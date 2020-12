Alles zum Coronavirus und den Folgen für Thüringen vom 23. bis 27. Dezember 2020

In diesem Archivtext lesen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus, die sich vom 23. bis 27. Dezember 2020 in den Thüringer Städten, Landkreisen und Gemeinden ereignet haben.

27. Dezember

19.25 Uhr: Fast 2000 Corona-Fälle in Gera registriert

Laut Stand vom 27. Dezember gab es in den letzten 24 Stunden zwölf Neuinfektionen in Gera. Bei 1.993 Menschen ist damit seit Beginn der Pandemie eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in der Stadt bei 321,1.

18 Uhr: 15 Corona-Tote über Weihnachten in Weimar

Insgesamt 15 Menschen sind in Weimar seit Dienstag an oder mit Corona-Infektionen gestorben. Das Gesundheitsamt registrierte zudem 108 Neuinfektionen bis Sonntagnachmittag.

17.04 Uhr: Zahl der Todesfälle im Landkreis Gotha steigt

Weitere zwei Menschen sind binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha an oder mit der Covid-19 gestorben und damit allein zwölf in den vergangenen acht Tagen. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 62. Um sieben ist zudem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis innerhalb eines Tages gestiegen, insgesamt wurde das Virus damit bislang bei 1872 Personen nachgewiesen. Darüber informierte die Pressestelle des Landratsamtes. Als momentan aktiv galten am Sonntag 596 Fälle, fünf mehr als am Samstag. Davon befinden sich derzeit 60 im Krankenhaus. Der Inzidenzwert wurde am Sonntag mit 243,1.

16.34 Uhr: Ganztägige Ausgangssperre im Eichsfeld

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt der Landkreis Eichsfeld eine ganztägige Ausgangssperre und verschärfte Kontaktbeschränkungen ein. Eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlichte der Kreis am Sonntag. Sie soll bereits am Montag in Kraft treten. Demnach sollen Bürger ihr Haus nur noch aus triftigem Grund verlassen.

15.43 Uhr: Weitere Todesfälle und 161 Neuinfektionen im Kreis Greiz

Nach Angaben des Landratsamtes gibt es derzeit 633 aktive Corona-Fälle im Landkreis Greiz. Die Gesamtzahl der bislang positiv auf das Virus getesteten Menschen im Kreis stieg damit von 2092 Fällen am Dienstagabend um 161 auf nunmehr 2253 am Sonntagmittag. Über die Feiertage verstarben zudem zwei weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Greiz aktuell bei 252,7. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) weichen erneut leicht ab von den Angaben auf der Homepage des Landratsamtes Greiz. Laut RKI liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 271,1.

14.48 Uhr: Fünf Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis – Inzidenzwert gesunken

Das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises meldet am Sonntag fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Weitere sieben Menschen gelten als genesen. Betreut werden somit aktuell 390 positiv auf das Virus getestete Personen, 115 im Altkreis Sondershausen und 275 im Altkreis Artern. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz ist auf aktuell 142,8 gefallen. Im Krankenhaus müssen weiterhin 35 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt werden. 22 Menschen sind bislang gestorben.

14.20 Uhr: Zwei weitere Eichsfelder an Folgen von Corona verstorben

Auch am Sonntag sind zwei weitere im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbene Eichsfelder zu bedauern. Die Gesamtzahl der Verstorbenen steigt somit am Sonntag im Landkreis Eichsfeld auf 63.

14 Uhr: Situation im St.-Georg-Klinikum Eisenach sehr angespannt

"Sehr angespannt", so bezeichnet Geschäftsführer Thomas Breidenbach die Lage am Eisenacher St.-Georg-Klinikum. Weil die Zahl der mit Corona-Symptomen behandlungsbedürftigen Menschen weiter stieg, wurde im Krankenhaus bereits an Heiligabend eine weitere,

13.30 Uhr: Corona-Infektionen im Landkreis Sömmerda über Weihnachten weiter angestiegen

Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell 1070 Fälle seit Ausbruch der Pandemie und eine Inzidenz (Infektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) von 188,7. Die letzte Meldung des Gesundheitsamtes Sömmerda hatte mit Stand 23. Dezember, 12 Uhr, bei 1028 Infizierten gelegen. Das Landratsamt aktualisiert die Infektionszahlen auf seiner Internetseite im Zeitraum vom 24. Dezember bis 3. Januar allerdings nicht. Über Weihnachten war auch das Bürgertelefon nicht besetzt, im Gesundheitsamt arbeiteten jedoch zehn bis zwölf Mitarbeiter auch über die Feiertage. Zwischen dem 28. und 30. Dezember ist das Bürgertelefon des Landkreises unter 03634/354-444 von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Am 31. Dezember und 1. Januar ist die Hotline nicht besetzt. Am Wochenende 2./3. Januar ist das Bürgertelefon dann von 10 bis 14 Uhr wieder erreichbar.

13 Uhr: Wieder mehr Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Auch im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertag erhielten wieder Bürger des Saale-Holzland-Kreises die Information über ein positives Corona-Testergebnis. Dies betraf nach Informationen aus dem Landratsamt sieben Menschen. Damit sind im Kreis aktuell 398 Personen mit dem Covid-19-Virus infiziert. 24 von ihnen werden stationär behandelt.

12.15 Uhr: 57. Europeade in Klaipeda fällt auch 2021 aus

Wie schon dieses Jahr fällt die 57. Europeade in Klaipeda (Litauen) auch 2021 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Darüber informierte Marcel Andreß aus Gotha, der Thüringen-Vertreter im Deutschen Europeade-Komitee. Nach der Absage für 2020 war das 57. europäische Folklorefestival auf 2021 verschoben worden. Doch da absehbar sei, dass die Corona-Krise weiter anhält, habe die Stadt Klaipeda ihren Antrag auf die Ausrichtung der Veranstaltung zurückgezogen. Die Europeade, die 2013 in Gotha und damit zum ersten Mal in Ostdeutschland gastierte, ist das größte Folklorefestival des Kontinents. Gotha wollte für die 60. Auflage erneut Gastgeber sein und hatte auch den Zuschlag - ursprünglich für das Jahr 2023 - bekommen. Doch nun müsse erst muss entschieden werden, wie mit den Bewerbungen von Klaipeda (2020, 2021), Trapani auf Sizilien in Italien ursprünglich für 2021 und Kielce in Polen, eine von Gothas Partnerstädten, eigentlich für 2022, umgegangen wird.

12.10 Uhr: Rund 600 Neuinfizierte innerhalb eines Tages in Thüringen

Während in den Tagen vor und um Weihnachten teils deutlich mehr als 1000 Neuinfizierte pro Tag erfasst wurden, waren es am Sonntag noch 599. Die Lage bleibt dennoch ernst.

12 Uhr: Inzidenzwert für Jena rutscht unter 300

Die Zahl der Menschen mit nachgewiesener Covid-19-Infektion in der Stadt Jena ist auch am zweiten Weihnachtsfeiertag leicht gestiegen. Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Samstagabend (24 Uhr) 14 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Gleichzeitig waren elf Personen wieder genesen. Damit gibt es in der Stadt aktuell 629 aktive Krankheitsfälle, 14 Menschen werden stationär medizinisch betreut. Die Zahl der Menschen mit schweren Krankheitsverläufen hat sich leider auf drei erhöht.

11.30 Uhr: Mehr Infizierte in den Kliniken im Unstrut-Hainich-Kreis

111 Personen mit einer Corona-Infektion werden Stand Sonntagmorgen in den Krankenhäusern im Unstrut-Hainich-Kreis behandelt. Die Zahlen sind über die Feiertage weiter gestiegen. Am Freitagmorgen, also am ersten Weihnachtstag, waren es 102 Menschen. Den Angaben des Landratsamtes zufolge haben von den stationär Behandelten 15 Personen mit einem schweren Verlauf der Krankheit zu kämpfen. Aktuell sind 784 Menschen in Kreisgebiet nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert, 42 mehr als am Vortag. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 2031 Menschen. Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 433. Das war der dritthöchste Wert in Thüringen.

11.25 Uhr: Ilm-Kreis meldet 27 Neuinfektionen in 24 Stunden

Neuinfektionen letzte 24 h: 27

Infizierte insgesamt: 1.832

Neuinfektionen letzte 7 Tage/100.000 Einwohner: 306,8

Patienten stationär insgesamt: 104 (schwere Verläufe: 7)

Verstorbene: 35

11.20 Uhr: Inzidenzwert von Eisenach klettert über den vom Wartburgkreis

Mit Stand vom 27. Dezember, 0 Uhr, liegt der Corona-Inzidenzwert in der Stadt Eisenach erstmals über dem des Wartburgkreises. In der Stadt gab es binnen 24 Stunden 18 Neuinfektionen und damit 153 in den vergangenen sieben Tagen, der Inzidenzwert stieg auf 362,13. Im Wartburgkreis kamen im gleichen Zeitraum 35 neue Fälle hinzu, das bedeutet 401 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen und einen Inzidenzwert von 337,05.

11.15 Uhr: Zum Sonntag in Erfurt 41 neue Infektionen gemeldet

Mit Stand Sonntag, 27. Dezember, 8 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 2727 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 41 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 196,7. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 33 auf 1718 gestiegen. 56 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 953 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

11.10 Uhr: Zehn Neuinfektionen im Eichsfeld

Neuinfektionen letzte 24 h: 10

Gesamtzahl der Infizierten: 2.069

Patienten stationär: 27

davon stationär/schwere Verläufe: 8

Verstorbene: 63

Genesene in den letzten 24 h: 31

Gesamtzahl der Genesenen: 1.255

7-Tages-Inzidenz: 366,0 (Stand: 27.12.20, 08:00 Uhr)

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 751

11 Uhr: Corona-Impfungen in Thüringen gestartet

Thüringen hat mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einem Seniorenheim in Zeulenroda-Triebes wurde am Sonntag eine 94 Jahre alte Heimbewohnerin geimpft. Der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer war einen Tag zuvor in Thüringen angekommen.

10 Uhr: Zwei Neuinfektionen und ein Todesfall im Kreis Nordhausen

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es im Landkreis Nordhausen zu einem weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gekommen. Darüber informierte Landrat Matthias Jendricke (SPD) in den sozialen Netzwerken. Zudem verwies er auf zwei neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus.

9 Uhr: Lockerungen vorbei - in Thüringen gelten wieder strenge Regeln

Nach den Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen über Weihnachten gelten ab Sonntag wieder die strengeren Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in Thüringen. Menschen eines Haushaltes dürfen sich nun wieder nur mit Angehörigen eines weiteren Haushaltes treffen. Erlaubt sind in jedem Fall nur Zusammenkünfte von maximal fünf Personen, wobei Kinder, die ihren 14. Geburtstag noch nicht hatten, dabei nicht mitgezählt werden. Das geht aus der aktuell geltenden Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie hervor. Für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage waren die Kontaktbeschränkungen vorübergehend aufgeweicht worden.

Auch die in Thüringen geltende Ausgangssperre in der Nacht wurde ausgesetzt. Ab Sonntag dürfen die Thüringer aber erneut zwischen 22 und 5 Uhr ihr Zuhause nicht verlassen - es sei denn sie haben triftige Gründe dafür. Dazu zählen unter anderem das Gassigehen mit dem Hund, Notfälle oder der Arbeitsweg. Lockerungen sind erst wieder an Silvester vorgesehen.

26. Dezember

15.30 Uhr: Drei weitere Menschen im Landkreis Gotha verstorben

Weitere drei Menschen sind binnen 24 Stunden im Landkreis Gotha an oder mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 60. Um 14 auf 1865 ist zudem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Gotha analog der Zählweise des Robert-Koch-Institutes innerhalb eines Tages gestiegen. Als aktuell erkrankt galten am Samstag 591 Menschen, elf mehr als am Freitag. Davon befinden sich derzeit 58 im Krankenhaus. Als inzwischen genesen gelten 1214 Personen, genauso viele wie an den beiden Vortagen. Der Inzidenzwert, also die Zahl der aktuell Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wurde am Samstag mit 252,0 angegeben und liegt damit um 0,8 unter dem Vortageswert.

15.03 Uhr: 46 Neuinfektionen im Ilm-Kreis

Im Ilm-Kreis gab es in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 46 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Somit gab es in den letzten sieben Tagen 318,1 Neuinfektionen. Verstorben sind insgesamt bisher 35 Menschen.

15 Uhr: Inzidenz-Wert in Thüringen bleibt weiter über 300

Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag kamen im Freistaat binnen 24 Stunden Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen bleibt mit einem Wert von 302,8 in Thüringen auf einem hohen Niveau.

14.10 Uhr: Sechs weitere Erfurter mit Coronavirus infiziert

Mit Stand Sonnabend, 26. Dezember, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 2686 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um sechs gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 182,25. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 69 auf 1685 gestiegen. 56 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 945 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

14 Uhr: Gesundheitsministerin Werner: Habe hohes Vertrauen in den Impfstoff

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vertraut dem Corona-Impfstoff, der am Sonntag in Thüringen zum ersten Mal eingesetzt werden soll. «Ich habe ein hohes Vertrauen in den Impfstoff», sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur. Es habe ein Prüfverfahren wie bei anderen Impfstoffen gegeben - mit dem Unterschied, dass es nicht so lange dauerte. «Ich habe noch nie so transparent mitbekommen und überall lesen dürfen, welche Eigenschaften der Impfstoff hat und welche Nebenwirkungen der unter Umständen haben könnte», sagte Werner. Zugleich werde es ein Monitoring geben, Wirksamkeit und Nebenwirkungen des Impfstoffs würden immer weiter überprüft.

13 Uhr: Nur wenig neue Corona-Fälle in Jena

Die diensthabenden Mitarbeiter des Fachdienstes Gesundheit hatten am Ersten Weihnachtsfeiertag eine kleine Verschnaufpause. Ihnen wurden nur acht neue Corona-Fälle gemeldet. An den Vortagen mussten sie ein Vielfaches, am Heiligen Abend sogar 113 neue Infektionsfälle bearbeiten.

12.30 Uhr: Zwei weitere Todesfälle über Weihnachten im Saale-Holzland

Am ersten Weihnachtsfeiertag haben im Saale-Holzland-Kreis mehrere Angehörige von Covid-19-Patienten traurige Nachrichten bekommen. Wie das Landratsamt mitteilte, waren am Freitag zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung zu beklagen. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg auf 24. Am 25. Dezember wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises 41 neue Corona-Fälle gemeldet.

12 Uhr: 104 Corona-Infizierte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis im Krankenhaus

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden Stand Samstagmorgen, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, 104 Menschen mit dem Corona-Virus in einem Krankenhaus behandelt; das sind zwei mehr als Vortag. Nicht nur die Zahl der Behandelten, auch die Schwere der Erkrankung nimmt zu: Nach Information der Kreisverwaltung haben 15 mit einem schweren Verlauf zu kämpfen. Das sind fünf mehr als am Vortag.

Aktuell sind 742 Menschen infiziert, rund 70 mehr als am Vortag. Im Laufe des Freitags wurden 103 neue Infektionen nachgewiesen. 1952 Menschen befinden sich wegen einer Infektion oder einem Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne. Seit Pandemiebeginn starben 43 Menschen aus dem Landkreis mit dem Virus.

11.30 Uhr: 14 Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

Das Gesundheitsamt meldet am Samstag, 26. Dezember, 14 bestätige neue Coronafälle. Die Zahl der Genesenen lag bei 35. Die Siebentage-Inzidenz fiel erstmals seit 10. Dezember wieder unter 200 und liegt aktuell bei 184,6. Betreut werden vom Gesundheitsamt derzeit 392 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen - 116 im Altkreis Sondershausen, 276 im Altkreis Sondershausen. Zudem befinden sich 727 Kontaktpersonen in Quarantäne. 35 Covid-19-Erkrankte müssen im Krankenhaus behandelt werden. 22 Menschen sind bislang an oder mit einer Coronainfektion gestorben.

