Radfahrer in Eisenach von Auto erfasst und schwer verletzt

Eisenach. Bei einem Unfall ist in Eisenach ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen den Autofahrer wird nun ermittelt.

Am Samstagnachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Eisenach schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 82-jähriger Toyota-Fahrer in der Clemensstraße den vor ihm fahrenden 26-Jährigen übersehen, als dieser gerade nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte.

Der Toyota erfasste den Radfahrer, der daraufhin stürzte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.