 0

Neuinfektionen/7 Tage: 0

Gesamtfallzahl: 4.164

Zahl der Verstorbenen: 132

7.30 Uhr: Schnellstests in Nordhäuser Teststation ab sofort ohne Anmeldung möglich

Für einen Schnelltest auf das Coronavirus müssen Bürger an der Station in der Zorgestraße in Nordhausen ab sofort keinen Termin mehr vereinbaren. In einigen Gemeinden müssen Bürger aber weiterhin Termine vereinbaren.

6.58 Uhr: Durcheinander bei Fristen für Zweitimpfungen in Thüringen

Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen verteidigt unterschiedliche Fristen für Zweitimpfungen. "Den Abständen gehen politische Entscheidungen und Stiko-Empfehlungen voraus. Zunächst war eine Zweitimpfung nach neun bis zwölf Wochen vorgesehen. Anfang April riet die Stiko zu zwölf Wochen. Daraufhin wurden seinerzeit 78.000 Termine in Thüringen umgebucht", sagt KV-Sprecher Matthias Streit.

28. Juni

15.31 Uhr: Inzidenz in Gera bleibt bei 5,4

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera weist Konstanz auf und liegt am Montag weiterhin bei 5,4. Eine Neuinfektion wurde über das Wochenende registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt aktuell nur noch sieben (-4) aktiv Infizierte in Gera. 27 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5701 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5492 (+5) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 202 (+0) Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

13.52 Uhr: Testzentrum in Schmölln schließt

Das Corona-Schnelltest-Zentrum in der Schloßstraße in Schmölln ist ab dem 01. Juli geschlossen. Das teilt die Johanniter-Unfall-Hilfe Ostthüringen mit, die diese Einrichtung bis dato betrieben hat. Grund dafür ist der starke Rückgang bei der Nachfrage der Testungen.Anfang April eröffneten die Johanniter mit Hilfe der Stadt Schmölln und Ehrenamtlichen das Testzentrum. In dem ehemaligen Gynasium wurden seitdem rund 2000 Menschen auf COVID-19 getestet.

13.09 Uhr: Keine Neuinfektionen im Weimarer Land

Keine weiteren positiven Corona-Neuinfektionen kann das Gesundheitsamt des Weimarer Landes fürs Kreisgebiet am Montag vermelden. Die Inzidenz legt weiter bei 1,2. Aktuell gibt es im Kreisgebiet zudem nur noch drei positive Fälle. In stationärer Behandlung ist niemand mehr. Geblieben ist es bei den 83 Personen, die an oder mit Corona verstorben sind. Außerdem befinden sich noch 14 Reiserückkehrer in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land bisher 4153 Fälle registriert. 4067 Personen gelten als genesen.

12.51 Uhr: Inzidenzen in Eisenach und dem Wartburgkreis liegen weiterhin unter 10

Von den 25 aktiven Corona-Infektionen im Wartburgkreis, die das zuständige Gesundheitsamt meldet, wohnen 14 in Wutha-Farnroda. Ansonsten gibt es sechs Kommunen, in denen es, wenn auch nur wenige, Betroffene gibt. Es sind Bad Salzungen (5 Fälle), Dermbach (2), sowie Empfertshausen, Geisa, Hörselberg-Hainich und Wiesenthal (je 1). In der Stadt Eisenach gibt es derzeit neun aktive Infektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist laut Gesundheitsamt auf 321 gestiegen (75 in der Stadt Eisenach, 246 im Wartburgkreis).

Die 7-Tage-Inzidenzwerte in Stadt Eisenach (9,5) und Kreis (8,4) liegen laut Robert-Koch-Institut (Stand: 28. Juni, 3.13 Uhr) weiterhin unter der 10-Marke. In der Stadt gibt es derzeit neun aktive Infektionen. Im Eisenacher St. Georg-Klinikum werden derzeit zwei Covid-Patienten auf der Isolierstation betreut.

11.06 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Thüringen auf 3,5

Die Corona-Pandemie flacht in Thüringen weiter ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag noch bei 3,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Montag hervorgeht. Sechs Landkreise oder kreisfreie Städte lagen bei dieser für politische Entscheidungen als wichtig geltenden Inzidenz bei null.

8.52 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Sömmerda liegt bei 1,4

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden erneut keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen sieben Tagen auf 1. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4164 Menschen an Corona erkrankt. Im Landkreis sind bislang 132 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

Sieben-Tage-Inzidenz: 1,4

Gemeldete Neuinfektionen: 0

Neuinfektionen/7 Tage: 1

Gesamtfallzahl: 4164

Zahl der Verstorbenen: 132

8 Uhr: Wieder keine Neuinfektion in Erfurt gemeldet

Für Erfurt meldet das Gesundheitsamt am Montagmorgen keine Neuinfektion von den zurückliegenden 24 Stunden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 0,5. Einstellig mit sechs wird die Zahl der aktuell nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus. Damit wurden bislang insgesamt 8619 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8340. 273 Personen sind verstorben.

7.24 Uhr: Thüringer Hausärzte durch Corona-Impfungen am Limit

Mit Blick auf einer dann schon bald notwendigen Auffrischung von Impfungen gegen Covid 19 fordert der Thüringer Hausärzteverband von Politik und Industrie eine neue Variante der Verpackung bzw. Aufbewahrung des Impfstoffs. Es müssten "ein-Dosis-Behältnisse zur Verfügung stehen", so der Vorsitzende Ulf Zitterbart. Das würde den Zeitdruck erheblich minimieren, durch veränderte Lagerungsmöglichkeiten könnten sich auch andere Fachärzte an den Impfungen beteiligen.

27. Juni

16 Uhr: Inzidenz in Erfurt fast bei Null

Die Corona-Inzidenz in Erfurt hat fast den Wert Null erreicht. Am Wochenende kamen keine Fälle hinzu, bestätigt das Gesundheitsamt. Da aber im Verlauf der letzten sieben Tage ein Test positiv ausgefallen war, liegt der Inzidenzwert bei 0,5 Ansteckungen pro Woche und 100.000 Einwohner. Die Neuinfektion stammt von Mittwoch. Es sind aktuell noch zwölf Infektionen bekannt, die als aktiv gelten. Seit Pandemiebeginn haben sich 8619 Erfurter angesteckt, von denen 272 Personen verstarben.

15.30 Uhr: Neue Termine für Einmalimpfung in Eisenach

Im Eisenacher Impfzentrum werden für das Wochenende, 3. und 4. Juli, Einmalimpfungen mit dem Impfstoff von „Johnson & Johnson“ angeboten. Hier erfahren Sie mehr.

15.04 Uhr: Inzidenzen sinken rund ums Eichsfeld

Auch weiterhin bleibt die Sieben-Tages-Inzidenz im Eichsfeld bei 0. Am Wochenende wurde keine Neuinfektion bekannt. Momentan befindet sich ein Patient in stationärer Behandlung. Auch in den Nachbarkreisen sinken die Inzidenzen.

14 Uhr: Sonderimpfaktion am nächsten Wochenende

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen bietet für das kommende Wochenende /3./4. Juli) kurzfristig Einmalimpfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an allen Impfstellen und im Impfzentrum Nordthüringen in Leinefelde an. Zusätzlich könnten Interessierte am 5. Juli im Impfzentrum Ostthüringen in Gera eine Einmalimpfung buchen. Nach einer solchen Impfung bestehe bereits spätestens ab dem 19. Juli ein vollständiger Impfschutz.

Die Terminbuchung ist über das Terminvergabe Portal www.impfen-thueringen.de möglich.

11.30 Uhr: Keine neuen Corona-Infektionen im Kreis Gotha

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Gotha stagniert. Seit Freitag wurden keine neuen Ansteckungsfälle gemeldet, wie das Landratsamt mitteilt. Insgesamt sind 9212 Personen positiv auf Corona getestet, 30 davon sind aktuell an dem Virus erkrankt. Drei Erkrankte werden stationär behandelt, jedoch befindet sich kein Patient auf der Intensivstation. Seit Ausbruch der Pandemie sind 8932 Infizierte wieder genesen. Bislang verstarben insgesamt 250 Personen in Verbindung mit dem Virus.

10.40 Uhr: Nur drei neue Corona-Infektionen an einem Tag

In Thüringen sind von Samstag zu Sonntag nur drei neue Corona-Infektionen erfasst worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat sank auf 3,7 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Allerdings kann es an Wochenenden zu verspäteten Meldungen kommen. Fünf Landkreise oder kreisfreie Städte hatten am Sonntag Inzidenz-Werte von null.

Am stärksten betroffen waren weiterhin eher ländlich geprägte Landkreise wie der Kreis Hildburghausen mit einer Inzidenz von 14,2, der Saale-Orla-Kreis mit einer Inzidenz von 13,7 und das Altenburger Land, das 13,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen zählte. In Jena, Weimar und Suhl lag der Wert bei null, in der Landeshauptstadt Erfurt bei 0,5. (dpa)

9.20 Uhr: Telefon-Trickbetrüger entwickeln neue Maschen in Corona-Krise

Trickbetrüger geben sich seit längerem am Telefon als Enkel aus, um ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Sie nutzen auch die Corona-Pandemie dafür.

9 Uhr: Weiterer Todesfall im Kreis Sömmerda

Am Samstag hat das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda erneut keine Neuinfektion mit dem Corona-Virus an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Die Wocheninzidenz bleibt wegen der einen innerhalb von 7 Tagen aufgetretenen Ansteckung mit Stand Sonntag 0 Uhr zum Vortag unverändert bei 1,4. Allerdings ist ein weiterer Todesfall durch oder mit Corona zu beklagen. Die Opferanzahl in der Pandemie erhöht sich damit auf 132. Die Gesamtzahl der Infizierten steht bei 4164.

8.35 Uhr: Nun fällt die Testpflicht auch im Unstrut-Hainich-Kreis vielfach weg

Wenige Tage bevor am Donnerstag, 1. Juli, in Thüringen mit der neuen Verordnung weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen anstehen, nimmt der Unstrut-Hainich-Kreis als letzter Landkreis des Freistaates die 35-er-Hürde in Sachen Inzidenz. Nachdem dieser Wert am Samstag am fünften Werktag hintereinander unterschritten wurde, werden weitere Öffnungsschritte möglich. Diese Corona-Regeln gelten ab Montag.

26. Juni

14.30 Uhr: Flughafen Erfurt-Weimar nimmt touristischen Verkehr wieder auf

Mit einem Flug nach Rhodos hat der Flughafen Erfurt-Weimar am Samstag wieder seine touristischen Routen gestartet. Mit fast drei Stunden Verspätung hob gegen 14 Uhr eine voll besetzte Maschine mit 188 Passagieren auf die griechische Insel ab. Diese weiteren Urlaubsziele werden 2021 angeflogen.

12 Uhr: Noch drei Corona-Infizierte im Weimarer Land

Das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land musste von Freitag auf Samstag erneut keine Corona-Neuinfektion verzeichnen. Gleichzeitig gelten zwei weitere bislang Erkrankte als genesen. Die Zahl derer, die momentan nachweislich mit dem Coirona-Virus infiziert sind, sank damit im Weimarer Land auf drei. Keiner von ihnen braucht stationäre Betreuung im Krankenhaus. Alle diese Fälle beschränken sich auf die Stadt Apolda. Aus keiner anderen Gemeinde im Landkreis ist zurzeit ein akuter Corona-Fall bekannt. Da sich innerhalb der vergangenen sieben Tage nur ein einziger Kreis-Bewohner mit dem Covid-19-Erreger ansteckte, liegt der Inzidenzwert derzeit bei 1,2.

