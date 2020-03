Corona-Krise: So sieht die Wirtschaftshilfe für die Thüringer Kultur aus

Das Nationaltheater Weimar hat, nach ersten Einschränkungen, seinen Spielbetrieb bis 19. April nun vollständig eingestellt, das Landestheater Eisenach seine Auszeit auf diesen Termin verlängert, auch die Theater in Meiningen, Gera/Altenburg und Jena sowie der Erfurter Waidspeicher zogen nach.

Überall werden Konzerte, Ausstellungen oder Lesungen abgesagt, Museen geschlossen. In Thüringen bewahrheitet sich, ebenso wie andernorts in der Republik, was die Kulturminister der Länder am Freitag von Berlin aus verbreiteten, als sie über Folgen der Corona-Pandemie berieten: „Dadurch wird das Kulturleben voraussichtlich zum Erliegen kommen.“

Der Bund soll nun den betroffenen Einrichtungen und Akteuren bei der wirtschaftlichen Existenzsicherung helfen, um Härten abzufedern: vor allem also die erheblichen Einnahmeverluste. Auf diese Forderung verständigten sich am Vormittag die Kulturminister der Länder. Und als sie sich am Nachmittag mit Staatsministerin Monika Grütters (CDU) im Kanzleramt trafen, rannten sie dort gleichsam offene Türen ein.

„Bund und Länder beabsichtigen“, ließ Grütters aus dem Kulturpolitischen Spitzengespräch mitteilen, „in Abstimmung mit den Kommunen im erforderlichen Umfang Finanzhilfen und Mittel für Härtefälle insbesondere für freie Kulturschaffende sowie private Kultureinrichtungen bzw. kulturelle Veranstaltungsbetriebe zur Verfügung zu stellen.“

Nach Einzelfallprüfung keine Rückzahlung von Fördergeld

Theatersitze werden wegen der Corona-Krise auch in Thüringen in der nächsten Zeit leer bleiben. Mehrere Häuser haben ihren Spielbetrieb vorübergehend eingestellt. Foto: Norman Meißner

Zudem werde man „weitere gezielte Instrumente zur wirtschaftlichen Existenzsicherung kultureller Einrichtungen und Akteure erreichen“, vergleichbar jenen, die die Bundesregierung bekanntgab, um die Konjunktur zu stützen.

Immerhin ist die sogenannte Kultur- und Kreativwirtschaft ein bedeutender Bereich, mit einem höheren Umsatz als die deutsche Chemieindustrie. Daran erinnerte Tina Beer (Linke) im Gespräch mit unserer Zeitung. Die neue Thüringer Kulturstaatssekretärin rutschte gleichsam direkt aus ihrer Ernennung vor wenigen Tagen in den Krisenmodus.

Beer vertrat in der Kulturminister-Konferenz, die erst 2019 auf Initiative des Thüringer Ministers Benjamin Hoff (Linke) eingerichtet worden war, eben diesen. Hoff war als Chef der Staatskanzlei zur gleichen Zeit im Bundesrat gebunden.

Kulturstaatsministerin Grütters hatte am Freitag, unabhängig vom Treffen mit ihren Länderkollegen, bereits eigene Maßnahmen angekündigt. So will ihr Haus, „im Rahmen einer Einzelfallprüfung“ darauf verzichten, Fördermittel für Kulturprojekte zurückzufordern, die aufgrund der Corona-Krise nun nicht stattfinden. Informationen unserer Zeitung zufolge will die Thüringer Staatskanzlei ganz ähnlich vorgehen. Im Fall der Bachwochen war das bereits zugesichert worden.

Außerdem werde sich Grütters, so heißt es aus Berlin, für zusätzliche Mittel für Kultur und Medien einsetzen, die man als Nothilfe zur Verfügung stellen könnte. Das dürfte dem entsprechen, was bereits der Deutsche Musikrat von Bund und Ländern forderte: „zeitnah einen Notfallfonds für Härtefälle zu etablieren.“ Auch die Kulturminister der Länder sprachen sich am Freitag nun gemeinsam für Finanzhilfen und Mittel für Härtefälle aus. Benjamin Hoff hatte sich zuvor unserer Zeitung gegenüber allerdings skeptisch gezeigt, ob und wie ein solcher Notfallfonds für freischaffende Künstler funktionieren könnte. Jedenfalls wäre es demnach sehr aufwendig, entsprechende Nachweise über Verdienstausfälle einzureichen und zu prüfen.

‣ Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Thüringen prüft, Einnahmeverluste auszugleichen

„Wie die anderen Länder auch wird Thüringen die kulturellen Institutionen, Vereine und Kulturschaffenden nicht hängen lassen“, so Tina Beer,Thüringer Kulturstaatssekretärin. Foto: Jacob Schröter

Thüringen will aber wohl mit Haushaltsresten das Risiko abmildern, das Kulturbetrieben und Veranstaltern durch jene Kartenverkäufe entsteht, die nun rückgängig gemacht werden oder gar nicht erst zustande kommen. Einzelheiten müssen hier wie auch überhaupt aber erst noch besprochen werden. Ohnehin sei das ganze Ausmaß ja noch gar nicht absehbar, sagt auch Kulturstaatssekretärin Beer.

Aus ihrer Premiere bei der Kulturminister-Konferenz berichtet sie unterdessen auf Nachfrage von großer Einigkeit in der Sache. Üblicherweise unterscheidet man ja, nach den Parteibüchern der Regierungschefs, A- und B-Länder. Hier aber gebe es nur sechzehn C-Länder. C wie Corona.

Das könnte Sie auch interessieren: