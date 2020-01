Hundebesitzerin entdeckt in Apolda Wurst mit Nägeln drin

Vor fast genau einem Jahr berichtete unsere Zeitung darüber, dass in Apoldas Parkstraße präparierte Knackwurst gefunden wurde. Diese waren mit Nägeln, Schrauben und Stahlstiften bestückt. Eine Hundebesitzerin konnte den Fressköder noch rechtzeitig entdecken.

Nun scheint es erneut einen derartigen Fall zu geben. Auf Nachfrage sagt der Amtstierarzt des Kreises, Dr. Stefan Kleinhans, dass es aktuell einen ähnlichen Fall in Apolda gibt, bei dem Brühwurst mit Nägeln versetzt worden sei. Eine Hundebesitzerin habe diese am Dienstagmorgen am Kantplatz nahe der Skaterbahn entdeckt, als sie auf ihrer üblichen Morgenrunde mit dem Tier unterwegs war.

Dass solche Fremdkörper für die Hunde lebensgefährlich werden können, wenn diese in den Magen-Darm-Trakt gelangen, darauf verwies der Amtstierarzt.

Die Polizei Apolda ermittelt undn bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 03644/5410.