11.10 Uhr: Zahl der Todesfälle im Wartburgkreis steigt auf 26

Auf 26 ist die Zahl der Menschen gestiegen, die in Folge einer Corona-Infektion in der Wartburgregion gestorben sind. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes sind zum Stand 26. Dezember, 0 Uhr, 19 Menschen im Wartburgkreis und sieben in der Stadt Eisenach im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ums Leben gekommen. Das sind zwei mehr als noch am Vortag. Die Inzidenzwerte (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) haben sich in Stadt und Kreis mittlerweile stark angeglichen. Lagen diese Werte noch vor einigen Tagen in der Stadt noch deutlicher unter denen des Kreisgebietes, sind sie nun auf in Eisenach auf über 300 angestiegen. Im Kreis liegt der Wert bei 320,2, in der Stadt bei 319,5. In der Stadt werden binnen 24 Stunden 20 neue Infektionsfälle vermeldet, für den Kreis 34.

11 Uhr: 56 Neuinfektionen im Eichsfeld

Neuinfektionen letzte 24 h: 56

Gesamtzahl der Infizierten: 2.059 Patienten

stationär: 35

davon stationär/schwere Verläufe: 9

Verstorbene: 61

Genesene in den letzten 24 h: 94

Gesamtzahl der Genesenen: 1.224

7-Tages-Inzidenz: 417,0 (Stand: 26.12.20, 08:00 Uhr)

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 774

10.30 Uhr: Grünen Damen können keine Weihnachtsfreude schenken

Ganz ohne die Vorfreude genossen zu haben, die von den Grünen Damen seit sieben Jahren regelmäßig vor dem Fest verbreitet wurde, verbringen Langzeitpatienten jetzt die Weihnachtsfeiertage im Manniske-Krankenhaus in Bad Frankenhausen. Wegen der Corona-Gefahr für die Kranken mussten die Frauen aus Sondershausen und der Region, die sich ehrenamtlich dafür engagieren, Personal und Patienten in den Kliniken der Region den Alltag zu erleichtern, i

10 Uhr: Corona-Jahr war Herausforderung für den Tierpark Gotha

Sechs Wochen lang durften im Frühjahr wegen des ersten Lockdowns keine Besucher empfangen werden. Nun ist seit dem 16. Dezember erneut zu. In unserer jede Woche veröffentlichten Serie "Im Tierpark Gotha durch das Jahr" haben wir die Einrichtung der Kultourstadt 2020 begleitet.

9.10 Uhr: Zwei positive Coronatests am ersten Weihnachtsfeiertag im Südharz

Zwei positive Coronatests zählte das Nordhäuser Gesundheitsamt am ersten Weihnachtsfeiertag. Darüber berichtete am späten Abend des 25. Dezember Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf seiner Facebook-Seite. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) liegt damit bei 151. Damit bleibt der Südharz weiterhin der Landkreis in Thüringen, in dem das neuartige Virus bislang am wenigsten schlimm wütet.

9 Uhr: Impfstoff kommt in Thüringen an

Eine Lieferung mit dem Corona-Impfstoff hat Thüringen erreicht. Ein Logistikunternehmen brachte das Mittel am Samstag per Kühltransport und in Polizeibegleitung zur Lagerung an einen Ort, der zunächst nicht näher genannt werden sollte. Das Mittel soll nach Plänen des Gesundheitsministeriums im Freistaat am Sonntag zum ersten Mal verabreicht werden.

25. Dezember

19.58 Uhr: Seniorenheim in Weimar kann Pflege nicht mehr allein sichern

Der Katastrophenschutz-Zug sichert mit zusätzlichen Kräften den Dienstplan mit Stationshilfe. Fünf weitere Todesfälle werden zudem aus Weimar gemeldet.

18.55 Uhr: Nur wenig Corona-Verstöße zu Heiligabend

Die Polizei hat nach Angaben des MDR zu Heiligabend ab 6 Uhr bis zum ersten Weihnachtsfeiertag 6 Uhr nur 24 Verstöße festgestellt. Acht Ordnungswidrigkeiten seien darunter gewesen. Zwei Personen hätten sich nicht Ausgangsbeschränkungen gehalten.

Aus Gotha meldet die Polizei, dass am 23. Dezember fünf Personen gegen 23.30 Uhr auf einer Wiese Alkohol getrunken hätten. Auch hier gab es Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

18.20 Uhr: Corona-Impfstoff wird an Bundesländer verteilt

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland kommt am Samstag der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern an. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie dann an Impfzentren und mobile Teams verteilt, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Bis Ende März sollen 11 bis 12 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Da das Präparat zweimal verabreicht werden muss, würde diese Menge in etwa für 5,5 bis 6 Millionen Menschen reichen. Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland ein „Impfangebot“ machen zu können - sofern weitere Präparate eine Zulassung erhalten (dpa).

17.30 Uhr: Zwei Drittel der Deutschen wollen sich impfen lassen

Am Sonntag startet die wohl bislang größte Impfkampagne in Deutschland. Eine deutliche Mehrheit will sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Viele haben aber auch Angst vor der Impfung.

16.44 Uhr: Hälfte der evangelischen Gemeinden ohne Gottesdienste in Kirchen

An Heiligabend haben auch einige Kirchengemeinden in Thüringen coronabedingt auf einen klassischen Gottesdienst verzichtet. In etwa der Hälfte aller zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gehörenden Gemeinden habe es keine Präsenz in den Gotteshäuser gegeben, sagte EKM-Sprecher Friedemann Kahl. Stattdessen seien weihnachtliche Inhalte - wie etwa Krippenspiele und Andachten - digital übermittelt worden.

Um die Corona-Regeln bei den veranstalteten Gottesdiensten einzuhalten, wurden besondere Maßnahmen ergriffen: Unter anderem habe es Ticket-Reservierungen gegeben, um die Zahl der Menschen in den Gotteshäusern zu reduzieren. Aber auch unter freiem Himmel wurden Andachten gefeiert. Zu Gedränge sei es nicht gekommen (dpa).

16.30 Uhr: Bischof Neymeyr: Keine heile Welt an Weihnachten

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat in seiner Weihnachtspredigt auf die Folgen der Corona-Pandemie für Arme, Flüchtlinge und auf das Leid der Kranken und deren Angehörige aufmerksam gemacht. «Es gelingt uns ohnehin nicht, uns am diesjährigen Weihnachtsfest in eine angeblich heile Welt zu flüchten», sagte Neymeyr mit Blick auf die weiter weltweit um sich greifende Corona-Pandemie. «Wir sehen aber auch die Kriegs- und Krisengebiete unserer Erde, die vielen Millionen Flüchtlinge und das Los der armen Menschen, das durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch schlimmer geworden ist», betonte Neymeyr.

Zugleich stellte der Bischof die Bedeutung von Begegnung und Gemeinschaft unter Menschen heraus. «Wie grundlegend wichtig das für uns Menschen ist, ist mir erst durch die Kontaktbeschränkungen und durch die verstärkte Nutzung digitaler Kommunikation wirklich bewusst geworden», sagte Neymeyr. Die Schöpfung sei aus den Fugen geraten. (dpa).

16.11 Uhr: Weiterer Todesfall in Wartburg-Region - 50 Freiwillige unterstützen Gesundheitsamt

In der Wartburgregion ist Heiligabend eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der Verstorbenen in der Wartburgregion nun bei 24. Zur Entlastung des Gesundheitsamtes über die Weihnachtsfeiertage haben sich über 50 Freiwillige für den Dienst in der Kontaktnachverfolgung gemeldet.

