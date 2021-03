Minimalistischer Bandsalat

Zwei Nachrichten raunten vergangene Woche durch die Musikwelt. Zum einen wurden – unerwartet für viele – reihenweise die großen Festivals für dieses Jahr abgesagt: Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Southside oder Sonne, Mond, Sterne. Der Grund? Äh, Moment, da war doch was mit so einem Virus… Und: Formatpionier Lou Ottens, bekannt als Erfinder der Audiokassette, ist mit 94 Jahren gestorben.

Höchste Zeit also für ein Album, das auf beide Meldungen einzahlt: „Live im Frühjahr 82“ – der einzige offiziell veröffentlichte Konzertmitschnitt von Trio, die trotz ständiger historisch begradigender Richtigstellungen immer wieder der Neuen Deutschen Welle zugeschrieben werden, anstelle von sagen wir Chanson-Punk, Minimal-Pop oder am besten gleich Gesamtkunstwerk. „Dadada, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, aha, aha“ – mehr braucht ein Pop-Song nicht, alles gesagt, kein Akkord zu viel.

In Zeiten, in denen die sehnlichst erhoffte Herdenimmunität nur schwach am virenverseuchten Horizont schimmert und Konzerte vorerst vergilbte Erinnerungen an Zeiten ohne Abstandsgebot bleiben, passt das Live-Album einer Band, die es ohnehin nicht mehr gibt. Und – das wiederum passt zum kleinen Revival der Musikkassette – die Band erklärte das Album bereits bei Veröffentlichung zum knappen Gut, indem sie es nur in dem Bandsalat anfälligen Format veröffentlichte.

Erst zehn Jahre später erschien das Album auch als CD, die Auflage war bald vergriffen. Beide physische Varianten sind heute nur schwer erhältlich, meist verbunden mit einem tieferen Griff in den Geldbeutel.

Was sich lohnt. Denn wenn man es genau nimmt, ist das Live-Album die einzig wahre Entsprechung von Trio. Das künstlerische Projekt um Stephan Remmler, Kralle Krawinkel und Peter Behrens war als Bühnen-Act angelegt. Die Show und Moderationen waren elementarer Bestandteil, viele Trio-Songs funktionierten im Studio schlicht nicht.

Es gibt insgesamt drei gute Gründe, Trio dieser Tage in der Live-Version zu konsumieren: das Heraufbeschwören der gefühlten Enge eines Konzertsaals, die Huldigung eines prägenden Musikformates und wegweisende Musik aus Deutschland.

