Erfurt. Da immer mehr Veranstaltungen in Thüringen aufgrund der Coronavirus-Gefahr abgesagt oder verlegt werden, kann es derzeit zu Abweichungen in unserem Online-Veranstaltungskalender kommen.

Absagen und Verlegungen: Verzögerungen in unserem Online-Veranstaltungskalender

Die Flut an abgesagten und verlegten Veranstaltungen hat im Zuge der in Thüringen ausgeweiteten Coronavirus-Maßnahmen in den letzten Tagen stark zugenommen. Deshalb kann es in unserem Online-Veranstaltungskalender zu zeitweiligen Abweichungen kommen. Dies bitten wir Sie zu berücksichtigen und bitten Sie gleichzeitig um Verständnis.

Grund für die kurzzeitigen Verzögerungen sind die unterschiedlichen Regelungen der jeweiligen Veranstalter. Wir werden weiterhin versuchen, alle Informationen für Sie so aktuell und genau wie möglich zu halten. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass wir hierbei auf die Zuarbeit der Veranstalter angewiesen sind.

Alle aktuellen Karteninhaber werden in den kommenden Tagen von unseren Ticketshop-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern informiert.

Weitere Informationen finden Sie zudem online in unserem Ticketshop-Infobreich.