16.01 Uhr: Aktuell 580 Infizierte oder Erkrankte im Kreis Gotha - Sonntag ist Impfstart

27 Neuinfizierte im Kreis Gotha wurden dem Landratsamt bis zum ersten Weihnachtsfeiertag gemeldet. Als aktuell erkrankt galten am Freitag 580 Menschen. Davon befinden sich 60 im Krankenhaus. An oder mit Covid-19 gestorben sind im Landkreis Gotha bislang 57 Menschen. Der Inzidenzwert wurde am Freitag mit 252,8 angegeben. Ab Sonntag wird mit zehnmobilen Teams geimpft.

15.45 Uhr: Corona-Inzidenzwert im Saale-Holzland steigt auf 372

An Heiligabend wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 50 neue Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind im Landkreis damit 402 aktive Fälle bekannt, 923 sind beendet. Gesamtzahl der Infizierten seit März liegt bei 1.325. Für 1.645 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet,

15.01 Uhr: Hunderte bei Weihnachtsgottesdienst im Jenaer Stadion

Unter freiem Himmel erlebten am Donnerstag Hunderte Jenaer - mit Abstand - ein Krippenspiel bei einem Weihnachtsgottesdienst

14.48 Uhr: Ministerpräsident Ramelow besucht Schleizer Gesundheitsamt

Über moralische Unterstützung von höchster Ebene durften sich die Beschäftigten des Gesundheitsamtes Saale-Orla-Kreis zum 1. Weihnachtsfeiertag freuen. Ministerpräsident Bodo Ramelow stattete ihnen am ersten Weihnachtsfeiertag einen Besuch ab. Dabei führte er auch ein Telefongespräch zur Kontaktermittlung.

14.05 Uhr: Neue Covid-Infektionen und ein weiterer Todesfall in Jena

Am Weihnachtstag haben in Jena 43 Menschen nach einem Covid-19-Virentest ein positives Ergebnis erhalten. Damit steigt die Anzahl aktiver Fälle auf 623 in der Stadt. Stationär betreut werden aktuell 14 Patienten, bei zweien davon ist der Krankheitsverlauf als schwer einzuschätzen. Leider ist auch wieder ein Todesfall zu beklagen.

13.49 Uhr: Wohnmodil-Dinner im Dornburger Ratskeller

Mittagessen „to go“ oder Menüs, die auf Bestellung gekocht und dann ausgefahren werden, sind während des Lockdowns die einzige Möglichkeiten für Restaurantbesitzer, Gäste zu bekochen und damit wenigstens etwas Geld zu verdienen. Frank Tischendorf, der Wirt des „Ratskeller“ in Dornburg, hat sich für seine Gäste noch etwas Besonderes ausgedacht – ein Wohnmobil-Dinner. Damit die Tafelei im kleinen Heim auch recht festlich wird, bekommen die Gäste das Menü auf Porzellantellern in Warmhalteboxen serviert. Vom Aperitif über das Kürbissüppchen, den gebeizten Hirsch oder die Gänsekeule samt passendem Wein bis zum Dessert und Espresso verwöhnen Frank und Jutta Tischendorf ihre Dinner-Gäste an die zwei Stunden lang.

13.15 Uhr: 22 weitere Corona-Infizierte im Eichsfeld

Stand 25. Dezember, gab es 22 Neuinfektionen im Eichsfeldkreis.

Gesamtzahl der Infizierten: 2.003

Patienten stationär: 28

davon stationär/schwere Verläufe: 6

Verstorbene: 58

Genesene in den letzten 24 h: 0

Gesamtzahl der Genesenen: 1130

7-Tages-Inzidenz: 416,0 (Stand, Landkreis Eichsfeld: 25.12.20, 08:00 Uhr)

Gesamtzahl der aktuell noch Infizierten: 815

12.47 Uhr: Gothaer Gesundheitsamt hat über die Feiertage viel zu tun

Die Mitarbeiter des Gothaer Kreis-Gesundheitsamtes haben auch über Weihnachten wegen der Corona-Pandemie viel zu tun. Nicht nur Amtsärztin Andrea Lein und drei ihrer Kollegen waren am Heiligabend im Dienst, wie es die ursprüngliche Planung mal vorsah, sondern insgesamt zehn. Über die Feiertage und bis zum Jahreswechsel stemmen die Mitarbeiter im Gesundheitsamt die Aufgaben aber nicht allein. "Wir hatten gefragt, wer aus der Kreisverwaltung freiwillig helfen und das Gesundheitsamt unterstützen würde", sagt Thomas Fröhlich (CDU), der zweite Kreisbeigeordnete. "Die Resonanz war sehr gut." Die freiwilligen Helfer – drei allein am 24. Dezember – würden dazu beitragen, das Gesundheitsamt zu entlasten.

12.10 Uhr: Corona-Lage bleibt angespannt

Die Corona-Pandemie hat Thüringen weiter fest im Griff. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 320,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz). Am Vortag waren es 327,9. Nur in Sachsen (441,3) ist der Wert noch höher. Bundesweit lag diese Inzidenz am Freitag bei 188,8. Und das twittert Bodo Ramelow in seiner Weihnachtsbotschaft.

11.15 Uhr: Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona

In der Wartburgregion ist die Zahl der Menschen, die in Folge einer Corona-Infektion starben, mit Stand 25. Dezember, 0 Uhr, um einen gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) nun bei 24 (17 im Wartburgkreis und 7 in der Stadt Eisenach). Auch bei den Neuinfektionen gehen die Zahlen nach oben. Im Wartburgkreis liegt der Inzidenzwert (Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) bei 375,7, in der Stadt Eisenach bei 326,6.

10.55 Uhr: Zehn Neuinfektionen im Kyffhäuserkreis

In den vergangenen 24 Stunden sind im Kyffhäuserkreis zehn neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Gesamtzahl der bisher Infizierten beträgt 1042. Derzeit werden im Kyffhäuserkreis 413 positiv SARS-CoV-2 getestete Personen betreut, davon 129 aus dem Altkreis Sondershausen und 284 aus dem Altkreis Artern. Weiterhin betreut das Gesundheitsamt 806 Kontaktpersonen, davon 395 aus dem Altkreis Sondershausen und 411 aus dem Altkreis Artern. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit noch ermittelt.

10.20 Uhr: 20 Menschen aus dem Landkreis Nordhausen werden auf einer Intensivstation behandelt

Auch Heiligabend hatte das Nordhäuser Gesundheitsamt wieder alle Hände voll zu tun. Der Grund sind laut Landrat Matthias Jendricke (SPD) 17 neue Corona-Infektionen im Südharz. Zudem seien 20 Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation. Davon würden laut Kreischef 14 invasiv beatmet. „Wir hoffen für diese Menschen, dass sie wieder gesund werden. Auch allen anderen gute Besserung, die zurzeit medizinische Hilfe brauchen.“ Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 731 Menschen im Landkreis an der neuartigem Lungenkrankheit angesteckt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Thüringer Sozialministerium bei 136 und ist damit noch weit unter dem Landesschnitt von 327,8 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

10.09 Uhr: 102 Corona-Infizierte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis im Krankenhaus

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden Stand Freitagmorgen, also am ersten Weihnachtsfeiertag, 102 Menschen mit dem Corona-Virus in einem Krankenhaus behandelt; das sind drei mehr als Vortag. Nach Information der Kreisverwaltung haben zehn mit einem schweren Verlauf zu kämpfen. Aktuell sind 677 Menschen infiziert. Im Laufe des Donnerstags wurden 48 neue Infektionen nachgewiesen. 1049 Menschen befinden sich wegen einer Infektion oder einem Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne. Seit Pandemiebeginn starben 43 Menschen aus dem Landkreis mit dem Virus.

Das Intensivregister weist für den Hufeland-Standort Bad Langensalza eine erschöpfte Corona-Kapazität aus, für den Standort Mühlhausen erste Engpässe. An den beiden Klinik-Standorten gibt es vier Isolierstationen. Schwere Corona-Fälle werden an Schwerpunktkrankenhäuser abgegeben.