10.35 Uhr: 30 Tage zwischen Leben und Tod – Wie eine Thüringerin ihre lebensbedrohliche Covid-19-Erkrankung überstand

Sie schwebte wochenlang zwischen Leben und Tod, lag fast 20 Tage im künstlichen Koma und mehr als 30 an der ECMO, einer Art Herz-Lungen-Maschine, die bei akutem Lungenversagen eingesetzt wird: Heike Franke aus Erfurt war besonders schwer an Covid-19 erkrankt. Lesen Sie hier, wie die 54-Jährige ihre lebensbedrohliche Covid-19-Erkrankung überstand.

10 Uhr: Kontroverse Debatte um zusätzliche Sonntagsöffnungen

Um Einzelhändler und Innenstädte nach dem Corona-Lockdown zu unterstützen, verlangt die Südthüringer Industrie- und Handelskammer (IHK) eine Ausweitung auf bis zu sechs verkaufsoffene Sonntage mindestens in diesem und dem nächsten Jahr. Auch die FDP-Landtagsfraktion forderte die rot-rot-grüne Landesregierung auf, rechtliche Voraussetzungen für weitere Öffnungen zu schaffen.

Die CDU-Landtagsfraktion will an der Gesamtzahl von vier verkaufsoffenen Samstagen pro Jahr dagegen nicht rütteln - sieht aber dennoch Handlungsbedarf. Aus Sicht der CDU braucht es nicht unbedingt einen besonderen Anlass - wie Feste oder Veranstaltungen - für einen verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertag. Die Einzelhändler vor Ort sollten darüber gemeinsam mit der Kommune entscheiden können, hieß es.

Warum Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) den Forderungen nach zusätzlichen Ladenöffnungszeiten an Sonntagen eine Absage erteilt hat, lesen Sie hier.

9.40 Uhr: Corona-Inzidenz sinkt weiter – Fünf Regionen ohne Infektionen

In fünf Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei null. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag hervor. Thüringenweit lag der Wert bei 4,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Den Daten zufolge sind innerhalb eines Tages nur neun Neuinfektionen hinzugekommen. Am höchsten lag die Inzidenz mit 14,2 im Landkreis Hildburghausen. In Jena, Suhl, Weimar, im Eichsfeld und im Landkreis Greiz lag sie bei null.

Nachdem Thüringen monatelang das Bundesland mit den höchsten Inzidenzwerten war, gehen die Infektionszahlen nun schon seit vielen Wochen kontinuierlich zurück. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft.

Unterdessen startete am Samstag ein weiterer Familienimpftag an den 29 Impfstellen des Freistaates. Auch am Sonntag sind Termine speziell für Familien reserviert. Für Beratungsgespräche sollten an beiden Tagen Kinder- und Jugendärzte vor Ort sein.

9 Uhr: Keine Neuinfektion im Landkreis Sömmerda

Auch für Freitag meldet das Robert-Koch-Institut stabil niedrigste Werte für das Infektionsgeschehen im Landkreis Sömmerda. In den 24 Stunden bis Samstag 0 Uhr meldete das Gesundheitsamt des Landkreises demnach erneut keine Neuinfektion. Es bleibt bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus innerhalb der letzten sieben Tage, was die Inzidenz unverändert bei 1,4 belässt.

25. Juni

20.15 Uhr: Weimarer für Impfen statt zu schimpfen

Impfen statt schimpfen“ heißt die Kampagne, die der Weimarer Anselm Graubner mit seiner Tochter Rosalie und anderen ins Leben gerufen hat. Seit Freitag, 25. Juni, ist die Unternehmung im Internet freigeschaltet. Mehrsprachig werden die Besucher der Homepage unter www.impfen-statt-schimpfen.de begrüßt. Doch warum engagieren sich Anselm Graubner und seine Tochter für Corona-Schutzimpfungen?

19.21 Uhr: Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Weimar und im Weimarer Land

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona sind Freitag bekanntgeworden. In Weimar sind somit 103 Menschen verstorbenen, im Kreis auf 83. Die Inzidenzen bleiben aber weiterhin stabil.

17.01 Uhr: Digitaler Impfpass im Kreis Nordhausen sehr gefragt

Elf Apotheken stellen das kostenlose Zertifikat seit Anfang vergangener Woche aus. Eine Apothekenchefin äußert Bedenken zur Notwendigkeit.

16.05 Uhr: Größere Abibälle mit Anmeldung durch neue Corona-Verordnung möglich

Größere Abiturfeiern im privaten Rahmen sollen laut Bildungsministerium im Juli per Anmeldung möglich sein. Nach bisherigen Plänen für eine neue Corona-Verordnung müssen private Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern in geschlossenen Räumen oder mehr als 70 unter freiem Himmel beim Gesundheitsamt angemeldet werden, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. „Abibälle und andere Feiern fallen unter diese Regelung“, so das Ministerium. Die Anmeldung muss dabei mindestens fünf Werktage vor der geplanten Feier erfolgen. Die neue Corona-Verordnung wird in der kommenden Woche erwartet. Sie soll nach bisherigem Stand ab 1. Juli gelten. Bis dahin sind noch Änderungen möglich. Das Bildungsministerium stellte klar, dass Veranstaltungen zur Zeugnisübergabe in der Regel als schulische Veranstaltungen gelten - und dafür die Infektionsschutzkonzepte der Schulen gelten. Der Abiturzeugnistermin ist laut Ministerium in diesem Jahr der 9. Juli. (dpa)

15.53 Uhr: Keine Neuinfektionen mit Corona im Kyffhäuserkreis

Weiterhin keine neuen Coronainfektionen meldet das Gesundheitsamt am Freitag. Die Zahl der aktiven Coronafälle ist somit weiter rückläufig, derzeit werden im Kyffhäuserkreis 59 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen – 34 aus dem Altkreis Sondershausen und 25 aus dem Altkreis Artern – betreut. Der Inzidenzwert liegt weiterhin unter 10.

15.34 Uhr: So kehren die Erfurter Geschäfte aus dem Internet zurück in den Laden

Mode-Händlerin Anja Scheinpflug hat mit ihrer Rückkehr aus dem Internet in den Laden keineswegs zur Ruhe zurückgefunden. "Wollen wir nach der Pandemie einfach so weitermachen, als sei nichts geschehen?" Hier müsse die Kommunalpolitik die Dinge weiterstricken. So gab es jetzt Zugeständnisse der Stadtverwaltung, was die Außenwerbung mit Aufstellern betrifft. Wenn es doch geht, warum nicht auch längerfristig?

14.19 Uhr: Wieder ein Tag ohne Corona-Neuinfektion in Erfurt

Erneut hatte das Erfurter Gesundheitsamt am Freitagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu vermelden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut unverändert bei 1,4. Aktuell gibt es in Erfurt noch zwölf nachgewiesene Infektionen.

14.04 Uhr: Corona-Testzentrum in Neustadt/Orla wird geschlossen

Letzter Öffnungstag des Neustädter Schnelltestzentrums im Augustinersaal soll der 30. Juni sein. Hier erfahren Sie mehr.

13.51 Uhr: Bedarf für Corona-Testzentren sinkt in Erfurt auf ein Viertel

Die Entspannung der Corona-Lage und die Lockerung der Regeln haben dazu geführt, dass die Erfurter Schnelltestzentren deutlich weniger in Anspruch genommen werden. Das Gesundheitsamt rechnet damit, dass sich nun auch das Angebot an Testmöglichkeiten deutlich reduzieren wird. Allerdings hat die als ansteckender geltende indische Delta-Variante in Erfurt Einzug gehalten.

13.10 Uhr: Derzeit fünf aktive Corona-Fälle im Weimarer Land

Keine neuen, positiven Corona-Fälle gibt es mit Stand vom 25. Juni im Weimarer Land. Laut Gesundheitsamt gibt es fünf positive Fälle. Im Zeitraum von sieben Tagen wurde ein neuer Fall registriert. Die Inzidenz liegt weiter bei 1,2. Bisher verstarben 83 Personen an oder mit Corona. 26 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 16 Reiserückkehrer in Absonderung. Nur in Apolda (4) und in Bad Sulza (1) gibt es noch positive Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 4153 Fälle registriert. 4065 Personen gelten als genesen.

13.10 Uhr: Inzidenz in Gotha liegt bei 8,2

Bereits den zweiten Tag liegt der Inzidenzwert im Landkreis Gotha unter 10. Mit Stand vom 25. Juni vermeldet das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 8,2. 30 Personen, drei weniger als am Vortag, sind aktuell an Corona erkrankt. Davon werden drei Personen stationär im Krankenhaus behandelt.

Um vier Personen erhöhte sich die Zahl der Genesenen seit Pandemieausbruch. 8932 Menschen haben Covid-19 überwunden. Bislang sind 250 Menschen in Verbindung mit Corona verstorben.

13.01 Uhr: Nur noch sehr wenige Corona-Neuinfektionen

- In Thüringen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stark gesunken. Innerhalb von 24 Stunden seien 18 neue Fälle nachgewiesen worden, geht aus Zahlen der Staatskanzlei von Freitag hervor. In sieben Tagen habe es 106 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 5,0.

Inzwischen vermelden sechs Thüringer Regionen, dass es bei ihnen in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Fälle gab. Das gilt unter anderem für die Städte Jena, Suhl und Weimar sowie drei Landkreise.

12.30 Uhr: Harzer Schmalspurbahnen: nach Corona-Pause wieder Sommerfahrplan

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) kehren am 1. Juli weitestgehend zum regulären Sommerfahrplan zurück. Zudem werde der Dampfbetrieb im Selketal und im Südharz wieder aufgenommen, teilte die HSB am Freitag mit. Zwei nachmittägliche Fahrtenpaare zum Brocken entfallen zunächst auch weiterhin.

Seit November vergangenen Jahres befand sich die HSB aufgrund der Corona-Pandemie in der Pause. Ab 9. Juni war wieder eingeschränkter Verkehr auf dem rund 140 Kilometer langen Streckennetz möglich. Nun fahren die Dampflokomotiven auch wieder das nordthüringische Nordhausen sowie das Selketal – dort ganztägig auf der Route zwischen Quedlinburg, Alexisbad, Harzgerode, Stiege, Hasselfelde und Eisfelder Talmühle – an (dpa).

11.57 Uhr: So hoch sind die Kosten für Corona-Schnelltests im Saale-Orla-Kreis

Laut des Landrats des Saale-Orla-Kreises Thomas Fügmann (CDU) sei vorerst noch kein Nachtragshaushalt erforderlich. Doch wie hoch fallen die Kosten für die Durchführung von Corona-Schnelltests und die Bundeswehrunterstützung überhaupt aus? Hier erfahren Sie mehr

11.29 Uhr: Kunstausstellung in Mühlhausen zeigt Bilder aus dem Lockdown

Foto: Marieke Fiala

Vier Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke in der Divi Blasii-Kirche in Mühlhausen aus. Die farbenprächtigen Werke werden bis 13. August, in der Ausstellung "Durch den Wind und wieder zurück" gezeigt. Die Vernissage findet am Freitag, 25. Juni, um 19 Uhr statt und wird von Oliver Stechbart auf der Orgel begleitet. "Wir schwirren ja wegen Corona alle gerade durch nichts und trotzdem durch alles", erklärt Ralf Klement vom Verein Kunstwestthüringer Ausstellungen den Titel. Corona beeinflusste die Künstler nicht nur bei der Auswahl, sondern auch bei der Arbeit selbst: Die meisten Bilder entstanden während des Lockdowns.

