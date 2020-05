Abstrichstelle an der Dreifelderhalle in Apolda.

Ein Covid-19-Fall mehr im Weimarer Land

Im Kreis Weimarer Land gibt es bis aktuell 70 Covid-19-Krankheitsfälle. Alle Entwicklungen im kostenlosen Liveblog

Das ist ein Fall mehr als am Montag. 57 Personen sind inzwischen genesen. Momentan sind noch neun Personen aktivkrank. Von diesen sind sechs männlich. Drei der Erkrankten sind laut Gesundheitsamt aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg. Vier ältere Personen sind bislang verstorben. In stationärer Behandlung ist augenblicklich niemand mehr, so die Behörde weiter.

Zwölf enge Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, 35 Reiserückkehrer und damit sechs mehr als bei der letzten Meldung sind in häuslicher Absonderung – darunter auch Saisonarbeiter.