9.50 Uhr: Banges Warten auf die notwendige Operation

Immer montags wird Martina Stanke (60) besonders sauer. Wenn Menschen in ihrem Heimatort Mühlhausen und auch anderswo in Thüringen auf der Straße stehen, die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie bezweifeln und insbesondere gegen einfachste Regeln verstoßen. „Es geht um Solidarität. Das hat mit Solidarität nichts zu tun“, sagt die Mühlhäuserin. Sie kann nicht verstehen, was daran schwer sein soll, zum Beispiel einen Mund-Nase-Schutz zu tragen oder einfach mal eineinhalb Meter Abstand zueinander zu halten. Die Nordthüringerin wartet darauf, an der Lunge operiert zu werden. Zwei Metastasen müssen entfernt werden. Beide Lungenflügel sind betroffen. Es ist nicht das erste Mal, dass sie gegen den Krebs kämpft. Ihre ganze Geschichte lesen Sie hier.

9 Uhr: Weitere 75 Neuinfektionen in Erfurt

Stand Freitag, 8 Uhr, wurden in Erfurt insgesamt 2680 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 75 gestiegen. Eine weitere an Covid-19 erkrankte Person ist verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 201,0. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 59 auf 1616 gestiegen. 56 Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 1008 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

24. Dezember

18.30 Uhr: 35 Neuinfektionen an Heiligabend im Weimarer Land

Das Weimarer Land vermeldet an Heiligabend 35 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit sind aktuell 241 Personen aktivkrank. Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 185 Neuerkrankungen registriert, womit der Inzidenzwert bei 225,6 liegt.

17 Uhr: Die Corona-Nachrichten zum Tag im Newsletter

Finden Sie am Abend die aktuellen Entwicklungen des Tages in Ihrem Corona-Newsletter. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung:

15.50 Uhr: Zahl der Infektionen steigt im Kreis Gotha weiter rasant an

Binnen 24 Stunden hat sich die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Gotha um 95 auf insgesamt 1824 erhöht. Als aktuell erkrankt gelten 553 Menschen, 90 mehr als am Mittwoch. Davon werden 58 stationär behandelt (plus zehn), wiederum sieben davon liegen auf einer Intensivstation. Als inzwischen genesen gelten 1214 Personen, vier mehr als am Vortag. Ein weiterer Patient ist mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Insgesamt gab es damit im Landkreis Gotha seit Beginn der Pandemie 57 Todesfälle. Landrat Onno Eckert (SPD) hat einen eindringlichen Appell an die Einwohner gerichtet.

15.40 Uhr: Jena erwägt Ausrufung des Katastrophenfalls

In einer kurzen Lagebesprechung hat der Krisenstab Jena heute die aktuelle Pandemielage besprochen. Am Mittwoch wurde mit 113 ein Rekordwert der Neuinfektionen erreicht. Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei knapp 330. Ein trauriger Schwerpunkt der Infektionen wird gegenwärtig in den Pflegeheimen beobachtet. Die Stadt erwartet, dass sich die Infektionslage in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter verschlechtert. Sollten im Zuge dessen am Universitätsklinikum die Patienten nicht mehr adäquat versorgt werden können oder sich die Situation in den Pflegeheimen weiter verschärfen, erwägt der Krisenstab inzwischen auch die Ausrufung des Katastrophenfalls durch die Stadt Jena.

14.15 Uhr: 71 neue Corona-Fälle im Saale-Holzland

Am 24.12. wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 71 Corona-Fälle gemeldet. Derzeit sind im Landkreis 386 aktive Fälle bekannt, 888 sind beendet. Die Gesamtzahl der Infizierten beläuft sich seit März auf 1.274 Betroffene. Das Gesundheitsamt hat weitere 41 Tests veranlasst. Für 1.806 Menschen ist derzeit Quarantäne angeordnet, für 6.804 endete die Quarantänezeit bereits.

13.50 Uhr: 35 Covid-Patienten im Kyffhäuserkreis im Krankenhaus

35 Covid-19-Erkrankte aus dem Kyffhäuserkreis müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Bis Donnerstagmorgen meldete das Gesundheitsamt 28 Neu-Infektionen mit dem Virus. 36 Menschen gelten als genesen. Die Siebentage-Inzidenz liegt bei 242,5. Derzeit werden 441 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen betreut - 129 aus dem Altkreis Sondershausen, 312 im Altkreis Artern.

13.20 Uhr: Weitere Todesopfer in Wartburgregion

Die Zahl der Corona-Toten hat sich mit Stand 24. Dezember 0 Uhr binnen 24 Stunden um zwei weitere in der Wartburgregion erhöht. In der Stadt werden 7 Menschen vermeldet, die in der Folge einer Corona-Infektion starben, im Wartburgkreis sind es 17. Die 7-Tage-Inzidenzen haben sich ebenfalls zum Stand 24. Dezember, 0 Uhr, jeweils leicht erhöht, in der Stadt Eisenach auf 255,6 und im Wartburgkreis auf 362,3.

13 Uhr: Zahl der Neuansteckungen steigt weiter

Die strengen Anti-Corona-Regeln in Thüringen haben bislang keinen Rückgang der Infektionszahlen bewirkt. An Heiligabend lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 327,8 - und damit noch einmal höher als am Vortag (rund 319,5), wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Donnerstag hervorgeht.

11.40 Uhr: 49 Neuinfektionen in Erfurt

Stand Donnerstag, 24. Dezember, 8 Uhr wurden in Erfurt insgesamt 2605 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl innerhalb von 24 Stunden um 49 gestiegen. Eine weitere an Covid-19 erkrankte Person ist verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz für Erfurt liegt bei 189,3.

34 Erfurterinnen und Erfurter mit Corona-Infektion befinden sich in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 47 auf 1557 gestiegen. 55 Personen mit Corona-Infektion sind insgesamt verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 993 nachgewiesene aktive Infektionen mit dem Coronavirus.

10.15 Uhr: 99 Corona-Infizierte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis im Krankenhaus

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden Stand Donnerstagmorgen 99 Menschen mit dem Corona-Virus in einem Krankenhaus behandelt; das sind sechs mehr als Vortag. Nach Information der Kreisverwaltung haben zehn mit einem schweren Verlauf zu kämpfen.

Aktuell sind 635 Menschen infiziert. Im Laufe des Dienstags wurden 96 neue Infektionen nachgewiesen. 2134 Menschen befinden sich wegen einer Infektion oder einem Kontakt mit einem Infizierten in häuslicher Quarantäne. Das sind rund 130 mehr als am Mittwoch. Seit Pandemiebeginn starben 43 Menschen aus dem Landkreis mit dem Virus. Das sind drei mehr, als vom Landkreis am Mittwoch gemeldet wurden.

10 Uhr: Über hundert Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit in Jena wurden bis Mittwochabend (24 Uhr) 113 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 39 Personen konnten als genesen eingestuft werden. Die Zahl setze ich aus vielen Einzelfällen und Infektionen in Einrichtungen zusammen. Die aktuelle Coronalage in Jena.

9.30 Uhr: Hilfspaket für Vereine in Ohrdruf

Die Stadt Ohrdruf hat ein Corona-Hilfspaket für Vereine in Ohrdruf und den Ortsteilen Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis aufgelegt. Insgesamt 14.000 Euro werden an zwölf Vereine ausgereicht. "Denn den Ehrenamtlichen fehlen dieses Jahr jede Menge Veranstaltungen, die es wegen der Corona-Pandemie nicht geben durfte, die aber normalerweise eine wesentliche Einnahmequelle für sie sind", sagt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister. "Wenn Vereine dann noch eigene Objekte mit teilweise hohen Unterhaltskosten betreiben, wird es eng."

9 Uhr: Thüringen erhält ab 27. Dezember 19.500 Corona-Impfdosen pro Woche

Die Impfkampagne kann beginnen: Thüringen erhält für die letzte Dezember-Woche und die ersten sieben Wochen im neuen Jahr insgesamt 156.000 Dosen mit Impfstoff gegen das Coronavirus - also 19.500 pro Woche. Das hat jetzt das Thüringer Gesundheitsministerium bekanntgegeben. Da für eine Immunisierung zwei Impfungen im Abstand von etwa drei Wochen nötig seien, müsse die Hälfte jeder Lieferung für die Zweitimpfung für den Fall zurückgehalten werden, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Das sind die Pläne.