11.08 Uhr: Derzeit neun aktive Corona-Fälle im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt mit Stand vom 25. Juni zu neun bestätigten, aktiven Fällen. Im Gesundheitsamt sind seit Donnerstag keine Fälle hinzugekommen.

9.30 Uhr: Nur noch elf aktive Fälle in Gera

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt aktuell bei 5,4. Es wurden keine Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt 11 (-1) aktiv Infizierte. 28 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5700 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5487 (+1) Personen gelten als genesen. Bislang sind 202 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

8.45 Uhr: Inzidenz in Jena bleibt bei Null

In Jena sind am Donnerstag keine weiteren Neuinfektionen registriert worden. Das teilt die Stadtverwaltung am Freitag mit. Vier Personen konnten indes als genesen eingestuft werden.

Die Statistik im Überblick:

Anzahl aktiver Fälle: 14

stationäre Fälle: 1

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 0 (Vortag: 0)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 0 (gestern: 0; vorgestern: 1,8)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.333

Verstorbene insgesamt: 82

Genesene insgesamt: 4.237

Personen in Quarantäne: 61 (Stand 25.06.2021)

8.13 Uhr: Nach sieben Tage ohne wieder eine Neuinfektion in Saalfeld-Rudolstadt

Eine nachgewiesene Neuinfektion mit dem Virus Sars-CoV-2 meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Es ist der erste Fall nach sieben Tagen ohne. Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt damit von 0,0 auf 1,0. In den Thüringen-Kliniken wurden vor dem Wochenende noch zwei Covid-Patienten stationär behandelt.

7.50 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda für den Donnerstag keine neuen Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus beläuft sich in den vergangenen sieben Tagen weiter auf 1. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis unverändert 4164 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bislang verstarben 131 Personen im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 1,4.

7.28 Uhr: Frust unter Club-Betreibern in Erfurt wächst

Clubs und Discos sollen wieder öffnen dürfen – nach eineinhalb Jahren coronabedingter Schließung. Ab 1. Juli könnte mit einer neuen Landesverordnung das sogenannte Tanzverbot gekippt werden. Doch so richtig wissen die Erfurter Clubbetreiber noch nicht, ob sie sich darüber freuen sollen. Während andernorts schon gefeiert wird, lassen sie die Auflagen zweifeln.

7 Uhr: Abi 2021, und nun? – So erleben zwei junge Thüringerinnen die Corona-Pandemie

Die letzte Prüfung ist geschafft. Es beginnt eine Zeit der Freiheit, des Aufbruchs, der unbeschwerten Hoffnungen. So jedenfalls sehen die meisten Erwachsenen die Zeit im melancholischen Rückblick. Ist es so? Wie erleben zwei Abiturientinnen aus Erfurt diese Zeit? Wie planen sie nach einem schwierigen Endspurt in der Pandemie ihre Aufbrüche in Zeiten, in denen so Vieles unplanbar ist? Hier erfahren Sie mehr.

24. Juni

20 Uhr: Mehr als eine Million Thüringer gegen Corona geimpft

Mehr als die Hälfte der Thüringer ist inzwischen einmal gegen Corona geimpft. Rund eine Million Menschen haben im Freistaat bislang die erste Spritze und mehr als 665 000 Menschen auch schon die zweite Impfung erhalten, wie die Staatskanzlei am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Mit einem Anteil von 50,1 Prozent bei den Erstimpfungen und 31,2 Prozent bei den Zweitimpfungen rangiert Thüringen im bundesweiten Vergleich aber auf den hinteren Plätzen. Das Ministerium sieht einen Grund dafür in ausbleibenden Lieferungen an Haus- und Betriebsärzte. So hätten die Hausärzte in den vergangenen Wochen mehr als 32 600 Impfdosen zu wenig erhalten. Besonders groß sei die ungleichmäßige Verteilung für Betriebsärzte mit lediglich 10 689 Imfpdosen in diesem Monat. Bundesweit sind inzwischen 52,2 Prozent der Menschen einmal geimpft - 33,5 Prozent haben bereits die Zweitimpfung. Bei den Erstimpfungen liegt Bremen (59,2 Prozent) vorn, bei den Zweitimpfungen das Saarland (40 Prozent).

19.23 Uhr: Dachdeckerschule Lehesten steht nicht vor dem Aus

Ein MDR-Bericht führt zu Irritationen. Die Geschäftsführung übt Kritik an fehlender Unterstützung des Freistaats bei coronabedingten Aufwendungen. Danny Schröder, Geschäftsführer des Gemeinnützigen Berufsförderungswerk des thüringischen Dachdeckerhandwerks als Träger der Einrichtung erklärt die aktuelle Lage.

18.56 Uhr: Thüringer nach AstraZeneca-Impfung drei Monate im künstlichen Koma

Ein Mann aus dem Saale-Holzland lag im künstlichen Koma und zeigt keine Reaktionen. Die Diagnose hieß Sinusvenenthrombose, nach einer Astrazeneca-Impfen. Sein Sohn gibt die Hoffnung auf eine Rückkehr nicht auf.

18.11 Uhr: Familienimpfen in Weimar ausgebucht

Ausgebucht sind die Familienimpftage am Wochenende im Impfzentrum im Mon Ami Weimar. Wie schon zuletzt traf das Angebot, dass sich Eltern mit ihren Kindern im Alter zwischen 12 und 18 Jahren gemeinsam impfen lassen, auf viel Zuspruch. Neben dem Biontech-Impfstoff dürfte auch der Abstand von drei Wochen bis zur Zweitimpfung dazu geführt haben: Sie kann noch vor Ferienbeginn erfolgen. Wer die Familienimpftage nutzen will, hat in Apolda und Blankenhain noch Chancen.

17.56: Krasse Spätfolgen nach Corona-Infektion: Warum Niclas Fiedler vom FC Carl Zeiss aussetzt

Niclas Fiedler (23) lief in dieser Saison in neun Regionalliga-Spielen für den FC Carl Zeiss Jena auf. Doch aktuell fällt der Fußballer aus: Besserung ist noch nicht in Sicht – wir haben mit dem gebürtigen Geraer gesprochen.

17.15 Uhr: Jenaer Mediziner: Vitamin D kann schweren Corona-Verläufen vorbeugen

„Vitamin D hat einen präventiven Einfluss und schützt vor schweren Corona-Verläufen.“ Davon ist der emeritierte Professor des Jenaer Universitätsklinikums Peter Hyckel überzeugt. Das hätten zahlreiche Studien belegt.

17.05 Uhr: Bach-Biennale in Corona-Jahr mit regionalen Künstlern "für Weimar"

Die 8. Bachbiennale in Weimar wird in diesem Jahr . Das "für Weimar" sei im doppelten Wortsinn zu verstehen, sagten die Organisatoren am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms. Nach langer Stille gebe es vom 2. bis zum 11. Juli endlich wieder Musik für die Menschen in Weimar und Gäste der Stadt. Auch werde in diesem Jahr verstärkt mit regionalen Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet, die von der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu Eindämmung des Virus schwer getroffen worden seien. 50 Veranstaltungen unter dem Motto "Bach natürlich" sollen das Publikum an den Barockmusiker erinnern.

16.37 Uhr: Zwei Covid-Patienten aus der Wartburgregion noch im Klinikum

4,7 und 11,8 lauten die Corona-Inzidenzwerte für die Stadt Eisenach und den Wartburgkreis. In der Stadt kamen in den vergangenen sieben Tagen zwei Neuinfektionen hinzu, im Kreis waren es 14. Aktive Infektionen gibt es im Wartburgkreis nur noch in sieben Städten und Gemeinden. Diese summieren sich auf 21, wobei Wutha-Farnroda mit 11 Fällen allein über die Hälfte vermeldet. In der Stadt Eisenach sind 15 Fälle registriert. Im Klinikum werden zwei Covid-Patienten behandelt.

15.36 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land steigt an

Mit sechs Neuinfektionen hat sich die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land innerhalb eines Tages auf 15,7 erhöht. Wegen Corona stationär behandelt werden muss aktuell indes kein Betroffener im Altenburger Land.

Statistik:

Infizierte insgesamt: 6885 (+6)

Fälle 7 Tage: 14

Inzidenz: 15,7

Stationär: 0

Verstorben: 291

14.44 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland leicht gestiegen

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises ist ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Die Inzidenz im Landkreis steigt damit wieder geringfügig an.

13.25 Uhr: Corona-Zahlen im Landkreis Gotha sinken

Sinkende Zahlen bei den Corona-Erkrankten weist der Landkreis Gotha auf. Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, sind aktuell 33 Personen an Covid-19 erkrankt. Davon werden drei Personen stationär im Krankenhaus behandelt. Genesen sind seit Pandemieausbruch 8928 Personen. Die Inzidenz liegt jetzt bei 8,9.

12.30 Uhr: Thüringen mit bundesweit zweithöchstem Beschäftigungsverlust

Die Corona-Pandemie hat den Beschäftigungsverlust in Thüringen beschleunigt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatten etwas mehr als eine Million Männer und Frauen einen Arbeitsplatz im Freistaat. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Donnerstag 19.900 Arbeitnehmer oder 1,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das ist nach dem Saarland (minus 2,5 Prozent) deutschlandweit der zweithöchste Beschäftigungsrückgang. In Deutschland sank die Erwerbstätigenzahl von Januar bis März um 1,6 Prozent.

In Thüringen nimmt die Erwerbstätigenzahl seit April 2019 ab. Dieser Rückgang hat sich den Statistikern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie aber verstärkt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres verringerte sich in Thüringen die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten den Angaben zufolge um 7600 Personen und die der ausschließlich geringfügig Beschäftigten um 6600.

Kurzarbeiter zählen laut der Statistik zu den Erwerbstätigen. Die seit dem Auftreten der Corona-Pandemie verstärkte Nutzung der Kurzarbeit dämpfe das Ausmaß der rückläufigen Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen in Deutschland, hieß es. (dpa)

12.02 Uhr: Ein neuer Corona-Fall im Weimarer Land

Eine neue, positiv auf Corona getestete Person meldet das Gesundheitsamt des Weimarer Landes. Insgesamt sind es damit sechs positive Fälle. In sieben Tagen gab es einen neuen Fall, womit der Inzidenzwert bei 1,2 liegt. 82 Personen starben bisher an oder mit Corona. 26 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 16 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. 4153 Fälle wurden seit Beginn der Pandemie registriert. 4065 Personen gelten als genesen.Bad Sulzas Bürgermeister Dirk Schütze (SPD) teilt zudem mit, dass das Testzentrum im Rathaus angesichts der niedrigen Corona-Infektionszahlen nur noch donnerstags 8 bis 11 Uhr geöffnet hat.

11.24 Uhr: Mobit schätzt Anti-Corona-Proteste in Bad Tabarz als extrem rechts ein

Antisemitisch und antidemokratisch. Die "Mobile Beratung in Thüringen (Mobit) - Für Demokratie-Gegen Rechtsextremismus" stuft die Anti-Corona-Proteste in Bad Tabarz als politisch extrem rechts ein. Unter den Teilnehmern finden sich demnach nicht nur harmlose Bedenkenträger, sondern auch Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger. Die Aktivitäten der Gruppe "Waldgeflüstert", die die Zusammenkünfte organisiert, werden damit in Zukunft von dem thüringenweit aktiven Verein beobachtet. .

