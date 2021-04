Schülervertreter sprechen sich gegen Demos vor Schultoren aus

Zu einer Protestaktion gegen die Masken- und Testpflicht an Schulen versammelten sich am Mittwoch 120 Eltern und Großeltern vor dem Staatlichen Schulamt in Worbis. Gekommen waren Teilnehmer aus dem Landkreis Eichsfeld, Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis. Unter dem Motto "Wir wollen reden", suchten die Teilnehmer den Dialog mit dem Amt. Zwei Mütter konnten mit dem stellvertretenden Amtsleiter Peter Danne sprechen.

Schüler-, Eltern- und Lehrervertreter haben sich befremdet von Protesten vor Schulen gegen die Corona-Politik gezeigt. Immer wieder gebe es in diesen Tagen Ansammlungen aufgebrachter Menschen vor Schulen. "Pöbeleien am Schultor haben jedoch noch niemanden weitergebracht und belasten die vertrauensvolle Zusammenarbeit", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bildungsgewerkschaft GEW Thüringen sowie der Landesschüler- und der Landeselternvertretung von Sonntag. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog.

"Eltern bringen ihren Unmut über die Situation manchmal sehr lautstark zum Ausdruck. Lehrkräfte und Personal vor Ort sind irritiert, Schülerinnen und Schüler verunsichert", so die Vertreter.

Die Unzufriedenheit sei aber verständlich, die Lebensrealität von Familien werde bei vielen Maßnahmen gegen die Pandemie nicht ausreichend berücksichtigt. Die Vertreter forderten in der Mitteilung Entscheidungsträger auf, Maßnahmen zu erklären und gemeinsam mit den Menschen vor Ort über Verbesserungen nachzudenken.

Am vergangenen Mittwoch hatten etwa vor dem Schulamt Nordthüringen in Leinefelde-Worbis (Eichsfeld) rund 120 Menschen gegen eine Maskenpflicht im Unterricht für Schüler aller Klassenstufen protestiert. Auch Eltern von Schülerinnen und Schülern sollen unter den Demonstranten gewesen sein.

Das Bildungsministerium hatte kurz vor dem Schulstart nach den Osterferien angekündigt, dass künftig Schüler aller Klassenstufen, also auch in Grundschulen, Masken im Unterricht tragen müssen. Das Vorgehen wurde teils von Politikern und Eltern kritisiert. Das Amtsgericht in Weimar hatte später die Maskenpflicht an zwei Schulen gekippt. Das Urteil ist jedoch umstritten und soll auf den juristischen Prüfstand kommen.