7 Uhr: Dramatischer Hilferuf aus Thüringer Pflegeheimen

Thüringens Pflegeanbieter bitten in einem außergewöhnlichen Aufruf um Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Mitarbeiter in Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe stünden seit Beginn der Corona-Epidemie unter enormer Dauerbelastung, heißt es in dem Appel, den die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, die Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Pflegeverbände und das Thüringer Gesundheitsministerium unterzeichnet haben.

6 Uhr: Corona-Tests werden in Thüringen auch an den Feiertagen gemacht

In Thüringen gab es am Mittwoch mehr als 1300 Neuinfektionen. Schlägt die Warnapp über die Feiertage wegen einer Hochrisiko-Begegnung auf Rot um, ist ein Test auf das Virus dringend geboten, um seine Weiterverbreitung zu vermeiden. Das gilt auch über die Feiertage, sagt Veit Malolepsy, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Erste Anlaufstelle dafür ist die Telefonnummer 116117 des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. Die Kapazitäten seien aufgestockt worden.

23. Dezember

20.14 Uhr: Erfurter Krankenhäuser schränken Regelbetrieb ein

Erfurter Krankenhäuser schränken den Betrieb ein. Grund sei die nötige Erweiterung der Corona-Kapazitäten, so der Ärztliche Direktor des Helios-Klinikums, Thomas Steiner. Wichtige Behandlungen werden dennoch weiterhin durchgeführt.

20.05 Uhr: Landtagspräsidentin appelliert an soziale Verantwortung der Thüringer

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) hat angesichts der Corona-Pandemie in ihrer Weihnachtsansprache an die soziale Verantwortung der Bürger des Landes appelliert. "Gerade schwierige Zeiten erfordern Mitmenschlichkeit, Solidarität und soziale Verantwortung", sagte die Linken-Politikerin laut vorab verbreitetem Redemanuskript.

19.22 Uhr: Mehr gesunde Luft im Jenaer Tafelhaus

Unscheinbar, fast wie ein kleiner Kühlschrank, so steht das weiße Gerät von der Jenaer Firma ivoc-x in der großen Ausgabestelle im Jenaer Tafelhaus. Es sorgt für bessere Luft in dem Raum, wo täglich Hunderte von Bedürftigen ihre Lebensmittel abholen können. Und es erspart den ehrenamtlichen Helfern der Ausgabe, im Kampf gegen die Corona-Aerosole ständig die Fenster aufzureißen.

18.51 Uhr: Mehr als 50 Soldaten im Altenburger Land - Dramatische Situation im Landratsamt

Die Inzidenz im Altenburger Land nähert sich der 600er-Marke. Die Arbeit des Gesundheitsamtes ist durch Positiv-Tests und Quarantäne stark eingeschränkt. Im Landratsamt ist die Personalsituation dramatisch, die Verwaltung bleibe aber arbeitsfähig. Unterdessen haben mehr als 50 im Kreis eingesetzte Soldaten nur eine Aufgabe: Ärzten und Pflegern den Rücken freizuhalten.

18.40 Uhr: Jenaer Oberbürgermeister: Ton zwischen Jena und Land ist rauer geworden

In seiner Weihnachtsbotschaft hat OB Thomas Nitzsche (FDP) appelliert, die Kontakte über die Feiertage zu begrenzen und das Weihnachtsfest mit der Kernfamilie zu verbringen. Nitzsche erinnert auch an den Streit zwischen Stadt und Land, der zumindest in Jena viel Frust erzeuge.

18.23 Uhr: Diese Landkreise verschärfen Corona-Maßnahmen zu Weihnachten

Eigentlich sollten am Donnerstag in ganz Thüringen Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Einige Landkreise nehmen jedoch davon Abstand.

18.02 Uhr: Inzidenz von fast 300 im Ilm-Kreis

Das Gesundheitsamt des Ilm-Kreises ermittelt derzeit zu 450 aktiven Fällen. In den Ilm-Kreis-Kliniken werden 46 bestätigte Fälle, davon einer auf der Kinderstation, drei intensivmedizinisch, und neun Verdachtsfälle isoliert behandelt. Ein bestätigter Fall verstarb im Lauf des gestrigen Tages in den Ilm-Kreis-Kliniken. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 33. Das Land gibt für den Ilm-Kreis eine 7-Tage-Inzidenz von 298,4 Fällen an.

17.51 Uhr: Drei weitere Corona-Tote in Weimar - verschärfte Regeln in Pflegeheimen

Mit der heutigen Meldung müssen leider gleich drei weitere Todesfälle in Weimar bekannt gegeben werden. Oberbürgermeister Peter Kleine bekundet sein tiefes Mitgefühl: „Einen lieben Menschen zu verlieren ist immer mit großem Schmerz verbunden. Ihn unter diesen Umständen und so kurz vor Weihnachten zu verlieren ist furchtbar und ich bin in Gedanken bei den Freunden und Angehörigen.“

Seit gestern Nachmittag hat das Weimarer Gesundheitsamt 29 neue Corona-Infektionen registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden 814 Menschen positiv getestet, genesen sind 590. Die Inzidenz liegt bei 231,5.Mit dem Überschreiten der 200-Marke verschärft Weimar die Besuchsregeln in Pflegeeinrichtungen. Dort ist pro Bewohner täglich nur ein fester, registrierter Besucher gestattet. Die Regelung tritt mit Ablauf des 27. Dezember in Kraft.

17.22 Uhr: Landkreis Nordhausen ruft Bundeswehr zu Hilfe

Ab Januar sollen Soldatinnen und Soldaten das Landratsamt im Südharz im Kampf gegen die Corona-Pandemie verstärken. Landrat Matthias Jendricke (SPD) rechnet mit erhöhten Infektionszahlen im Januar.

17.18 Uhr: Inzidenz im Wartburgkreis nähert sich der 400

Im Eisenacher Klinikum werden aktuell 45 Covid-Patienten auf den beiden Isolierstationen betreut. Fünf Menschen werden mit schwereren Symptomen auf der Intensivstation behandelt. Der Inzidenzwert liegt in Eisenach leicht höher als 24 Stunden zuvor bei 255,6 und im Wartburgkreis nach Angaben des Robert-Koch-Institutes bei 382,4. Die Zahl der Menschen, die in Folge einer Corona-Infektion gestorben sind, hat sich um zwei auf 23 erhöht. Die Zahl der aktiven Infektionen im Wartburgkreis liegt bei nun 908. Die Zahl der Gesamtinfektionen in der Region ist auf 1846 gestiegen, davon gelten 774 Menschen als genesen. 3365 Menschen sind in Quarantäne.

17 Uhr: Corona-Fälle steigen weiter im Landkreis Gotha

Das Robert-Koch-Institut Berlin vermeldete am Mittwoch einen weiteren Anstieg von 88 neuen Corona-Infizierten im Landkreis Gotha, sodass die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen auf 1729 anstieg. Am Dienstag lag die Gesamtzahl seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr noch bei 1641 Personen. Zwei weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Coronainfektion.

16.50 Uhr: Kliniken im Kreis Nordhausen kümmern sich zurzeit um 20 Corona-infizierte Intensiv-Patienten

Im Südharz-Klinikum ist eine Intensivstation nur für Covid-19-Patienten eingerichtet worden. Dort kümmern sich die Mediziner momentan um zehn Infizierte. Zwei dieser schwerkranken Personen seien am Dienstag aus Sachsen eingeflogen worden. Es sei auch eine ethische Frage, die eigenen freien Kapazitäten zu nutzen, um anderen, bei denen die Lage drastischer ist, zu helfen, unterstreicht auch Landrat Jendricke. In der Neustädter Lungenklinik seien gegenwärtig ebenso zehn corona-infizierte Intensiv-Patienten.