11.10 Uhr: Kreis Greiz seit sieben Tagen ohne Neuinfektion

Die Inzidenz im Landkreis Greiz liegt am Donnerstag zum ersten Mal seit mindestens Mai 2020 (dem Monat, ab dem der Wert als Maßstab für Schließungsmaßnahmen galt) wieder bei 0. Das geht aus dem Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums hervor. In den vergangenen sieben Tagen ist damit keine einzige Neuinfektion registriert wurden. Seit Beginn der Pandemie werden 7844 Infektionen gezählt. Auch das Greizer Krankenhaus gilt bereits seit 18. Juni als coronafrei. Die Coronastation wurde vorerst geschlossen, ein Isolierbereich bleibt aber vorhanden.

10.57 Uhr: Eichsfeld investiert weiter in Schulausstattung

Mit grünem Licht vom Kreistag kann der Landkreis Eichsfeld nun an die in seiner Trägerschaft gehen. Zum einen geht es um Luftreiniger. Dafür sind rund zwei Millionen Euro eingeplant. Diese mobilen Luftfilter sollen helfen, die Infektionsausbreitung mit dem Coronavirus einzudämmen und die Schulen geöffnet zu halten, damit der Präsenzunterricht möglichst weitergehen kann. Diese außerplanmäßige Ausgabe soll mit Mitteln aus der Investitionsoffensive 2021-24 und aus zusätzlichen Mitteln des Landes Thüringen gedeckt werden.

10.20 Uhr: Eine Neuinfektion lässt Inzidenz in Gera ansteigen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Gera ist am Donnerstag leicht gestiegen, sie liegt bei 7,5. Eine Neuinfektion wurde innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt 12 (-1) aktiv Infizierte. 117 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5700 (+1) Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5486 (+1) Personen gelten als genesen. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 202 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

9.56 Uhr: Keine neuen Corona-Fälle in Jena – Inzindenz sinkt auf null

Auch am Mittwoch meldet die Stadt Jena keine Neuninfektionen mit dem Coronavirus. Vier weitere Personen gelten nun als genesen. Die aktuelle Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 18

stationäre Fälle: 1

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 0 (Vortag: 2)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 0 (gestern: 1,8; vorgestern: 1,8)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.333

Verstorbene insgesamt: 82

Genesene insgesamt: 4.233

Personen in Quarantäne: 69 (Stand 24.06.2021)

9.35 Uhr: Sechs Regionen Thüringens bei Inzidenz von null

In Thüringen liegen inzwischen sechs Regionen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von null. Neben den Städten Jena, Suhl und Weimar sind das auch die Kreise Eichsfeld, Saalfeld-Rudolstadt und Greiz, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht. Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche hat nach wie vor der Unstrut-Hainich-Kreis (17,6), gefolgt vom Kreis Hildburghausen (17,4).

In ganz Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter auf 5,0 gesunken (Vortag 6,2). Innerhalb eines Tages wurden 17 neue Infektionen und zwei Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie erhöhte sich damit die Zahl der Todesfälle auf 4321 und die Zahl der Infizierten auf 128.710. Rund 124.100 Menschen gelten als genesen.

9.17 Uhr: Thüringer Thermalbäder rechnen mit hohen Einbußen

Die Thüringer Thermalbäder rechnen in diesem Jahr mit einem Verlust in Höhe von fünf Millionen Euro. Grund hierfür seien die hohen Fixkosten, welche die Einrichtungen auch während der coranabedingten Schließungen in den vergangenen Monaten zu schultern hatten, sagte die Geschäftsführerin des Thüringer Heilbäderverbandes, Dorit Frank, der Deutschen Presse-Agentur. Dank der Unterstützung des Landes könnten aber Insolvenzen abgewendet werden.

In Thüringen gibt es derzeit 18 Heilbäder und Kurorte. Neun dieser Standorte verfügen über eine Therme. Zum Ausgleich ihrer besonderen Belastungen erhielten die Kurorte in diesem Jahr bereits elf Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich und damit eine Million Euro mehr als 2020. Mit einem thüringenweiten Aktionstag machen die Heilbäder und Kurorte an diesem Donnerstag auf sich aufmerksam. Nach monatelanger Schließung können auch die Thermalbäder nun wieder Gäste empfangen. (dpa)

9 Uhr: Keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Erfurt

Erneut wurden für Erfurt am Donnerstagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, teilt das städtische Gesundheitsamt mit. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert und liegt bei 1,4. Aktuell gibt es in Erfurt aktuell 14 nachgewiesene Infektionen. Seit Pandemiebeginn wurden 8618 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8333. Unverändert: 272 Personen sind an oder mit Corona verstorben.

8.32 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen sieben Tagen auf 1. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4164 Menschen an Corona erkrankt. Bislang sind 131 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI: 1,4

Gemeldete Neuinfektionen: 0

Neuinfektionen/7 Tage: 1

Gesamtfallzahl: 4164

Zahl der Verstorbenen: 131

8 Uhr: Angst vor erneutem Homeschooling wegen Delta-Variante bei Thüringer Eltern und Schülern

Drohen mit der sich schnell ausbreitenden Delta-Variante des Corona-Virus neue Beschränkungen. Eltern und Schülern bereitet der Gedanke erneuten Stress.

7.43 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt sinkt auf null

Es ist noch kein halbes Jahr her, da führte Saalfeld-Rudolstadt die Liste der deutschen Corona-Hotspots mit mehr als 600 Neuinfektionen binnen einer Woche an. Am Donnerstag dieser Woche hat man es zum ersten Mal in diesem Jahr geschafft, dass dem Gesundheitsamt sieben Tage am Stück keine Infektion bekannt wurde. Entsprechend sank die Inzidenz des Robert-Koch-Instituts auf null.

7.30 Uhr: Kann man mit dem digitalen Impfnachweis in Europas problemlos reisen?

Dazu erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Ja. Mit dem CovPass setzt Deutschland das europäische Zertifikat in Deutschland um. Deutschland ist auch bereits an den europäischen Gateway-Server angeschlossen. Damit können die Zertifikate grenzüberschreitend genutzt werden. Es gibt allerdings etwas wichtiges zu beachten.

7 Uhr: Deshalb fällt Thüringen beim Impfen gegen Corona im Ländervergleich zurück

In Thüringen ist fast die Hälfte der Menschen (49,7 Prozent) gegen das Corona-Virus Sars-CoV-2 mindestens einmal geimpft geworden. 30,3 Prozent sind bereits vollständig immunisiert. Trotzdem ist der Freistaat im Ländervergleich deutlich abgefallen. Bei Erstimpfungen liegt Thüringen im hinteren Drittel; bei den vollständig Geimpften ist nur Brandenburg langsamer. Das sind die Gründe.

23. Juni

18.40 Uhr: Corona-Inzidenz im Kyffhäuserkreis weiter gesunken

Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 63 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen – 36 aus dem Altkreis Sondershausen und 27 aus dem Altkreis Artern – betreut.

18.30 Uhr: Inzidenz von null in Weimar und im Weimarer Land

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von null hat das RKI für Weimar (Vortag 1,53) und das Weimarer Land (Vortag 1,2) errechnet. Die Gesundheitsämter meldeten am Mittwoch keine neuen Fälle. Die Zahl der aktiv Infizierten ging im Kreis auf 5 (-9) zurück, bei keinem ist

18.21 Uhr: Erste Hilfe-Verantwortliche für Gera: „Es ist eine große Bugwelle“

Es sind gut 30 Wochen, die dem Kreisverband Gera-Stadt des Deutschen Roten Kreuzes fehlen, in denen sie ihre Erste-Hilfe-Kurse hätten halten können. Und dies beziehe sich nur auf den zweiten Lockdown, sagt Ramona Nipperdey, Verantwortliche für die Aus- und Weiterbildung. Bereits im ersten Lockdown sind Kurse der Pandemie zum Opfer gefallen und bis heute, habe man den regulären Betrieb noch nicht wieder richtig aufnehmen können. Gestartet sei man vorerst nur mit den Lehrgängen an den Samstagen für die Fahrschüler, erklärt Nipperdey. Es fehlen noch konkrete Vorgaben wie zum Beispiel die notwendige Raumgröße bei einer gewissen Anzahl an Teilnehmern auszusehen habe. Gehe man von den üblichen drei bis vier Kursen pro Woche aus, so sind es über einhundert Lehrgänge alleine im zweiten Lockdown, die ausfallen mussten.

16 Uhr: Im Landkreis Gotha stagnieren weiter die Fallzahlen

Das Robert-Koch-Institut meldete mit Stand vom 23. Juni gegenüber dem Vortag. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurden bislang 9210 Personen positiv auf Covid-19 getestet.Aktuell sind 36 Personen an Corona erkrankt, das sind neun Menschen weniger als am Dienstag. Davon werden drei Personen stationär behandelt. Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, werde keiner der Corona-Erkrankten mehr intensivmedizinisch betreut.

Inzwischen sind 8924 Personen genesen, das sind zehn Menschen mehr als am Vortag. Bislang verstorben mit oder an Corona sind 250 Personen. Die Inzidenz liegt bei 10,4.

14.00 Uhr: Ein weiterer Corona-Todesfall in Gera

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt am Mittwoch unverändert bei 6,4. Zwei Neuinfektionen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt 13 (+0) aktiv Infizierte. 126 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5699 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5485 (+1) Personen gelten als genesen. Allerdings ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 201 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

13.18 Uhr: Inzidenz im Altenburger Land unverändert

Die Inzidenz im Altenburger Land bleibt unverändert bei 10,1. Das Gesundheitsamt meldet heute zwei Neuinfektionen. Positiv auf das Virus getestet wurden ein Kind aus der Kita „Zwergenstübchen“ Rositz sowie ein Kind aus der Grundschule in der Platanenstraße in Altenburg. Für die entsprechenden Kontaktpersonen wurde Quarantäne angeordnet. Mit dem Virus infiziert hatte sich bereits zu Wochenbeginn auch ein Schüler des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln. Auch hier wurden die Betroffenen in Quarantäne geschickt.

13.07 Uhr: Inzidenzwert im Weimarer Land nun bei Null

Keine neuen, positiven Corona-Befunde gibt es mit Stand vom 23. Juni. Aktuell gibt es im Kreisgebiet fünf Fälle. Vier davon in Apolda, einen in Bad Sulza. Innerhalb von sieben Tagen gab es keinen neuen Fall. Die Inzidenz liegt damit bei 0. Stationär behandelt wird niemand mehr. Einige Reiserückkehrer befinden sich noch in häuslicher Absonderung.

12.21 Uhr: Lebensretter warnen vor Selbstüberschätzung beim Schwimmen

Die Thüringer Schwimm- und Wasserrettungsverbände warnen infolge der Schließungen der Bäder im Corona-Lockdown vor einer erhöhten Unfallgefahr. "Bei eigentlich erfahrenen Schwimmern kann nun Schwimmpraxis fehlen», sagte Harry Sloksnat, Präsident des Landesverbands Thüringen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). «Das kann leicht zu einer Selbstüberschätzung führen - mit dramatischen Folgen". Zudem würden Badende immer wieder auf unbewachte Strände und Uferbereiche ausweichen. Das erhöhe das Risiko ebenfalls.

Ein großes Problem sehen Experten von DLRG, Thüringer Schwimmverband und Wasserwacht auch im Ausfall des Schulschwimmens während des Lockdowns. Davon seien bis zu 27.000 Kinder in Thüringen betroffen. Mittels Ferienkursen soll in den kommenden Monaten so viel Schwimmunterricht wie möglich aufgeholt werden. (dpa)

11.30 Uhr: Thüringer leiden besonders unter Corona

Die Menschen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt fühlten sich durch die Coronapandemie besonders belastet. Das zeigen die Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Forsabefragung im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) aus dem März dieses Jahres.

