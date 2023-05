16-Jähriger Mopedfahrer verletzt, Einbruchsversuch im Tierpark - die Polizeimeldungen aus Gera und Umgebung

Gera. In Greiz ist am Montagmorgen ein 16-Jähriger mit seinem Moped auf ein Auto aufgefahren und verletzt worden. Außerdem scheiterten diverse Einbruchsversuche in Gera.

Bei einem Verkehrsunfall in Greiz ist am Montagmorgen ein 16 Jahre alter Mopedfahrer verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, war der Teenager in der August-Bebel-Straße hinter einem Pkw unterwegs. Als der Autofahrer bremsen musste, reagierte der 16-Jährige zu spät und fuhr auf das Auto auf. Er kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war zur ärztlichen Behandlung des Mopedfahrers im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufbruchsversuch von Kinderspielautomaten

Im Geraer Tierpark in der Straße des Friedens haben Unbekannte in der Nacht zu Montag versucht, einen Kinderspielautomaten aufzubrechen. Laut Polizei hielt das Gerät den Bemühungen der Diebe jedoch stand. Es entstand lediglich Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zufahrtsschranke zerstört

In Ronneburg ist an einer Schule in der Martin-Luther-Straße von Unbekannten die Zufahrtsschranke zwischen dem 17. Und 22. Mai umgeknickt worden. Es entstand Sachschaden, wie die Beamten in einer Meldung schreiben.

Diebe entwenden Peugeot-Transporter

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte einen Peugeot Boxer Transporter einer Baufirma in Gera entwendet haben. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto, das speziell für die Firma umgebaut war, zwischen Sonntag und Montag in der Kupferstraße abgestellt. Im Fahrzeug befanden sich zudem diverse Baumaschinen, Werkzeuge und Baumaterialien. Bisher konnte das weiße Fahrzeuge nicht gefunden werden. Hinweise zu den Fahrzeugdieben bzw. dem Verbleib des Peugeot mit Geraer Kennzeichen nimmt die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 8234-1465) entgegen.

Einbruch in Kiosk gescheitert

Zwischen dem 20. und 22. Mai haben unbekannte Täter versucht, in einen Kiosk in der Geraere Felsenstraße einzubrechen. Letztendlich scheiterte das Vorhaben, so dass ausschließlich Sachschaden entstand.

Laptop aus Büro gestohlen

In ein Büro in der Platanenstraße ist zwischen dem 19. und 22. Mai eingebrochen worden. Laut Polizei dursuchten der oder die Täter das Anwesen und stahlen einen Laptop. Außerdem wurde diverser Sachschaden verursacht.