16.49 Uhr: DRK führt Schnelltests für Besucher an zwei Jenaer Pflegeheimen durch

Ein mehrköpfiges Einsatzteam der DRK-Bereitschaft Eisenberg des DRK-Kreisverbands Jena/Eisenberg/Stadtroda führt seit Mittwoch Corona-Schnelltests an zwei Standorten in Jena durch. Es gab schon mehrere positive Tests.

16.44 Uhr: Im Saale-Orla-Kreis steigt Sieben-Tage-Inzidenz wieder auf über 400

Die Beschäftigten der Pflege und des medizinischen Bereichs sind im Saale-Orla-Kreis über die Feiertage noch mehr gefragt als ohnehin schon. Der Inzidenzwert im Kreis hat die 400er-Marke überschritten. In etlichen Einrichtungen werde unter der Last der Pandemie Schwerstarbeit verrichtet. Teils halten sich die Träger mit Informationen zur Corona-Situation vor Ort bedeckt, teils wird damit sehr offen umgegangen.

16.30 Uhr: Kölledaer Unternehmen hat Schlüsselrolle in der Pandemiebekämpfung

Dem Unternehmen "va-Q-tec" mit Stammsitz in Würzburg und seit 2009 einem Werk auf der Kölledaer Kiebitzhöhe kommt eine Schlüsselrolle in der Pandemiebekämpfung zu. Die Firma bezeichnet sich selbst als Pionier in der Entwicklung und Herstellung "hocheffizienter Thermocontainer und -boxen für die temperaturkontrollierte Logistik". Unmittelbar, nachdem die Weltgesundheitsorganisation Covid 19 als Pandemie einstufte, sei das Unternehmen, das unter anderem Vakuumisolationspaneele und thermische Energiespeicherkomponenten herstellt, nach eigenen Angaben als hochgradig systemwichtig für das Gesundheitswesen anerkannt worden.

16.20 Uhr: Inzidenzwert steigt in Nordhausen auf 147

Der Corona-Inzidenzwert liege im Landkreis Nordhausen jetzt bei 147, berichtet Landrat Matthias Jendricke (SPD). Allein 25 aktuelle Infektionsfälle betreffen ein Seniorenheim in Bleicherode. Von den 62 Intensivbetten im Landkreis sind 42 belegt, 15 davon mit Covid-19-Patienten - neun im Südharz-Klinikum und sechs in der Neustädter Lungenklinik.

16.15 Uhr: 1300 neue Corona-Infektionen in Thüringen - Inzidenzwert springt über 300

Trotz des aktuellen Lockdowns bleiben die Corona-Infektionszahlen in Thüringen hoch. Gesundheitsämter kommen auch durch erkrankte Mitarbeiter immer mehr in Schwierigkeiten. In Thüringen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Dienstag auf Mittwoch 1300 neue Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

16 Uhr: 39 Neuinfektionen im Kreis Gotha

Das Robert-Koch-Institut Berlin vermeldete am Mittwoch einen weiteren Anstieg von 88 neuen Corona-Infizierten im Landkreis Gotha, sodass die Gesamtzahl an bislang positiv getesteten Personen auf 1729 anstieg. Am Dienstag lag die Gesamtzahl seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr noch bei 1641 Personen. Nach Angaben des Kreis-Gesundheitsamtes sind aktuell 463 Menschen an Covid-19 erkrankt, 39 Personen mehr als am Vortag. 48 Personen (+ 4) werden gegenwärtig in Krankenhäusern stationär behandelt, davon liegen sieben Personen auf Intensivstationen. Inzwischen sind 1210 Personen genesen, das sind 47 Menschen mehr als am Dienstag. Allerdings sind zwei weitere Personen an und mit Corona verstorben, sodass die Anzahl der Verstorbenen jetzt bei 56 Menschen liegt. Der Inzidenzwert liegt nun bei 255,0. Er gibt die Neuinfektionen der letzten sieben Tage an.

15.41 Uhr: Arzt spendet Schutzkleidung für Emmaus in Ebersdorf

Das Seniorenzentrum Emmaus in Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) gehört aktuell zu den besonders stark vom Infektionsgeschehen betroffenen Diakonie-Einrichtungen. Schon vor Tagen erging ein öffentlicher Hilferuf um personelle Unterstützung sowohl im Pflegebereich, als auch zur Entlastung der Arbeitskräfte im Bereich der Versorgung und der Reinigung. Jetzt wurde dem Emmaus frische Dienstkleidung für die Pflegekräfte übergeben, organisiert durch eine Spende des Arztes Allam Hanna.

15.37 Uhr: Im Saale-Orla-Kreis steigt der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder auf über 400

Für den Saale-Orla-Kreis wurden innerhalb eines Tages 50 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert wieder auf über 400 gestiegen. Am stärksten von den Neuinfektionen betroffen sind die Städte Schleiz (9), Pößneck (7) und Wurzbach (5) sowie die Verwaltungsgemeinschaften Oppurg (5) und Seenplatte (5).

14.41 Uhr: 91 Neuinfektionen im Eichsfeld

In den letzten 24 Stunden bestätigte das Eichsfelder Gesundheitsamt 91 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1.810, davon sind 657 aktuell an Corona erkrankt. Stationär werden 32 Infizierte behandelt, bei sieben davon liegt ein schwerer Verlauf vor. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Eichsfeld bei 375,0.

14.20 Uhr: Gesundheitsamt Gera auch über Weihnachten im Corona-Einsatz

Das Gesundheitsamt der Stadt Gera wird auch über Weihnachten im Einsatz sein, um Kontakte von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen nachzuverfolgen. Darüber informierte am Mittwoch die Stadtverwaltung. Auch wenn an Heiligabend und an den beiden Feiertagen die gültigen Kontaktbeschränkungen leicht gelockert würden, appelliert die Stadt angesichts über 600 bekannter aktiver Coronafälle in der Stadt an die Eigenverantwortung.

14 Uhr: Apotheken haben noch Grippeimpstoff

Thüringer Apotheken haben noch Vorräte an Grippeimpstoff. Entsprechende Meldungen aus verschiedenen Apotheken lägen sowohl der KV Thüringen als auch dem Apothekerverband vor. Laut Stiko des Robert-Koch-Institutes kann eine Impfung auch noch im späteren Verlauf der Influenzasaison sinnvoll sein, wenn die Impfung vor Saisonbeginn verpasst wurde. Patienten könnten sich daher auch noch zu Beginn des neuen Jahres impfen lassen.

13.58 Uhr: Jenas Citymanager über Lockdown im Weihnachtsgeschäft: "Werden viele ausgeblutete Unternehmen haben"

Dass der Lockdown das Weihnachtsgeschäft noch verhagelt, sei den Händlern und Gastleuten "mehr oder weniger bewusst" gewesen. Diese Einschätzung wagt Citymanager Hannes Wolf, der als Angestellter des Vereins Initiative Innenstadt den Blick auf etwa 100 Mitgliederbetriebe des Einzelhandels, der Gastronomie und der Dienstleistungen hat. Weil man es oft raunen hört, 2021 würden vielfach Insolvenz und Geschäftsaufgabe als bittere Pointen der Pandemie folgen: Welche Signale hat Hannes Wolf vernommen? "Man hört von vielen, dass sie sich über die Maßen verschuldet haben. Fast alle sind mit ihren Banken an das Maximum rangegangen", sagt er.

13.55 Uhr: AfD reicht Eilantrag gegen Thüringer Corona-Verordnung ein

Die Landtagsfraktion der AfD hat beim Thüringer Verfassungsgerichtshof einen Eilantrag gegen die Corona-Verordnung des Landes eingereicht. Eine Sprecherin des Gerichts in Weimar bestätigte am Mittwoch den Eingang des Antrags. Voraussichtlich werde kommende Woche darüber entschieden.