Fast sechs von zehn Mitteldeutschen (57%) sagten, dass die Corona-Situation sie stark oder sehr stark belastet. Im bundesweiten Vergleich (Bundesdurchschnitt: 42%) ist das die stärkste gefühlte Belastung, gefolgt von Baden-Württemberg (50%) und Norddeutschland (46%). Bei einer Befragung zu Beginn der Pandemie im Mai 2020 sagten vier von zehn Befragten (42%) in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, sie seien stark bzw. sehr stark belastet. Das entspricht einem Anstieg von knapp 36 Prozent.

"Die psychische Belastung ist in Thüringen vermutlich deswegen besonders hoch, weil es vergleichsweise viele Familien gibt, in denen beide Eltern voll berufstätig sind. So nehmen Eltern im Freistaat seit Jahren deutlich häufiger Kinderkrankengeld in Anspruch als anderswo. Kita- und Schulschließungen sorgten hierzulande für besonderen Druck", sagt TK-Landeschef Guido Dressel.

Die Sorge, dass Angehörige oder Freunde an Corona erkranken, treibt die Menschen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt mehr um als anderswo in der Bundesrepublik. Drei Viertel der befragten Mitteldeutschen gab an, Angst davor zu haben (bundesweit: 60%). Auch die Angst, selbst an Corona zu erkranken, ist mit einem Drittel der Befragten bundesweit am höchsten.

11.09 Uhr: Corona-Prämie an Thüringen-Kliniken – wer wieviel bekommt

Fast 700.000 Euro "Corona-Prämie" vom Bund fließen in der nächsten Woche auf die Konten von rund 1500 Pflege- und Verwaltungskräften der Thüringen-Kliniken in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck. Die Geschäftsführung und die Arbeitnehmervertreter hätten in den vergangenen Tagen eine möglichst gerechte Verteilung der Gelder diskutiert, heißt es in einer Mitteilung des kommunalen Krankenhauses. Mit dem Juni-Gehalt werde nun diese Prämie ausgezahlt – in drei Stufen an alle nicht-ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer wieviel Prämie erhält und welche Angestellten leer ausgehen, erfahren Sie hier.

10.50 Uhr: Keine Neuinfektionen in Jena

Die Stadt Jena hat am Mittwoch keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Fünf weitere Personen gelten dagegen als genesen. Die aktuelle Statistik im Überblick:

Anzahl aktiver Fälle: 22

stationäre Fälle: 1

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 2 (Vortag: 2)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 1,8 (gestern: 1,8; vorgestern: 2,7)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.333

Verstorbene insgesamt: 82

Genesene insgesamt: 4.229

Personen in Quarantäne: 92 (Stand 23.06.2021)

10.31 Uhr: Eichsfeld jetzt mit Inzidenzwert von Null

Das Eichsfeld hat den Inzidenzwert 0 erreicht. In den vergangenen sieben Tagen hat es im Landkreis keine Neuinfektion gegeben. Im Heiligenstädter Krankenhaus liegt noch ein Patient mit schweren Verlauf.

10.12 Uhr: Deutlich weniger Zu- und Fortzüge im Corona-Jahr 2020

Im Corona-Jahr 2020 sind deutlich weniger Menschen nach Thüringen oder aus dem Freistaat weg gezogen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch veröffentlichte. Mit einem Minus von 11,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 sei dies der stärkste Rückgang gegenüber einem Vorjahr seit 1990.

Der Statistik zufolge zogen zwar erneut insgesamt mehr Menschen nach Thüringen als fortzogen, jedoch fiel dieser Wanderungsgewinn mit 1417 deutlich geringer als in den vergangenen Jahren aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 verzeichnete Thüringen einen Wanderungsgewinn von 3372 Menschen.

Nach Angaben der Statistiker sank die Zahl der Zuzüge im vergangenen Jahr mit minus 13 Prozent stärker als die Zahl der Fortzüge (minus 10 Prozent). Insgesamt kamen 2020 rund 47.000 Menschen nach Thüringen, während rund 45.600 das Land verließen. (dpa)

9.57 Uhr: Extra-Impfangebot für Thüringer Studenten

In Thüringen soll es am ersten Juli-Wochenende Extra-Impftermine für Studentinnen und Studenten geben. Das berichtet MDR Thüringen unter Berufung auf Gesundheitsministerin Heike Werner. Demnach erhalten die Studierenden den Wirkstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft werden muss. Die Termine würden im Impf-Portal frei gehalten. Eine Immatrikulationsbescheinigung einer Thüringer Hochschule sei ausreichend für eine Impfberechtigung. In Kürze finden Sie hier weitere Informationen zu den speziellen Impfangeboten für Studierende.

9.36 Uhr: Inzidenz in Thüringen sinkt weiter

Thüringen steuert weiter mit niedrigen Infektionszahlen durch den Sommer. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz sank mit Stand vom Mittwoch erneut – auf 6,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie aus Zahlen hervorgeht, die die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch bei Twitter verbreitete. Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 7,2 gelegen.

Etliche Landkreise und kreisfreie Städte verzeichneten innerhalb eines Tages gar keine Corona-Infektion mehr. Den mit Abstand höchsten Inzidenzwert hatte am Mittwoch der Unstrut-Hainich-Kreis mit 28,4.

9.10 Uhr: Eine Neuinfektion mit Corona und weiter sinkende 7-Tage-Inzidenz in Erfurt

Eine Neuinfektion mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt Erfurt am Mittwochmorgen registriert. Die 7-Tage-Inzidenz ist noch weiter gesunken und liegt bei 1,4 (Vortag: 2,3). Aktuell gibt es in Erfurt 16 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

8.36 Uhr: Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis Sömmerda steigt

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den 24 Stunden des Dienstags eine Neuinfektion. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 2. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4.164 Menschen an Corona erkrankt. Leider steigt auch die Zahl der Corona-Todesfälle an.

8.30 Uhr: Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt könnte Donnerstag auf null sinken

Die letzte Meldung über neue Ansteckungen mit dem Coronavirus im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt stammt vom Donnerstag voriger Woche. Vier Leute hatten sich mit SarsCoV-2 infiziert. Danach gab es sechsmal in Folge Nullmeldungen, so dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit Stand Mittwoch auf 3,9 gesunken ist. Das ist unter dem Schnitt im Bund (7,2) und im Land Thüringen (6,2). Bleibt es auch am Donnerstag bei keiner Neuinfektion, sinkt die Inzidenz auf null.

8.10 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis weiter unter Marke von 35

Die Inzidenz für den Unstrut-Hainich-Kreis wurde am Mittwochmorgen vom Robert-Koch-Institut mit 28 angegeben. Damit lag der Landkreis den zweiten Werktag nacheinander unter der für weitere Öffnungen wichtigen Marke von 35. Bleibt die Lage stabil, könnte es ab Montag kommender Woche weitere Lockerungen im Unstrut-Hainich-Kreis geben, die vor allem den weiteren Wegfall der Testpflicht bedeutet. Der Kreis wäre der letzte Thüringer Landkreis, der diese Marke nimmt.

7.55 Uhr: Kontakte, Masken, Tests, Clubs: Die geplanten Änderungen der neuen Corona-Verordnung im Überblick

Angesichts stabil niedriger Infektionszahlen will die Thüringer Landesregierung weitere Corona-Regeln lockern und die neue geplante Verordnung dazu stark vereinfachen. Demnach sollen unter anderem die Kontaktbeschränkungen nur noch als Empfehlung gelten. Auch Diskotheken und Clubs könnten unter bestimmten Auflagen wieder öffnen. Nach bisherigen Plänen soll die Verordnung am 1. Juli in Kraft treten. Hier finden Sie einen Überblick über die geplanten Änderungen.

6.30 Uhr: Thüringer Sozialwissenschaftler geht mit Schulpolitik hart ins Gericht

Der Erfurter Sozial- und Bildungswissenschaftler Professor Marcel Helbig fordert eine ehrliche Debatte darüber, wie der durch die Pandemie versäumte Schulstoff wieder aufgeholt werden könnte. Alle jetzigen Ideen hält er für ziemlich substanzlos. Er geht mit Bund und Ländern wegen ihrer Programme hart ins Gericht.

6 Uhr: Chefsache in Thüringen: Wie der Schwimmunterricht nach Corona aufgeholt werden soll

Das zuständige Schulamt suchen, den Schwerpunkt „sportlich“ anwählen. Im Feld daneben vielleicht noch das Stichwort „Schwimmen“ eingeben. Ein paar Klicks genügen, um in den Sommerferien schwimmen zu lernen. So weit, so einfach. In Thüringen wird fieberhaft versucht, den ausgefallenen Schwimmunterricht nachzuholen. Ob das genügt? So viel steht fest: Es könnte Jahre brauchen.

22. Juni

17.55 Uhr: Neue Corona-Verordnung für Thüringen geplant

In Thüringen soll die Maskenpflicht „in allen geschlossenen Räumen“ bestehen bleiben, sofern sie „öffentlich zugänglich“ sind oder dort „Publikumsverkehr besteht“. So heißt es in dem vorläufigen Entwurf der neuen Corona-Landesverordnung, die am Dienstag vom Kabinett beraten wurde. Welche Regeln für Veranstaltungen, für eine Testpflicht an Schulen und für die Zuständigkeit der lokalen Behörden gelten sollen, erfahren Sie hier.

17.20 Uhr: Siegesmund plädiert für das Beibehalten der Testpflicht an Schulen

Thüringens Vize-Ministerpräsidentin Anja Siegesmund (Grüne) hat sich für das Beibehalten der Testpflicht an Schulen ausgesprochen. Es müsse oberste Priorität haben, Eltern und Kinder zu schützen und «wieder einen geregelten Schulalltag zu ermöglichen», erklärte Siegesmund am Dienstag in Erfurt. "Dafür sind flächendeckende Impfangebote so wichtig wie weiterhin verpflichtende Tests an den Schulen." Hier lesen Sie mehr.

17 Uhr: Keine weitere Corona-Infektion im Altenburger Land

Es hat am Dienstag keine Corona-Neuinfektionen im Altenburger Land gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt aktuell bei 10,1. Die Kapazitäten an kostenlosen Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis werden zurückgefahren.

16.38 Uhr: Gelockerte Corona-Beschränkungen ab Donnerstag in Eisenach

Ab Donnerstag (24. Juni) gelten auch in Eisenach gelockerte Corona-Beschränkungen, so wie bereits im Wartburgkreis. Am Dienstag lag die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt bei 4,7 und damit den fünften Tag in Folge wieder unter der Marke von 35. Das bedeutet, dass es u.a. Lockerungen in der Schule, der Gastronomie und bei den Kontaktbeschränkungen gibt.

16.21 Uhr: Zahl der Erkrankten sinkt im Landkreis Gotha

Kein Patient aus dem Landkreis Gotha liegt noch im Zusammenhang mit Covid 19 auf der Intensivstation, meldet das Landratsamt. Zwei Patienten sind noch stationär aufgenommen. Die Zahl der als erkrankt Gemeldeten sinkt am 22. Juni auf 45 gegenüber 51 am Vortag. Die Gesamtzahl der seit Pandemie-Feststellung positiv auf Sars-Cov-2 getesteten Personen liegt laut Robert-Koch-Institut bei 9209. 8914 Personen gelten als genesen. Verstorben sind 250. 10,4 beträgt die Inzidenzzahl.

