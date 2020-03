FC Rot-Weiß Erfurt plant mit Trainer Robin Krüger, obwohl Vertrag ausläuft

Der FC Rot-Weiß Erfurt plant offenbar den Oberliga-Neustart mit Robin Krüger als Trainer. Wie unsere Zeitung erfuhr, wurde der 30-Jährige als Inhaber einer A-Trainerlizenz in den Unterlagen zur Meldung beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) angegeben - obwohl Krügers Vertrag am 30. Juni ausläuft und es auch noch gar keine offiziellen Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit gegeben hat.

Krüger betonte in der Vergangenheit stets, sich ein Engagement in der fünften Liga durchaus vorstellen zu können. Zuletzt war er vom Regionalligisten Sportfreunde Lotte umworben, als deren Trainer Ismail Atalan zum Halleschen FC wechselte. Jedoch drängt die Zeit. Sollte Krüger bis Monatsende keinen neuen Vertrag unterzeichnet haben, müsste er sich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Fristen von drei Monaten spätestens zum 31. März arbeitslos melden - oder sich einen anderen Verein suchen.

Alle Profis haben neuen Arbeitgeber gefunden

Bislang aber hat der insolvente Verein noch immer keinen neuen Investor oder Sponsor für das angestrebte Engagement in der Oberliga präsentiert, der einen Neubeginn in der fünften Liga nachhaltig finanzieren will. Krüger betreut inzwischen wieder die U19-Elf des FC Rot-Weiß und holte zuletzt in drei Spielen der Regionalliga Nordost sieben Punkte. Aber auch den Talenten, die möglicherweise für einen Platz im Kader einer noch zu schaffenden ersten Mannschaft infrage kommen, fehlt drei Monate vor dem Saisonende momentan jegliche Perspektive.

Indes haben nahezu alle Profis der am 29. Januar aufgelösten Regionalliga-Elf einen neuen Arbeitgeber gefunden. Nur die länger verletzten Lukas Cichos (Kreuzbandriss) und Marcel Kaffenberger (Achillessehnen-Operation) werden nach wie vor von der Berufsgenossenschaft bezahlt. Zuletzt hatte sich Kapitän Lukas Novy dem bayerischen Landesligisten SV Neukirchen aus der sechsten Liga angeschlossen.

