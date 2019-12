Straßenfußball – gibt es den eigentlich noch? Heutzutage wird in hochmodernen Stadien gekickt; außer in Jena. Das soll sich bald ändern. In dieser Woche beschloss der Stadtrat von Jena, dass das alte Stadion im Paradies umgebaut wird. Das Großprojekt soll knapp 50 Millionen Euro kosten. Hoffentlich kein schlechtes Omen für den FCC.

Kaum hatte Rot-Weiß Erfurt eine neue Spielstätte spendiert bekommen, setzte sich der Fahrstuhl nach unten in Bewegung. Weil der frühe Vogel bekanntlich den Wurm fängt, ist die Frage, wer sich nun die Namensrechte des dann schmucken Stadions in Jena sichert? In München steht die Allianz Arena, in Dortmund der Signal Iduna Park. Wie wäre es mit „Amazon Stadium“, „Intershop Arena“, „Griesson Kampfbahn“ oder „Erima Anlage“?

Wenn es übrigens schon um Millionen geht. Am Samstag hat der FCC die Spielvereinigung Unterhaching zu Gast – das sind die Millionaros der Dritten Liga. Im Sommer gingen die Hachinger nämlich an die Börse. Das spülte 2,7 Millionen Euro in die Kasse. Allerdings hat das das bayrische Team nicht an die Tabellenspitze geschwemmt. Die Mannschaft ist zwar in Sichtweite der Aufstiegsränge, aber kein echtes Spitzenteam. Aber die Saison ist noch lang, was insbesondere für den Jenaer Tabellenletzten von Vorteil ist.

FCC Querpass

Neues Stadion für den FC Carl Zeiss Jena
Modell für den Umbau des Ernst-Abbe-Sportfeldes in Jena zur reinen Fußballarena nach den Plänen der Bietergemeinschaft Elex und jenArena. Blick von Südwesten auf die neue Osttribüne.