16.15 Uhr: Inzidenz im Weimarer Land unverändert

Keine neuen positiv getesteten Personen gibt es mit Stand vom Dienstag, 22. Juni, zu melden. Innerhalb von sieben Tagen gab es damit einen neuen Fall. Entsprechend bleibt die Inzidenz beim Wert von 1,2. Aktuell sind laut Gesundheitsamt im Weimarer Land nur 14 positiv Getestete registriert. Stationär behandelt werden noch 5 Personen. 82 und damit einer mehr als jüngst gemeldet, sind an oder mit Corona gestorben. Derzeit sind 88 Kontaktpersonen in Quarantäne, 14 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4152 Fälle registriert, 4056 Personen gelten als genesen.

14.40 Uhr: IT-Beauftragter: Landesverwaltung für weitere Corona-Welle gerüstet

Die Thüringer Verwaltung sieht sich für mobiles Arbeiten im Fall einer weiteren Corona-Welle gerüstet. "Egal ob Quarantäne-Situation, zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten – sichere Arbeitsplatztechnik steht in Thüringen bereit", teilte Thüringens IT-Beauftragter und Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Dienstag in Erfurt mit. (dpa)

13.52 Uhr: Keine Neuinfektionen im Altenburger Land

Die sogenannte Delta-Variante, auch bekannt als indische Mutante, hat sich im Landkreis Altenburger Land nach Aussage des Gesundheitsamtes in den zurückliegenden Wochen nicht weiter ausgebreitet. Es ist bei den bisher sieben bekannten Fällen geblieben. Der aktuellen Corona-Lage angepasst hat das Landratsamt die kostenlosen Schnelltestmöglichkeiten. Die Nachfrage nach den Tests ist in den zurückliegenden Tagen weiter gesunken, so dass die Testkapazitäten nun verringert wurden, bei einer sich veränderten Lage in kürzester Zeit jedoch wieder erweitert werden können. Eine aktuelle Übersicht über alle Schnelltestmöglichkeiten sind unter www.altenburgerland.de, Sonderseite Corona, zu finden. Diese Seite wird täglich aktualisiert. Testmöglichkeiten gibt es aktuell in Altenburg, Schmölln, Meuselwitz, Lucka und Gerstenberg. Bürgerinnen und Bürger, die sich testen lassen möchten, sollten sich bitte vorher im Internet informieren, ob sich an den Testorten und Testzeiten kurzfristig etwas geändert hat.

13.31 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis erstmal wieder unter 35

Mit einer Corona-Inzidenz von 34,2 wird der Unstrut-Hainich-Kreis vom Robert-Koch-Institut am Dienstagmorgen notiert. Damit wurde der für weitere Lockerungen wichtige Wert erstmals an einem Werktag unterboten. Schafft das der Landkreis an fünf Werktagen nacheinander, gibt es weitere Lockerungen, die vor allem den weiteren Wegfall der Testpflicht bringen. Aktuell gibt es im Landkreis 85 Infizierte, sechs werden in einem Krankenhaus behandelt. Es gibt keinen schweren Fall.

11.19 Uhr: „Jeder Liter Sauerstoff rettet Menschenleben“: Gebürtiger Eichsfelder bei Corona-Einsatz in Indien

Die Coronapandemie hatte im Frühjahr in Indien ein erschreckendes Ausmaß erreicht. Von 6500 Patienten im größten Covid-Krankenhaus von Neu-Delhi seien rund 25 Prozent gestorben, berichtete die Leiterin der dortigen Notaufnahme. Insgesamt haben sich wohl bis heute nach offiziellen Angaben mehr als 24 Millionen Menschen in Indien mit dem Virus angesteckt. Mehr als 290.000 Menschen sind an den Folgen gestorben. Um dem entgegenzugehen, gab es auch Hilfseinsätze der Deutschen Bundeswehr. So kam auch der aus Wehnde stammende Hauptmann Hannes Kühnold nach Neu-Dehli.

10.08 Uhr: Inzidenzwert in Jena weiter gesunken

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut am Montag, 21. Juni 2021 keine neuen Fälle für Jena übermittelt. 3 Personen konnten als genesen verzeichnet werden.

Jenaer Statistik vom 20.06.2021 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 27

davon neu gemeldet: 0

stationäre Fälle: 1

davon schwere Verläufe: 1

Infizierungen der letzten sieben Tage: 2 (Vortag: 3)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 1,8 (gestern: 2,7; vorgestern: 2,7)

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 4.333

Verstorbene insgesamt: 82

Genesene insgesamt: 4.224

davon seit Freitag: 3

Personen in Quarantäne: 87 (Stand 21.06.2021)

9.43 Uhr: Weiter wenig Neuinfektionen in Thüringen

In Thüringen bleibt das Corona-Infektionsgeschehen überschaubar. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Dienstag bei 7,2, wie die Staatskanzlei unter Berufung auf Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mitteilte. Von Montag auf Dienstag wurden 22 Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Thüringen nach den amtlichen Daten 128.669 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen weist weiterhin der Unstrut-Hainich-Kreis mit 34,2 aus (Vortag 35,2). Deutschlandweit ist er damit der Kreis mit der dritthöchsten Inzidenz. Landesweit die niedrigste Inzidenz hat am Dienstag das Eichsfeld mit einem Wert von 1,0, gefolgt vom Saale-Holzland-Kreis, Nordhausen und dem Weimarer Land mit einem Wert von jeweils 1,2. (dpa)

9.20 Uhr: Fünf Tage ohne Neuinfektionen: Ist Corona in Saalfeld-Rudolstadt schon besiegt?

Die Bundeswehr ist aus dem Gesundheitsamt in Saalfeld abgezogen, der Sommer hielt am Montag kalendarisch Einzug - und Corona spielt nicht mehr die erste Geige. Fünf Tage am Stück ohne Neuinfektionen gab es zuletzt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Bleibt dies auch zur Wochenmitte so, wird die Sieben-Tage-Inzidenz, die im Moment unverändert bei 7,8 liegt, auf null sinken. Ist das Coronavirus damit in Thüringens Südosten schon besiegt? Mitnichten, sagen die Fachleute. Auch wenn vorerst in vielen Bereichen aufgeatmet werden kann.

8.52 Uhr: Weiterer Corona-Todesfall in Gera

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera liegt am Dienstag bei 6,4. Eine Neuinfektion wurde innerhalb der letzten 24 Stunden registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Es gibt 13 (-1) aktiv Infizierte. 126 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5697 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5484 (+1) Personen gelten als genesen. Allerdings ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Damit sind seit Beginn der Pandemie 200 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

8.45 Uhr: Keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Erfurt

Erneut meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Dienstagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt bei 2,3 (Vortag: 4,2). Aktuell sind in Erfurt 24 nachgewiesene Infektionen registriert. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 8618 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8322. Ebenfalls unverändert: 272 Personen sind insgesamt im Zusammenhang mit Corona verstorben.

8.12 Uhr: Inzidenz im Kreis Sömmerda bleibt gleich

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda in den 24 Stunden bis zum Dienstag (22. Juni) 0 Uhr erneut keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem COVID-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen 7 Tagen auf 2. Damit bleibt der Inzidenzwert mit 2,9 gleich. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4163 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben.

7 Uhr: Baustelle Datenschutz – Der aktuelle Stand in Thüringen

Alle Macht dem Datenschutz? Die Frage stellt sich in der Corona-Pandemie noch einmal deutlicher. Seit einem Jahr macht der Thüringer Landesbeauftragte Lutz Hasse Schlagzeilen – mit Warnungen, Mahnungen und Verfahren. Was ist eigentlich aus den Dingen geworden, bei denen er im Fokus stand. Eine Auswahl finden Sie hier.

21. Juni

17.20 Uhr: Lockerungen in Eisenach absehbar

Noch einen Tag unter 35 bleiben, dann können ab Donnerstag wieder Lockerungen auch in der Stadt Eisenach gelten, so wie es derzeit bereits im Wartburgkreis. Mittlerweile unterbietet die Stadt wieder mit ihren 7-Tage-Corona-Inzidenz-Werten den Wartburgkreis. In der Stadt liegt der Wert laut Robert-Koch-Institut (Stand: 21. Juni, 3.12 Uhr) bei 4,7 und damit den vierten Tag in Folge unter der Marke von 35. In den vergangenen sieben tagen kamen zwei Neuinfektionen hinzu, in den vergangenen 24 Stunden gab es keine neue Infektion.Im Wartburgkreis liegt die Inzidenz nun bei 14,3. In den vergangenen sieben Tagen kamen 17 Neuinfektionen hinzu, binnen 24 Stunden war es ein Fall.

Aktive Infektionen registrierte das Gesundheitsamt (Stand: 21, Juni, 8.15 Uhr, für den Wartburgkreis 26 mit den beiden Schwerpunkten Bad Salzungen (8 Fälle) und Wutha-Farnroda (7). In der Stadt Eisenach sind es 20. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg in der Region auf 320 an (75 in Eisenach, 245 im Wartburgkreis.

Derzeit wird Covid-Patient im Klinikum auf der Isolierstation behandelt.

17 Uhr: Holter: Versagen des Bundes in der Corona-Krise sollten Kinder nicht ausbaden

hüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) attackiert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wegen dessen Äußerung, dass Corona-Maßnahmen in den Schulen noch längere Zeit aufrechterhalten werden müssten. „Immer wieder werden die Kinder reflexhaft vereinnahmt. Sie sollen es rausreißen, wenn die Infektionen steigen. Sie sollen zurückstehen, sollen ihre Lebenszeit, ihre Bildungschancen hintanstellen. Dass die Erwachsenen im Sommer von Land zu Land reisen, dass die Wirtschaft bei erster Gelegenheit alle Einschränkungen wieder abstreift: Darüber diskutiert niemand“, sagte Holter dieser Zeitung. Hier lesen Sie mehr.

16.24 Uhr: Rund 160 Familien beim Impftag in Weimar

Erfolgreich war der erste Familienimpftag im Weimarer Impfzentrum im Mon Ami. Im Gegensatz zu anderen Impfstellen in Thüringen waren damit in Weimar praktisch alle zu vergebenden Impftermine belegt. In jeweils zwei Schichten – 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 20.30 Uhr – wurden Sonnabend 240 Erwachsene und Jugendliche in Familie geimpft.

13.46 Uhr: Inzidenz liegt im Landkreis Gotha bei 9,6

Nach wie vor werden fünf Personen (+/- 0), die an Corona erkrankt sind, stationär in den Kliniken des Landkreises Gotha behandelt – davon drei intensivmedizinisch. Mit Stand vom Montag liegt laut Robert-Koch-Institut die Gesamtzahl positiv getesteter Personen bei 9206 (+ 1). Aktuell sind 51 Menschen (- 6) an Covid-19 erkrankt, sechs weniger als am Vortag. Inzwischen sind 8905 Personen (+ 7) genesen, seit Ausbruch der Pandemie verstarben bislang 250 Personen im Zusammenhang mit dem Virus. Der Inzidenzwert liegt bei 9,6.

13.38 Uhr: Aktuell noch 36 aktive Corona-Fälle in Erfurt

Für Erfurt meldet das städtische Gesundheitsamt am Montagmorgen keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 4,2. Es gibt in Erfurt aktuell 36 nachgewiesene Infektionen. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 8618 Personen positiv getestet.

Die Zahl der als genesen Geltenden liegt bei 8310. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle: 272 Personen sind verstorben.

13.21 Uhr: Sechs Neuinfektionen im Altenburger Land

Seit vergangenem Freitag registrierte das Gesundheitsamt des Altenburger Landes sechs Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 11,2.

