Benefizkonzert am 18. Juni in Wutha-Farnroda

Anders als ursprünglich angekündigt findet das Benefizkonzert für die Unwetter-Geschädigten aus Mosbach in der „Kaffeemühle“ in Wutha-Farnroda nicht am Freitag, 11. Juni, sondern eine Wochen später am Freitag, 18. Juni, ab 18 Uhr statt. Dort wird Bastian Coburger auf der Terrasse mit Rock, Pop und Balladen zur Gitarre unterhalten. Der Eintritt ist frei, sämtliche Spenden und Erlöse des Abend kommen den Unwetter-Geschädigten zugute.