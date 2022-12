Mitarbeiterin in Spielothek mit Messer bedroht – Mann in Gotha festgenommen

Gotha. In Gotha hat ein Mann eine Mitarbeiterin einer Spielothek mit einem Messer bedroht und Geld gefordert.

Eine Mitarbeiterin einer Spielothek am Coburger Platz in Gotha ist am Montagabend von einem 31-Jährigen mit einem Messer bedroht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe der Mann die 64-Jährige mit vorgehaltenem Messer aufgefordert, Geld herauszugeben.

Nachdem es anschließend unter Beteiligung eines 29-jährigen Kunden zu einer Auseinandersetzung kam, sei der 31-Jährige zunächst geflüchtet. Er habe jedoch durch sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen in der Nähe der Spielothek gestellt und vorläufig festgenommen werden können.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