12.21 Uhr: Inzidenz im Saale-Holzland-Kreis weiter bei 1,2

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurde am Sonntag kein neuer Corona-Fall gemeldet. Das hat das Landratsamt am Montag mitgeteilt. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt damit nach wie vor bei 1,2. Die Gesamtzahl der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit Beginn der Pandemie im März 2020 beträgt im Saale-Holzland-Kreis 4736.

11.42 Uhr: Stabile Corona-Inzidenz in Thüringen

In Thüringen bleibt die Corona-Inzidenz niedrig. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag unverändert bei 7,5, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Von Sonntag auf Montag wurden fünf Neuinfektionen gemeldet. Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gab es innerhalb von 24 Stunden keine im Freistaat.

Die höchste Inzidenz in Thüringen weist weiterhin der Unstrut-Hainich-Kreis (35,2) aus. Deutschlandweit ist er damit der Kreis mit der dritthöchsten Inzidenz. Thüringenweit die niedrigste Inzidenz haben der Saale-Holzland-Kreis und das Weimarer Land mit einem Wert von jeweils 1,2.

11.10 Uhr: Keine Neuinfektionen im Weimarer Land

Keine neuen, positiven Corona-Fälle gibt es mit Stand vom 21. Juni, 10 Uhr. Innerhalb von sieben Tagen gab es einen neuen Fall. Damit liegt die Inzidenz bei 1,2. Insgesamt 63 Personen sind aktuell positiv getestet. In Apolda gibt es die meisten, hier sind es 12. Stationär behandelt werden 7 Personen. 81 verstarben bisher an oder mit Corona. In Quarantäne sind 117 Kontaktpersonen. 12 Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden 4152 Fälle registriert. 4008 Personen gelten als genesen.

10.07 Uhr: Inzidenz in Jena bleibt unverändert

Das Gesundheitsamt der Jena hat dem Robert Koch-Institut am Wochenende keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Dennoch erhöht sich die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Virus getesteten Personen insgesamt 4333, da eine Infektion vom Oktober 2020 von einer anderen Gebietskörperschaft nachträglich nach Jena zugeordnet wurde. Das teilte die Stadt am Montag mit. Derzeit gibt es 30 aktive Fälle in Jena. Eine Person mit schwerem Verlauf wird stationär behandelt. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden drei Infektionen verzeichnet. Damit liegt die Inzidenz unverändert zum Vortag bei 2,7. Als genesen gelten 4221 Personen, 82 verstarben seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus. 87 Personen befinden sich aktuell noch in Quarantäne.

9.43 Uhr: Andrang in Apotheken im Ilm-Kreis wegen der Impfnachweise

Seit einer Woche kann man sich in den Apotheken des Ilm-Kreises den digitalen Impfnachweis ausstellen lassen. „Anfangs gab es bei dem System große Probleme, die leider immer erst auftraten, wenn man alles per Hand eingegeben hatte“, so Victoria Richter, Filialleiterin der Rosen-Apotheke im Ilm-Kreis-Center von Arnstadt. Das hat sich zum Glück mittlerweile gegeben.

9.31 Uhr: Inzidenz in Gera weiter einstellig

Über das Wochenende wurde in der Stadt Gera lediglich eine Neuinfektion registriert, teilt das Gesundheitsamt mit. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Gera bleibt im einstelligen Bereich und liegt am Montag bei 8,6. Es gibt 14 (-1) aktiv Infizierte. 126 Menschen befinden sich in Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie sind 5696 Infektionen gemeldet worden. Insgesamt 5483 (+2) Personen gelten als genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 199 Menschen an oder mit Covid-19 verstorben.

9 Uhr: Corona verändert Wohnbedürfnisse in Thüringen

Thüringens Wohnungswirtschaft stellt sich auf neue Wohntrends und -bedürfnisse von Mietern nach der Corona-Pandemie ein. "Während der Lockdowns ist die Wohnung über Nacht zum Mittelpunkt des Lebens geworden. Neue Ansprüche an Wohnungszuschnitte, Nutzbarkeit und Infrastruktur entstanden und werden bleiben", sagte der Geschäftsführer des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft, Frank Emrich, der Deutschen Presse-Agentur. Wie sich die 178 kommunalen und genossenschaftlichen Unternehmen, die der Verband vertritt, auf die neuen Bedürfnisse einstellen wollen, lesen Sie hier.

8.24 Uhr: Dritthöchster Inzidenzwert Deutschlands im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Unstrut-Hainich Kreis verharrt auf einer Corona-Inzidenz von 35. So weist es am Montagmorgen das Robert-Koch-Institut aus. Es ist der dritthöchste Wert Deutschlands. Damit gelten in der Unstrut-Hainich-Region neben der Stadt Eisenach die schärfsten Corona-Restriktionen Thüringens. Alle anderen kreisfreien Städte und Landkreise haben bereits den Öffnungsschritt für eine Inzidenz von fünf Werktagen nacheinander unter 35 erreicht. Für den Landkreis ist der Montag der erste Werktag der Unter-50-Regeln.

8.12 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden (Stand Montag 0 Uhr) keine Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen sieben Tagen auf zwei. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 2,9. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 4163 Menschen an Corona erkrankt. 130 Personen sind bislang im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verstorben.

7.30 Uhr: Personeller Notstand im Thüringer Gastgewerbe – Branche laufen Beschäftigte davon

Auf die Corona-Krise ist endgültig das Fachkräfte-Dilemma gefolgt: Nach dem monatelangen Lockdown können die Thüringer Hotels und Gaststätten unter Auflagen wieder öffnen – sie finden aber häufig keine Mitarbeiter mehr. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert die Branche angesichts des Fachkräftemangels zu einem radikalen Kurswechsel auf.

20. Juni

16.16 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Erfurt unter 5

In der Landeshauptstadt gibt es aktuell nur noch 37 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Dies geht aus der aktuellen Information der Stadtverwaltung vom Sonntagvormittag hervor. So seien auch für den Samstag keine Neuinfektionen gemeldet worden. Die für viele Regelungen maßgebliche 7-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 4,2.

Damit wurden bislang insgesamt in Erfurt 8618 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen Geltenden wird mit 8307 angegeben. 272 Personen starben in Erfurt seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus.

16.11 Uhr: Unstrut-Hainich-Kreis lockert wieder

Im Landkreis endet aufgrund mehrtägiger Inzidenzwerte unter 50 die Pflicht zum Wechselunterricht für alle Schüler. Über den genauen Zeitplan informieren die Schulen individuell. Restaurants dürfen Gäste wieder in geschlossenen Räumen begrüßen, die Testpflicht im Handel fällt weg. Genehmigte Veranstaltungen unter freiem Himmel sind wieder erlaubt. Samstag und Sonntag lag die Inzidenz gleichbleibend bei 35,2. 95 Menschen sind mit dem Corona-Virus infiziert.

15.21 Uhr: Gesundheitsamt in Apolda meldete ruhige Pandemie-Situation

Keine Bewegung in der Pandemie-Statistik im Landkreis: Das Gesundheitsamt des Weimarer Landes vermeldete auch für den Zeitraum zwischen Samstag- und Sonntagvormittag keine Neuinfektionen mit Sars-CoV-2. Damit bleibt es bei aktuell 63 Infizierten, mit Apolda, Landgemeinde Am Ettersberg (je 12) und Blankenhain (11) als Schwerpunkten. Sieben Menschen sind in stationärer Behandlung, 117 als Kontaktpersonen in Quarantäne, 12 als Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung. Der Inzidenzwert bleibt mit einer Neuinfektion binnen sieben Tagen bei 1,2.

13.01 Uhr: Noch 57 aktiv Infizierte im Kreis Gotha: Fünf Patienten im Krankenhaus

Im Landkreis Gotha wurden am 20. Juni keine weiteren Person mit einem positiven Testergebnis auf Sars-Cov-2 gemeldet. Die Zahl der als erkrankt Geltenden sinkt auf 57. Fünf Patienten sind stationär eingewiesen, unverändert drei davon auf der Intensivstation. Am Vortag waren noch sieben Patienten mit Corona im Krankenhaus. Die Gesamtzahl der seit Pandemie-Feststellung positiv getesteten beträgt nach Zählweise des Robert-Koch-Institutes 9205. Die Inzidenz sinkt auf 8,9.

11.50 Uhr: Corona-Inzidenzwert in Thüringen sinkt weiter auf 7,5

Die Corona-Inzidenz in Thüringen bleibt stabil im einstelligen Bereich. Am Sonntag sank der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, im Landesdurchschnitt auf 7,5, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervor geht. Thüringen, lange der bundesweite Pandemie-Schwerpunkt, liegt damit weiter unter dem Bundeswert. Dieser wurde am Sonntag mit 8,8 angegeben. Am Samstag war erstmals in einem Thüringer Landkreis eine Inzidenz von Null festgestellt worden - im Saale-Holzland-Kreis. Dies war allerdings nur von kurzer Dauer, nach einer Neuinfektion in dem ostthüringischen Kreis lag der Wert am Sonntag bei 1,2. Gemeinsam mit dem Weimarer Land ist der Saale-Holzland-Kreis die Region mit der niedrigsten Inzidenz in Thüringen. Am höchsten fiel der Wert am Sonntag erneut im Unstrut-Hainich-Kreis (35,2) aus, der in Deutschland der Kreis mit der dritthöchsten Inzidenz ist.

Seit Pandemiebeginn haben sich in Thüringen 128 642 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, darunter sind 18 neue Fälle von Samstag zum Sonntag. 4312 Infizierte sind in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Als genesen gelten rund 123 800 (dpa).

11.42 Uhr: Inzidenz in Eisenach sinkt stark

Dann ging es wieder schnell, diesmal nach unten. Lag der Inzidenzwert in der Stadt am Freitag noch bei über 30, sank er bereits am Samstag auf 7,1 und am Sonntag war auf der Corona-Landkarte des Robert-Koch- Institutes Eisenach mit weißer Farbe unterlegt. Dies bedeutet, dass die jeweilige kreisfreien Stadt oder Landkreis eine Inzidenz unter 5 hat. Eisenach lag am Sonntag (Stand: 20. Juni, 3.23 Uhr) bei 4,7. Bleibt es in der Stadt auch am Montag und Dienstag bei Werten unter 35, kann es ab Donnerstag wieder Lockerungen der Beschränkungen geben. Dann könnte etwa die Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse 7 wieder entfallen.

Der Wartburgkreis grüßt seiner geraumer Zeit auf dieser Karte in hellgelb, also zwischen 5 und 25. Am Sonntag waren es 13,4. In Eisenach gab es in den 24 Stunden zuvor keine gemeldete Neuinfektion, in den vergangenen sieben Tagen waren es zwei. Im Wartburgkreis wurde binnen 24 Stunden zu Sonntag eine neue Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet, in den sieben Tagen zu vor waren es 14.

11.11 Uhr: Kyffhäuserkreis: Inzidenz unverändert bei 16,2

Die 7-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis liegt am Samstag unverändert bei 16,2. Vier neue bestätigte Fälle meldet das Gesundheitsamt des Kreises in den letzten 24 Stunden. Demgegenüber stehen vier Genesene in den letzten 24 Stunden. Damit sind aktuell nachweislich 71 Personen im Kyffhäuserkreis mit dem Coronavirus infiziert, 39 im Altkreis Sondershausen und 32 im Altkreis Artern. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöhte sich auf 3678. In stationärer Behandlung befinden sich keine Patienten. 133 Kontaktpersonen - 85 im Altkreis Sondershausen und 48 im Altkreis Artern - wurden ermittelt.

