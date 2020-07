Andreas Bausewein, der Oberbürgermeister von Erfurt, will zurück in die Thüringer SPD-Spitze. Nicht alle sind begeistert.

Geteilte Reaktionen auf SPD-Kandidatur von Bausewein

Die angekündigte Kandidatur des Erfurter Oberbürgermeisters Andreas Bausewein für den stellvertretenden Vorsitz der Thüringer SPD hat zu geteilten Reaktionen geführt. „Ich freue mich, dass ein erfahrener und erfolgreicher Kommunalpolitiker wie er sich wieder stärker in der Partei einbringen will“, sagte der designierte Landeschef Georg Maier. „Ich möchte, dass wir geschlossen und als Team in die Landtagswahl gehen. Wenn er nominiert wird und Teil des Teams im Vorstand der SPD sein will, kann ich das nur begrüßen“, erklärte der Innenminister

Noch-Landeschef und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sagte, dass es allein Sache der Kreisverbände sei, Kandidaten aufzustellen. „Starke Persönlichkeiten sind natürlich willkommen und Andreas Bausewein ist selbstverständlich eine solche Persönlichkeit.“

Distanz aus dem linken Parteiflügel und vom SPD-Nachwuchs

Distanziert äußerte sich Vize-Landeschefin Diana Lehmann. „Ich hoffe sehr, dass sich Andreas Bausewein diesmal seiner Verantwortung bewusst ist“, sagte die Landtagsabgeordnete. Der Oberbürgermeister hatte erst Ende 2017 den Landesvorsitz überstürzt abgegeben.

Bausewein will zurück in Thüringer SPD-Spitze

Juso-Landeschef Oleg Shevchenko sagte, er halte es „für zwingend notwendig, dass eine Quotierung des geschäftsführenden Vorstandes durch diese Kandidatur nicht gefährdet“ werde. Landtagsfraktionschef Matthias Hey erklärte, er freue sich „über alle, die in der Partei prominent sind und die helfen wollen, in einer schwierigen Zeit die Partei unterstützen“. – „Es wird aber gewiss auch andere Kandidaturen geben, über die dann die Delegierten zu entscheiden haben.“

Gefährdet ist durch Bauseweins Antritt der Posten von Vize-Landeschefin Cornelia Klisch, die auch aus Erfurt kommt. Dennoch unterstützt sie den Oberbürgermeister. „Mir ist wichtig, dass die Thüringer SPD die Kraft ihrer prominenten Politiker bestmöglich nutzt“, sagte sie. Entscheidend sei aber das Votum der Delegierten.