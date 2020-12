Pastor Dirk Hochsprung, Celina (13) und Magnus (12) von den Ilm-Rangers brachten die Flamme in die Stadtverwaltung.

Ilmenau. Die Pfadfindergruppe "Ilm-Rangers" brachte die Kerze zum Amtshaus in Ilmenau.

Friedenslicht aus Bethlehem ist in Ilmenau angekommen

In Ilmenau ist am Dienstag das Friedenslicht aus Betlehem angekommen. Pastor Dirk Hochsprung, Celina (13) und Magnus (12) von den Ilm-Rangers brachten die Flamme in die Stadtverwaltung, wo sie von Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) entgegen genommen wurde.

Das Friedenslicht steht in einer Laterne auf der Treppe vor dem Amtshaus zur Abholung bereit, da ein Betreten der Verwaltungsgebäude ohne vorherige Terminvereinbarung aktuell nicht möglich ist. Am 23. Dezember steht das Licht von 8 bis mindestens 16.30 Uhr am Amtshaus.