10.36 Uhr: Ein neuer Corona-Fall im Saale-Holzland-Kreis

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurde ein neuer Corona-Fall gemeldet. Die Inzidenz im Landkreis liegt damit bei 1,2. Die Gesamtzahl der Fälle steigt auf 4736.

10.29 Uhr: Reha-Anträge wegen Covid-19 bei Rentenversicherung steigen

Bei Versicherten der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland steigt der Bedarf an medizinischer Rehabilitation in Reha-Kliniken nach Covid-19-Erkrankungen. In diesem Jahr wurden in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt von Januar bis Ende Mai 493 bereits stationäre Rehabilitationsaufenthalte für Erwachsene wegen der Hauptdiagnose Coronavirus-Infektion bewilligt, wie eine Sprecherin des Rentenversicherers der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Im gesamten Jahr 2020 waren es noch 59, wobei hier erst seit Ende April Reha-Anträge wegen Covid-19 erfasst wurden.

10.06 Uhr: Keine Neuinfektionen im Kreis Sömmerda

Das Robert-Koch-Institut meldet mit Stand 20. Juni, 0 Uhr, erneut keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus für den Landkreis Sömmerda. Ebenso gab es keine neuen Todesfälle. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 2,9 und sinkt somit weiter.

9.21 Uhr: Inzidenz in Gera nun bei 8,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Gera am Sonntag bei 8,6, so das Robert-Koch-Institut. Es wurden keine Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet.

8.21 Uhr: Seit drei Tagen keine Neuinfektionen mehr in Saalfeld-Rudolstadt

Vier Neuinfektionen am Mittwoch und vier am Donnerstag - das war es in Sachen Corona in der 24. Kalenderwoche in Saalfeld-Rudolstadt. Von Freitag bis Sonntag kamen keine weiteren Fälle hinzu, so dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner jetzt 7,8 beträgt. Das ist der niedrigste Wert seit dem vergangenen Herbst und liegt sogar noch unter dem Bundesschnitt von 8,8. In Thüringen waren es am Sonntag im Schnitt 7,5 Fälle binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

Das geringe Infektionsgeschehen schlägt sich auch in der Zahl der Erkrankungen nieder. In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt wurden zu Beginn des Wochenendes nur noch fünf Covid-Patienten stationär behandelt.

19. Juni

21 Uhr: Vier neue Corona-Fälle im Kyffhäuserkreis

Die 7-Tage-Inzidenz im Kyffhäuserkreis liegt am Samstag unverändert bei 16,2. Vier neue bestätigte Fälle meldet das Gesundheitsamt des Kreises in den letzten 24 Stunden. Demgegenüber stehen vier Genesene in den letzten 24 Stunden. Damit sind aktuell nachweislich 71 Personen im Kyffhäuserkreis mit dem Coronavirus infiziert, 39 im Altkreis Sondershausen und 32 im Altkreis Artern. Die Gesamtzahl der Infizierten erhöhte sich auf 3678. In stationärer Behandlung befinden sich keine Patienten. 133 Kontaktpersonen - 85 im Altkreis Sondershausen und 48 im Altkreis Artern - wurden ermittelt.

19 Uhr: Darum ist Unstut-Hainich-Kreis Corona-Schlusslicht

Der Unstrut-Hainich-Kreis ist der letzte Landkreis im Freistaat Thüringen, der die 50-er-Marke nahm. Doch ab Sonntag greifen auch hier die gelockerten Regeln. Sören Lamm, Leiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung, nennt für den schlechtesten Inzidenzwert in Thüringen gleich mehrere Gründe.

15.30 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Sömmerda

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Sömmerda mit Stand 19. Juni, 0 Uhr, keine Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Ebenso gab es keine neuen Todesfälle. Der aktuelle Inzidenzwert liegt bei 4,3.

14.51 Uhr: Corona: Bislang elf Nachweise von Delta-Mutation

In Thüringen sind nach Angaben der Landesregierung bislang elf Fälle der gefürchteten Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Die Mutation, die zuerst in Indien beobachtet wurde und als deutlich ansteckender als bisherige Virusvarianten gilt, wurde in diesen fünf Regionen nachgewiesen.

14.50 Uhr: Erste Konzerte der Jenaer Kulturarena ausverkauft

Die ersten beiden der 17 Konzerte der diesjährigen Jenaer Kulturarena (9. Juli bis 15. August) sind ausverkauft. Keine Tickets gibt es nach aktuellem Stand mehr für den Auftritt des Kabarettisten, Schauspielers und Musikers Rainald Grebe am Abschlussabend und Thees Uhlmann mit Band am 21. Juli, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Das beliebte Open-Air-Sommerfestival lockt nach pandemiebedingter einjähriger Zwangspause in diesem Jahr wieder zu Konzerten, Theateraufführungen und Filmabenden auf den Platz vor dem Theaterhaus.

14.47 Uhr: Cocktail-Taxi rollt jetzt durchs Eichsfeld

Es sind nur ein paar Zahlen, die man eintippen muss und Schwupps schießt ein Swimming Pool, ein Tequila Sunrise oder ein Planters Punch ins Glas. Cocktails auf Knopfdruck also, die Enrico Rupprecht und Stefanie Geilke auf Wunsch auch nach Hause liefern. Das Cocktail-Chef-Taxi rollt seit Pfingsten durch das Eichsfeld. Die beiden Unternehmer haben damit ein Erfolgsrezept in die Region geholt und erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei den Eichsfeldern. Allein am ersten Wochenende waren sie 190 Kilometer unterwegs. Die 31-jährige Beamtin und der 48-jährige Betreiber zweier Fast-Food-Restaurants in Leinefelde und Heiligenstadt haben sich innerhalb der Corona-Pandemie auf die Suche nach einer Idee begeben, wie sie sich selbst und auch die Menschen in der Region aus der "allgegenwärtigen Depriphase" herausdenken können.

13.16 Uhr: Erster Familienimpftag vor allem in Thüringer Städten gut angenommen

Das Angebot für Corona-Familienimpfungen in Thüringen ist nach Einschätzung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) am Samstag vor allem in den größeren Städten gut angenommen worden. In den ländlichen Räumen sei der Zuspruch hingegen eher verhalten, sagte der Leiter des KV-Pandemiestabs, Jörg Mertz, auf Anfrage. Die Diskrepanz habe vermutlich damit zu tun, dass in den Städten mehr Familien mit Kindern lebten als auf dem Land. Für den ersten Familienimpftag waren in den regionalen Impfstellen landesweit rund 10.000 Termine vergeben worden. Etwa die Hälfte der Impfwilligen waren laut KV Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Gespritzt wurde mit dem Mittel von Biontech/Pfizer.

13.04 Uhr: Inzidenz in Gera liegt unverändert bei 9,7

Wie das Robert-Koch-Institut meldet, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Gera am Sonnabend unverändert bei 9,7. Eine Neuinfektion wurde gemeldet. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen liegt bei 199.

12.15 Uhr: Inzidenz in Eisenach von 30 auf 7,1 gesunken

So schnell kann es gehen. Der Corona-Inzidenzwert in der Stadt Eisenach ist binnen 24 Stunden von knapp über 30 auf nun 7,1 (Stand: 19. Juni, 3.12 Uhr) gesunken und damit den dritten Tag unter der 35-Marke. Im Wartburgkreis liegt der Wert ebenfalls stabil darunter, derzeit bei 12,6.

12.14 Uhr: Wie das Eichsfeld vom Pandemie-Sorgenkind zum Niedriginzidenz-Landkreis wurde

Im Coronawinter 2020/2021 gehört der Landkreis Eichsfeld zu den Sorgenkindern in Thüringen. Die Sieben-Tage-Inzidenz will in den Tagen um Weihnachten nicht aufhören zu steigen. Bei 463 Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner gerechnet liegt sie in der Spitze. Das war Heiligabend. 171 positive Testergebnisse werden dem Gesundheitsamt allein an diesem Tag übermittelt. Lange gehört der Landkreis in Nordthüringen zu den Regionen, die beim Robert-Koch-Institut mit den höchsten Inzidenzwerten der Republik ausgewiesen werden. Heute ist das anders. Am Freitag teilt das Landratsamt mit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz bei zwei liegt. In absoluten Zahlen heißt das: Aktuell sind neun Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie haben sich 6216 Personen infiziert. Warum stiegen die Zahlen hier so extrem?

11.07 Uhr: Massig Schulkinder wegen Corona ohne Radfahrausbildung

Der Corona-Lockdown hat starke Auswirkungen auf die Radfahrausbildung von Schulkindern in Thüringen gehabt. "Vielerorts konnte aufgrund der angespannten Infektionslage der letzten Zeit der praktische Teil der Radfahrausbildung leider nur eingeschränkt oder gar nicht erfolgen", hieß es aus dem Verkehrsministerium in Erfurt. Im Rahmen des Distanz- und Wechselunterrichts sei die Verkehrssicherheit durchgehend berücksichtigt worden, Fahrausbildung aber größtenteils ausgefallen. (dpa)

11.06 Uhr: Erster Thüringer Landkreis mit Corona-Inzidenzwert Null

In Thüringen ist erstmals in einem Landkreis der Corona-Inzidenzwert Null festgestellt worden. Gemeldet wurde dies am Samstag für den Saale-Holzland-Kreis, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervorgeht. In dem ostthüringischen Landkreis wurde in den zurückliegenden sieben Tagen keine einzige neue Corona-Infektion gemeldet. Thüringenweit haben sich in diesem Zeitraum 172 Menschen neu mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was einem Inzidenzwert von 8,1 entspricht. Damit liegt der Freistaat, der monatelang das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland war, bei dem Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner erneut unter dem Bundeswert (9,3). Unter den Thüringer Kreisen fiel der Inzidenzwert am Samstag im Unstrut-Hainich-Kreis (35,2) am höchsten aus.

9.25 Uhr: Ministerium: Bearbeitung von Steuererklärungen könnte länger dauern

Steuerzahler in Thüringen müssen nach Einschätzung des Thüringer Finanzministeriums mit einer längeren Bearbeitungszeit ihrer Steuererklärungen rechnen. In der Coronakrise seien in Thüringer Finanzämtern zuletzt viele Anträge beispielsweise auf Steuerstundungen eingegangen, sagte ein Sprecher des Hauses in einer Umfrage. Zudem würden Steuererklärungen nachgereicht, so dass vor allem in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres mit längeren Bearbeitungszeiten in den Finanzämtern zu rechnen sei. Die Zusammenarbeit zwischen Finanzämtern und Steuerberatern habe sich auch in der Coronakrise bewährt, sagte der Sprecher. (dpa)

9.19 Uhr: Hier mixt Curt: So rettet sich kreativer Barkeeper durch die Corona-Zeit

Schon mit 5 stand er am Zapfhahn – auf einer umgedrehten Bierkiste im Restaurant seiner Eltern im Vogtland. "Da habe ich das beste Trinkgeld meines Lebens verdient", erzählt Curt Fehse lachend. Doch sein Weg zu einem der innovativsten Barkeeper im deutschsprachigen Raum war damit keineswegs vorgezeichnet. Denn nachdem er als Schüler sehr oft im Service ausgeholfen hatte, wollte er eines auf gar keinen Fall: in der Gastronomie anfangen. Doch nach vielen Umwegen, ohne von der Gastronomie jemals wegzukommen, nahm er an der professionellen Bartender-Ausbildung "Learning For Live" teil und schloss mit einer sehr guten Punktzahl ab. Er wollte bei größeren Veranstaltungen wie Firmenevents oder Hochzeitsfeiern die Bar betreiben. Dann kam Corona. Doch der 30-Jährige verzweifelte deswegen nicht.