13.30 Uhr: Weitere Todesfälle im Kreis Sömmerda

In den vergangenen zwei Tagen gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Sömmerda. Damit stieg die Zahl der Personen, die durch oder mit Sars-CoV-2 verstorben sind, auf 25. Wie das Landratsamt weiter informierte, stieg die Gesamtzahl derer, bei denen im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden ist, auf 1028. Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurden vom 21. bis 23. Dezember (12 Uhr) 76 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Derzeit gibt es im Landkreis 249 aktive Covid-19-Fälle. 754 Covid-19-Patienten sind genesen. 18 Erkrankte werden stationär behandelt, die anderen Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Der Inzidenz-Wert (Fälle auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage) legt im Landkreis Sömmerda laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 242,0.

13.20 Uhr: Gemeinde bietet kostenlose Corona-Schnelltests an

Die Gemeinde Rodeberg im Unstrut-Hainich-Kreis bietet gemeinsam mit dem Pflegedienst Jakobi in Struth für die, die Weihnachten und zwischen den Feiertagen arbeiten müssen, Corona-Schnelltests an. Verkäufer hat man dabei laut Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) besonders im Blick und auch die Erzieher des Kindergartens „Ich bin ich“ ebenso die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung.

13.15 Uhr: Saalfeld-Rudolstadt jetzt in den TOP 10 der Corona-Hotspots

Einen Tag vor Heiligabend hat die Corona-Krise im Kreis Saalfeld-Rudolstadt einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht. Nach 133 Neuinfektionen, die am Mittwoch an das Robert-Koch-Institut gemeldet wurden, gehört man mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 477 zu den zehn größten Corona-Hotspots in ganz Deutschland. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Landkreisbewohner stieg um einen auf 44.

13.05 Uhr: Polizei löst Corona-Party in Elxleben auf

In Elxleben im Landkreis Sömmerda hat die Polizei am Dienstagabend ein Party aufgelöst. Laut Polizei hätte ein Zeuge gemeldet, dass auf dem Gelände eines Geflügelhofs mehrere Jugendliche Alkohol trinken, keinen Abstand halten und dabei auf den Mund-Nasen-Schutz verzichten würden. Daraufhin griff die Polizei ein.

12.50 Uhr: Inzidenzwert im Altenburger Land steigt weiter

Im Altenburger Land sind innerhalb von 24 Stunden weitere drei Personen an oder mit Corona verstorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer erhöht sich damit auf 42. Der Inzidenzwert steigt erneut, auf jetzt 591 pro 100.000 Einwohner. Es gelten 1160 Personen als aktiv positiv, damit haben sich mittlerweile offiziell erfasst 2375 Menschen (+63 zum Vortag) mit dem Coronavirus infiziert. 1173 davon sind genesen. 75 befinden sich in stationärer Behandlung, sechs davon auf Intensivstation.

12.20 Uhr: Ein weiterer Corona-Patient im Kyffhäuserkreis gestorben

Einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Seit dem 6. November sind 22 Menschen am oder mit dem Coronavirus im Kyffhäuser gestorben. Darunter seien auch drei neue und somit insgesamt vier Fälle in der Markusgemeinschaft Hauteroda.

12.02 Uhr: Corona-Inzidenz in Gera bei 407, im Kreis Greiz bei 319

Nach 73 neuen Coronafällen am Dienstag werden für Gera am Mittwoch weiter 35 positiv auf das Coronavirus getestete Menschen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert klettert dadurch nach kurzer Verschnaufpause wieder über die 400-er Marke und liegt laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 407,0. Insgesamt summiert sich die Zahl der bislang positiv auf das Virus getesteten Geraer auf 1804. Laut RKI liegt der Inzidenzwert für den Kreis Greiz am Mittwoch bei 319,3, gegenüber 282,3 am Vortag.

11.14 Uhr: 38 Neuinfektionen in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden bis Dienstagabend (24 Uhr) für Jena 38 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Elf Personen konnten als genesen eingestuft werden. Aus einer weiteren Pflegeeinrichtung und aus einer Schule wurde ein positiver Fall gemeldet.

Die Jenaer Statistik

Anzahl aktiver Fälle: 537

davon in den vergangenen 24 Stunden: 38

stationäre Fälle: 17

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 290

7-Tage-Inzidenz für Jena: 267,5

Infizierte seit dem 14. März: 1492

Gestorbene insgesamt: 17

Genesene insgesamt: 938

davon in den vergangenen 24 Stunden: 11

in Quarantäne: 1410

10.30 Uhr: 129 neue Infektionen in Erfurt

Weitere 129 Infektionen mit dem Coronavirus sind mit Stand Mittwoch, 23. Dezember, 8 Uhr, innerhalb der letzten 24 Stunden in Erfurt registriert worden. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 2556, die 7-Tage-Inzidenz bei 193. Aktive nachgewiesene Fälle gibt es aktuell 992. Stationär behandelt werden 34 Menschen mit Covid-19. Verstorben sind 54 Erfurter.

Die Besetzung der Corona-Hotline wird an folgenden Tagen gewährleistet:

23.12.2020 von 09:00 bis 13:00 Uhr

28.12.2020 von 09:00 bis 17:00 Uhr

29.12.2020 von 09:00 bis 17:00 Uhr

30.12.2020 von 09:00 bis 17:00 Uhr

An den Feiertagen können sich Bürgerinnen und Bürger bezüglich Fragen des Infektionsschutzes an die E-Mails corona@erfurt.de und bezüglich Fragen zu Reisen an reiserueckkehrer@erfurt.de wenden.

9.58 Uhr: Zahl der Corona-Toten in Saalfeld-Rudolstadt steigt weiter

Die Zahl der Corona-Toten ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am Dienstag um zwei auf 43 gestiegen. Das teilte das Robert-Koch-Institut mit Berufung auf das örtliche Gesundheitsamt mit. Bei den zuletzt Verstorbenen handelt es sich um zwei Frauen, eine davon ist deutlich jünger als 50.

9.44 Uhr: Nun Corona-Inzidenz von fast 600 im Altenburger Land

Sieben weitere mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in den vergangenen Tagen gestorben - sechs Seniorinnen und Senioren sowie ein 58-jähriger Mann. Die Zahl der Toten erhöhte sich damit auf 39. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 582,9.

9.30 Uhr: 38 Neuinfektionen im Unstrut-Hainich-Kreis

Aus dem Unstrut-Hainich-Kreis werden Stand Mittwochmorgen 93 Menschen mit dem Corona-Virus in einem Krankenhaus behandelt; das ist einer mehr als Vortag. Nach Information der Kreisverwaltung haben zehn mit einem schweren Verlauf zu kämpfen. Aktuell sind 638 Menschen infiziert. Im Laufe des Dienstags wurden 38 neue Infektionen nachgewiesen. Die aktuelle Coronalage in dem Landkreis

8.47 Uhr: Diese Corona-Einschränkungen gelten über Weihnachten im Saale-Orla-Kreis

Aufgrund der zahlreichen Verordnungen und Regelungen, die in den vergangenen Wochen und Monaten erlassen wurden, gibt es mitunter Unsicherheiten, was erlaubt ist und was nicht. Das gilt umso mehr für sogenannte Corona-Hotspots, in denen es noch einmal zusätzliche Regeln gibt. Dazu zählt auch der Saale-Orla-Kreis mit einer Inzidenz von 382,3. Die bis zum 10. Januar gültige Allgemeinverfügung sieht an Saale und Orla teilweise strengere Maßnahmen vor als die Landesvorordnung.

6.30 Uhr: Infektionsfälle und Quarantäne gefährden Dienstpläne bei ambulanten Pflegediensten

Die personelle Notlage in der Pflege erreicht auch die ambulanten Anbieter in Thüringen. Die Betreuung der Senioren sei aber über Weihnachten gesichert.

6 Uhr: FFP2-Maskenproduktion läuft bei der Firma Breckle in Weida

Die Breckle Matratzenwerk GmbH hat das Zertifizierungsverfahren bestanden und ihrer FFP2-Maskenproduktion begonnen. Parallel dazu fertigte die Firma in Weida bereits mehr als 25 Millionen medizinische OP-Masken.