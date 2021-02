Erwartete Schneeschmelze: Talsperren halten Hochwasserreserve frei

Seit Tagen rauscht in der Saale deutlich mehr Wasser in Richtung Elbe als sonst üblich. An den Messpegeln in Kaulsdorf, Saalfeld-Remschütz oder Rudolstadt wird seit einer Woche die Vorwarnstufe für Hochwasser überschritten. Das sei kein Anlass zur Sorge, sagt Katrin Trommer-Huckauf vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN).

Das Amt betreibt etwas mehr als 60 Messpegel entlang der Thüringer Flüsse – die meisten arbeiten automatisch –, um beispielsweise drohende Hochwasser frühzeitig erkennen und darauf reagieren zu können. Je nach Wetterlage werde sich in den kommenden Tagen auch die Hochwassergefahr im Freistaat entwickeln, erklärt sie.

Ausgewählte Fließmodelle kommen bei Bedarf zum Einsatz

Die TLUBN verfügt für ihre Prognosen genauso wie die Thüringer Fernwasserversorgung über präzise Angaben zu den Wassermengen, die derzeit als Schnee beispielsweise im Thüringer Wald liegen und bei Tauwetter über die Flüsse ablaufen. Hinzu kommen ausgefeilte Fließmodelle, nach denen bei Gefahr die Thüringer Talsperren gesteuert werden, heißt es weiter.

Das sei auch der Grund, warum die Saale mehr Wasser als üblich führt. Aus den Saale-Talsperren Bleiloch und Hohenwarte werde gezielt Wasser für eine Hochwasserreserve abgelassen. Auch die Thüringer Fernwasserversorgung stelle sich mit ihren mehr als 120 Stauanlagen auf die Schneeschmelze ein, erklärt Sprecherin Anne Barthel.

Anfang Februar füllten sich die meisten der Becken noch mit dem Schmelzwasser des Januarschnees. Inzwischen sei die Hochwasserreserve wieder entleert worden. An den Trinkwassertalsperren Schönbrunn, Ohra, Scheibe-Alsbach sowie der Talsperre Hohenleuben wurden die Füllstände zudem an die Schneemengen angepasst, erklärt Anne Barthel. Ob und wann ein Hochwasser komme, sei aber vom Wetter abhängig.